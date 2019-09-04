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4 сентября 2019, 10:46

Стартовали продажи грузовика ГАЗ «Садко Next»

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«Группа ГАЗ» объявила о начале продаж долгожданной новинки – внедорожного грузового автомобиля «Садко Next», которого можно считать идейным наследником легендарного грузовика ГАЗ-66 «Шишига».
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Предсерийный экземпляр полноприводного среднетоннажного грузовика «Садко Next» представили еще летом 2014 года. Серийное производство должно было начаться в 2015-м году, но сложная экономическая ситуация вынудила компанию сдвинуть сроки на несколько лет. Мировая премьера новинки прошла только в сентябре 2018 года на выставке коммерческих автомобилей в Ганновере.

Первым в продажу поступил грузовик с однорядной трехместной кабиной и стандартной колесной базой размером 3 770 мм. Грузоподъемность автомобиля составляет 3 тонны. Плюс грузовик может буксировать прицеп массой до 2,56 тонны. Дорожный просвет – 315 мм, глубина преодолеваемого брода – до 1,2 метра. Автомобиль оснащен дизельным мотором ЯМЗ-534, который выдает 149 лошадиных сил и 490 Нм максимального крутящего момента. Агрегат работает в паре с 5-ступенчатой «механикой», системой полного привода и усиленной раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокировкой дифференциалов обоих мостов.

В базовую комплектацию входит подрессоренное водительское сиденье с регулировкой по весу, система подкачки колес и пневматическая тормозная система, электростеклоподъемники и обогрев боковых зеркал. Опционально можно дооснастить стандартный грузовик вторым топливным баком объемом 95 литров, лебедкой и шноркелем. В следующем году «Группа ГАЗ» приступит к выпуску длиннобазной версии (4 515 мм) с 7-местной двухрядной кабиной. 


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Стартовали продажи грузовика ГАЗ «Садко Next»
{{material_124557}}Предсерийный экземпляр полноприводного среднетоннажного грузовика «Садко Next» представили еще летом 2014 года. Серийное производство должно было начаться в 2015-м году, но сложная экономическая ситуация вынудила компанию сдвинуть сроки на несколько лет. Мировая премьера новинки прошла только в сентябре 2018 года на выставке коммерческих автомобилей в Ганновере.Первым в продажу поступил грузовик с однорядной трехместной кабиной и стандартной колесной базой размером 3 770 мм. Грузоподъемность автомобиля составляет 3 тонны. Плюс грузовик может буксировать прицеп массой до 2,56 тонны. Дорожный просвет – 315 мм, глубина преодолеваемого брода – до 1,2 метра. Автомобиль оснащен дизельным мотором ЯМЗ-534, который выдает 149 лошадиных сил и 490 Нм максимального крутящего момента. Агрегат работает в паре с 5-ступенчатой «механикой», системой полного привода и усиленной раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокировкой дифференциалов обоих мостов.В базовую комплектацию входит подрессоренное водительское сиденье с регулировкой по весу, система подкачки колес и пневматическая тормозная система, электростеклоподъемники и обогрев боковых зеркал. Опционально можно дооснастить стандартный грузовик вторым топливным баком объемом 95 литров, лебедкой и шноркелем. В следующем году «Группа ГАЗ» приступит к выпуску длиннобазной версии (4 515 мм) с 7-местной двухрядной кабиной. 
2019-09-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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