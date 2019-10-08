8 октября 2019, 13:51
Стартовали продажи кроссовера Exeed LX
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Фото: Chery
Компания Chery объявила о старте продаж в Китае нового кроссовера LX, выпускаемого под премиальным суббрендом Exeed. Новинка построена на базе Chery Tiggo 7 и стоит минимум 126 тысяч юаней или около 1,14 млн рублей в пересчете по актуальному курсу. В Россию Exeed LX обещают привезти в 2020 году.
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
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Exeed LX представляет собой более богато оснащенную версию Chery Tiggo 7. В техническом плане автомобили практически идентичны, за исключением моторов. Exeed LX оснастили более мощной 1,6-литровой наддувной «четверкой» TGDi (197 л.с.) и 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Полного привода по прежнему не предлагают даже в качестве опции.
В оснащение Exeed LX входят цифровая «приборка» и большой экран медиасистемы, объединенные в одну панель по примеру последних автомобилей Mercedes-Benz. Блок управления климатом тоже сенсорный. Список электронных помощников включает в себя адаптивный круиз-контроль, систему кругового обзора, систему контроля рядности, систему автоматической парковки и многое другое. Салон отделан сочетанием натуральных материалов - кожи и дерева. В китайских автосалонах цены стартуют с отметки в 126 000 юаней (1,14 млн рублей).
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Комментарии пользователей
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всем привет может кто подсказать где в москве адекватный сервис для Б14
Цитата:| Кому: Валерий Чери Тигго - отличный внедорожник. Мощный, тихий и устойчивый на дроге. Больше года езжу на Тигго 5 - проблем с ходовой не было. Брал его из салона.
Купил чери а 15, 07г всё отлично , конфорт бегает отлично ну короче кайф , тут решил проверить рулевую подушку безоп.вскрыл а её там нет и даже проводов нет, хотя должна быть теперь не знаю как и где востоновить , Барнаул.
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