17 июля 2017, 17:17
Стартовали продажи главного конкурента «УАЗа»
Отечественные автомобильные дилеры объявили о старте продаж главного конкурента УАЗ Patriot. Им является рамный полноприводный внедорожник DW Hower H3 российской сборки.
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Новая модель китайского автопроизводителя становится в один ряд с отечественными внедорожниками и является прямым конкурентом модели Patriot Ульяновского автомобильного завода в топовых комплектациях. Стоимость автомобиля варьируется от 699 тысяч до 1,239 тысяч рублей.
Под капотом внедорожника установлен бензиновый турбированный 2-литровый двигатель с отдачей в 149 «лошадей». Трансмиссия представлена 6-ступенчатой коробкой передач. В тандеме с рамной архитектурой новая модель способна преодолевать серьезные дорожные преграды.
Сборка внедорожника осуществляется на заводе «Ставрополь-Авто» и и выполняется из машинокомплектов, которые поставляет компаний Great Wall Motors.
Комплектации и технические характеристики
|Great Wall Hover 2.4 AT
|Год выпуска, с
|2013
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5
|Тип двигателя
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|147 / 108 при 5400
|Объем двигателя
|2378
|Тип трансмисии
|автомат 6
|Привод
|передний
|Городской цикл
|8.9
|Загородный цикл
|7.4
|Смешанный цикл
|8.5
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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какой матор чей.на ховере H5 2 дизель. где самые низкие цена по россии на H5 диз.
| Есть на Ховер Н5: | 1.Дверь передняя правая б/ у без стекла и обшивки.ремонтопригодна Цена: 7500 руб. | 2.Дверь задняя правая б/ у без стекла и обшивки.Цена: 6500 руб. | 3.Бампер передний б/ у серебро. на Ховер Н5 Цена:4500 руб | 4.Бампера задние б/ у Цены разные от 1500 руб до 3500 руб. | 5.Фара ...
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