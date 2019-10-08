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8 октября 2019, 13:51

Стартовали продажи кроссовера Exeed LX

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Фото: Chery
Компания Chery объявила о старте продаж в Китае нового кроссовера LX, выпускаемого под премиальным суббрендом Exeed. Новинка построена на базе Chery Tiggo 7 и стоит минимум 126 тысяч юаней или около 1,14 млн рублей в пересчете по актуальному курсу. В Россию Exeed LX обещают привезти в 2020 году.
Стартовали продажи кроссовера Exeed LX

Фото: Chery

Стартовали продажи кроссовера Exeed LX

Фото: Chery

Стартовали продажи кроссовера Exeed LX

Фото: Chery

Стартовали продажи кроссовера Exeed LX

Фото: Chery

Стартовали продажи кроссовера Exeed LX

Фото: Chery

Стартовали продажи кроссовера Exeed LX

Фото: Chery

Стартовали продажи кроссовера Exeed LX
Стартовали продажи кроссовера Exeed LX
Стартовали продажи кроссовера Exeed LX
Стартовали продажи кроссовера Exeed LX
Стартовали продажи кроссовера Exeed LX
Стартовали продажи кроссовера Exeed LX
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Компания Chery в 2020 году планирует вывести на российский рынок кроссовер Exeed TXL, по габаритам сопоставимый ...
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Кроссовер Exeed LX стал третьей моделью, выпущенной под новым премиальным брендом. Ранее компания представила Exeed TX и его длиннобазную версию TXL. Отечественным покупателям новость интересна тем, что автомобили Exeed планируют продавать и в нашей стране. Сначала на российский рынок выйдет Exeed TXL, по габаритам сопоставимый с Hyundai Santa Fe или Mitsubishi Pajero Sport. Затем компанию ему составит новый Exeed LX. Продажи кроссоверов стартуют в 2020 году.

Exeed LX представляет собой более богато оснащенную версию Chery Tiggo 7. В техническом плане автомобили практически идентичны, за исключением моторов. Exeed LX оснастили более мощной 1,6-литровой наддувной «четверкой» TGDi (197 л.с.) и 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Полного привода по прежнему не предлагают даже в качестве опции.

В оснащение Exeed LX входят цифровая «приборка» и большой экран медиасистемы, объединенные в одну панель по примеру последних автомобилей Mercedes-Benz. Блок управления климатом тоже сенсорный. Список электронных помощников включает в себя адаптивный круиз-контроль, систему кругового обзора, систему контроля рядности, систему автоматической парковки и многое другое. Салон отделан сочетанием натуральных материалов - кожи и дерева. В китайских автосалонах цены стартуют с отметки в 126 000 юаней (1,14 млн рублей).

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Форум Chery B14
всем привет может кто подсказать где в москве адекватный сервис для Б14
андрей
Форум Chery Tiggo (Т11)
Цитата:| Кому: Валерий Чери Тигго - отличный внедорожник. Мощный, тихий и устойчивый на дроге. Больше года езжу на Тигго 5 - проблем с ходовой не было. Брал его из салона.
romabest
Форум Chery Amulet, Flagcloud (А15)
Купил чери а 15, 07г всё отлично , конфорт бегает отлично ну короче кайф , тут решил проверить рулевую подушку безоп.вскрыл а её там нет и даже проводов нет, хотя должна быть теперь не знаю как и где востоновить , Барнаул.
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Стартовали продажи кроссовера Exeed LX
{{material_127585}}Кроссовер Exeed LX стал третьей моделью, выпущенной под новым премиальным брендом. Ранее компания представила Exeed TX и его длиннобазную версию TXL. Отечественным покупателям новость интересна тем, что автомобили Exeed планируют продавать и в нашей стране. Сначала на российский рынок выйдет Exeed TXL, по габаритам сопоставимый с Hyundai Santa Fe или Mitsubishi Pajero Sport. Затем компанию ему составит новый Exeed LX. Продажи кроссоверов стартуют в 2020 году.Exeed LX представляет собой более богато оснащенную версию Chery Tiggo 7. В техническом плане автомобили практически идентичны, за исключением моторов. Exeed LX оснастили более мощной 1,6-литровой наддувной «четверкой» TGDi (197 л.с.) и 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Полного привода по прежнему не предлагают даже в качестве опции.В оснащение Exeed LX входят цифровая «приборка» и большой экран медиасистемы, объединенные в одну панель по примеру последних автомобилей Mercedes-Benz. Блок управления климатом тоже сенсорный. Список электронных помощников включает в себя адаптивный круиз-контроль, систему кругового обзора, систему контроля рядности, систему автоматической парковки и многое другое. Салон отделан сочетанием натуральных материалов - кожи и дерева. В китайских автосалонах цены стартуют с отметки в 126 000 юаней (1,14 млн рублей).
2019-10-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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