5 июля 2019, 12:29

Стартовали продажи кроссовера Renault Arkana

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Российские дилеры Renault начинают продажи нового кроссовера Arkana. Автомобиль будет доступен в трех вариантах оснащения с двумя моторами на выбор. Стартовая цена – 999 000 рублей.

Renault Arkana
Выпускается с 2019 г.
Новый от 999 000 до 1 499 990 Р
Отзывов: 1
За эти деньги покупатели получат вседорожник с 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 114 л. с. и 5-ступенчатой «механикой». За вариатор X-Tronic придется доплатить еще 50 000 рублей. В начальное оснащение входят 4 подушки безопасности, кондиционер, электропакет боковых зеркал, 4 электростеклоподъемника, аудиосистема с Bluetooth, светодиодная оптика и 17-дюймовые штампованные колесные диски.

На следующем уровне доступны версии с 1,6-литровым двигателем и полным приводом, а также переднеприводная модификация с новым 1,3-литровым турбомотором и вариатором. Цены начинаются от 1 089 990 рублей. В список оборудования входит кожаный руль, обогрев передних сидений, круиз-контроль, датчики дождя и света, задние датчики парковки, система бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой.

В топовом исполнении вседорожник получит хромированные элементы отделки, легкосплавные колеса, противотуманные фары и комбинированную отделку сидений кожа/ткань. В список оснащения входит климат-контроль, мультимедийная система с сенсорным экраном, камера заднего вида, обогрев руля и лобового стекла и дополнительные USB-разъемы. Цена - 1 299 990 рублей.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Renault Arkana: все цены и комплектации
Вот опять предлагают кучу никому не нужных комплектаций. Ну кому нужен почти 5-метровый сарай, с движком всего в 114 лошадей и передним приводом? И при всех этих "достоинствах" цена ему все равно миллион! Внедорожник должен быть внедорожником, а для городского паркетника мог бы быть и компактнее.
Дмитрий
Покупателям Renault Arkana предложат выбор из двух моторов
Мотор 1.6л слаб для Арканы. Моторы и убогость сведут на нет всю привлекательность Арканы.
Олег Игоревич
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Подскажите какое масло лить лучше в движок Рено премиум 1998 г. 340 л. С.
Андрей
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Стартовали продажи кроссовера Renault Arkana
{{model_6732}} За эти деньги покупатели получат вседорожник с 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 114 л. с. и 5-ступенчатой «механикой». За вариатор X-Tronic придется доплатить еще 50 000 рублей. В начальное оснащение входят 4 подушки безопасности, кондиционер, электропакет боковых зеркал, 4 электростеклоподъемника, аудиосистема с Bluetooth, светодиодная оптика и 17-дюймовые штампованные колесные диски. На следующем уровне доступны версии с 1,6-литровым двигателем и полным приводом, а также переднеприводная модификация с новым 1,3-литровым турбомотором и вариатором. Цены начинаются от 1 089 990 рублей. В список оборудования входит кожаный руль, обогрев передних сидений, круиз-контроль, датчики дождя и света, задние датчики парковки, система бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой.В топовом исполнении вседорожник получит хромированные элементы отделки, легкосплавные колеса, противотуманные фары и комбинированную отделку сидений кожа/ткань. В список оснащения входит климат-контроль, мультимедийная система с сенсорным экраном, камера заднего вида, обогрев руля и лобового стекла и дополнительные USB-разъемы. Цена - 1 299 990 рублей.
2019-07-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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