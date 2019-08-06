6 августа 2019, 00:34
Стартовали продажи кроссовера Changan CS35 Plus
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Китайская компания Changan официально объявила о начале продаж в России новой модели – компактного кроссовера Changan CS35 Plus. Первые «живые» автомобили уже появились в дилерских автоцентрах. Цена, однако, оказалась чуть выше озвученной неделю назад – от 1 079 900 рублей.
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В список базового оснащения комплектации Comfort MT входят галогеновые фары, «противотуманки» и светодиодные ДХО, 2 подушки безопасности, тканевый салон со вставками эко-кожи на дверных панелях, мультируль, 10,25-дюймовый экран медиасистемы, кондиционер, электростеклоподъемники и электропакет боковых зеркал. За комплектацию Comfort AT с «автоматом» Aisin придется доплатить 90 000 рублей (1 169 900 рублей). Здесь дополнительно появляется кожаная отделка руля, климат- и круиз-контроль, а также система бесключевого доступа в салон.
Уровнем выше находится версия Luxe MT за 1 129 900 рублей. Для кроссоверов с «механикой» она отличается хромированной окантовкой боковых окон, 17-дюймовыми легкосплавными дисками, обивкой кресел кожзамом, камерой заднего вида и парктрониками. Покупателям топовой версии Luxe АТ (от 1 219 900 рублей) также предложат боковые подушки безопасности, люк на крыше, электрорегулировки водительского кресла и индивидуальную светодиодную подсветку для пассажиров первого и второго рядов.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
машина мне нравится .единственный недостаток нет подогрева передних сидений при люксовой комплектации.Запаха нет в салоне никакого, сидела в новеньком ниссане альмера , запах....просто ужас !!!!
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
2 миллиона автомобилей цифра немаленькая однако...
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Стартовали продажи кроссовера Changan CS35 Plus
{{material_127108}}В последних числах июля российский офис Changan распространил информацию о скором начале продаж кроссовера CS35 Plus. Цена базовой версии должна была начинаться от 969 900 рублей. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что сумма указана уже с учетом максимальной скидки при покупке в кредит и за трейд-ин. А рекомендуемая розничная цена кроссовера с 1,6-литровым мотором (128 л.с., 161 Нм) и «механикой» начинается от 1 079 900 рублей.В список базового оснащения комплектации Comfort MT входят галогеновые фары, «противотуманки» и светодиодные ДХО, 2 подушки безопасности, тканевый салон со вставками эко-кожи на дверных панелях, мультируль, 10,25-дюймовый экран медиасистемы, кондиционер, электростеклоподъемники и электропакет боковых зеркал. За комплектацию Comfort AT с «автоматом» Aisin придется доплатить 90 000 рублей (1 169 900 рублей). Здесь дополнительно появляется кожаная отделка руля, климат- и круиз-контроль, а также система бесключевого доступа в салон.Уровнем выше находится версия Luxe MT за 1 129 900 рублей. Для кроссоверов с «механикой» она отличается хромированной окантовкой боковых окон, 17-дюймовыми легкосплавными дисками, обивкой кресел кожзамом, камерой заднего вида и парктрониками. Покупателям топовой версии Luxe АТ (от 1 219 900 рублей) также предложат боковые подушки безопасности, люк на крыше, электрорегулировки водительского кресла и индивидуальную светодиодную подсветку для пассажиров первого и второго рядов.
2019-08-06Автор: Специальный корреспондент 110km.ru