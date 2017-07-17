17 июля 2017, 17:17

Стартовали продажи главного конкурента «УАЗа»

Отечественные автомобильные дилеры объявили о старте продаж главного конкурента УАЗ Patriot. Им является рамный полноприводный внедорожник DW Hower H3 российской сборки.
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На днях состоялась дебютная торжественная передача китайской новинки первым покупателям. На выдаче экземпляров присутствовал президент компании Great Wall Motors Ван Шихуй.

Новая модель китайского автопроизводителя становится в один ряд с отечественными внедорожниками и является прямым конкурентом модели Patriot Ульяновского автомобильного завода в топовых комплектациях. Стоимость автомобиля варьируется от 699 тысяч до 1,239 тысяч рублей.


Под капотом внедорожника установлен бензиновый турбированный 2-литровый двигатель с отдачей в 149 «лошадей». Трансмиссия представлена 6-ступенчатой коробкой передач. В тандеме с рамной архитектурой новая модель способна преодолевать серьезные дорожные преграды.

Сборка внедорожника осуществляется на заводе «Ставрополь-Авто» и и выполняется из машинокомплектов, которые поставляет компаний Great Wall Motors.

Комплектации и технические характеристики

Great Wall Hover 2.4 AT
Год выпуска, с2013
Год выпуска, по2014
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5
Тип двигателябензин
Мощность, л.с./ об/мин147 / 108 при 5400
Объем двигателя2378
Тип трансмисииавтомат 6
Приводпередний
Городской цикл8.9
Загородный цикл7.4
Смешанный цикл8.5
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Отзывы по теме
Форум Great Wall HOVER CUV
Не знаю ни одного человека, который за такое количество километров с Ховером ни разу не посетил сервис. С Кайроном - есть примеры, например. Сел, поехал, только расходники - все. С Ховером такое не прокатывает...
Farion
Great Wall везет в Россию три новинки
какой матор чей.на ховере H5 2 дизель. где самые низкие цена по россии на H5 диз.
василий
Продам на Great Wall Hover Н5 и Н3 запчасти по кузову
| Есть на Ховер Н5: | 1.Дверь передняя правая б/ у без стекла и обшивки.ремонтопригодна Цена: 7500 руб. | 2.Дверь задняя правая б/ у без стекла и обшивки.Цена: 6500 руб. | 3.Бампер передний б/ у серебро. на Ховер Н5 Цена:4500 руб | 4.Бампера задние б/ у Цены разные от 1500 руб до 3500 руб. | 5.Фара ...
Илдар
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Стартовали продажи главного конкурента «УАЗа»
{{material_117760}}На днях состоялась дебютная торжественная передача китайской новинки первым покупателям. На выдаче экземпляров присутствовал президент компании Great Wall Motors Ван Шихуй. Новая модель китайского автопроизводителя становится в один ряд с отечественными внедорожниками и является прямым конкурентом модели Patriot Ульяновского автомобильного завода в топовых комплектациях. Стоимость автомобиля варьируется от 699 тысяч до 1,239 тысяч рублей.Под капотом внедорожника установлен бензиновый турбированный 2-литровый двигатель с отдачей в 149 «лошадей». Трансмиссия представлена 6-ступенчатой коробкой передач. В тандеме с рамной архитектурой новая модель способна преодолевать серьезные дорожные преграды.Сборка внедорожника осуществляется на заводе «Ставрополь-Авто» и и выполняется из машинокомплектов, которые поставляет компаний Great Wall Motors.
2017-07-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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