4 сентября 2019, 10:46
Стартовали продажи грузовика ГАЗ «Садко Next»
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«Группа ГАЗ» объявила о начале продаж долгожданной новинки – внедорожного грузового автомобиля «Садко Next», которого можно считать идейным наследником легендарного грузовика ГАЗ-66 «Шишига».
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Первым в продажу поступил грузовик с однорядной трехместной кабиной и стандартной колесной базой размером 3 770 мм. Грузоподъемность автомобиля составляет 3 тонны. Плюс грузовик может буксировать прицеп массой до 2,56 тонны. Дорожный просвет – 315 мм, глубина преодолеваемого брода – до 1,2 метра. Автомобиль оснащен дизельным мотором ЯМЗ-534, который выдает 149 лошадиных сил и 490 Нм максимального крутящего момента. Агрегат работает в паре с 5-ступенчатой «механикой», системой полного привода и усиленной раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокировкой дифференциалов обоих мостов.
В базовую комплектацию входит подрессоренное водительское сиденье с регулировкой по весу, система подкачки колес и пневматическая тормозная система, электростеклоподъемники и обогрев боковых зеркал. Опционально можно дооснастить стандартный грузовик вторым топливным баком объемом 95 литров, лебедкой и шноркелем. В следующем году «Группа ГАЗ» приступит к выпуску длиннобазной версии (4 515 мм) с 7-местной двухрядной кабиной.
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