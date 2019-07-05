5 июля 2019, 12:29
Стартовали продажи кроссовера Renault Arkana
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Российские дилеры Renault начинают продажи нового кроссовера Arkana. Автомобиль будет доступен в трех вариантах оснащения с двумя моторами на выбор. Стартовая цена – 999 000 рублей.
Renault Arkana
Выпускается с 2019 г.
Новый от 999 000 до 1 499 990 Р
Отзывов: 1
На следующем уровне доступны версии с 1,6-литровым двигателем и полным приводом, а также переднеприводная модификация с новым 1,3-литровым турбомотором и вариатором. Цены начинаются от 1 089 990 рублей. В список оборудования входит кожаный руль, обогрев передних сидений, круиз-контроль, датчики дождя и света, задние датчики парковки, система бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой.
В топовом исполнении вседорожник получит хромированные элементы отделки, легкосплавные колеса, противотуманные фары и комбинированную отделку сидений кожа/ткань. В список оснащения входит климат-контроль, мультимедийная система с сенсорным экраном, камера заднего вида, обогрев руля и лобового стекла и дополнительные USB-разъемы. Цена - 1 299 990 рублей.
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23.12.2018, 21:00
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19.07.2018, 00:03
Пытаемся уйти от заноса за рулем Renault Duster/Kaptur
03.03.2018, 21:44
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Вот опять предлагают кучу никому не нужных комплектаций. Ну кому нужен почти 5-метровый сарай, с движком всего в 114 лошадей и передним приводом? И при всех этих "достоинствах" цена ему все равно миллион! Внедорожник должен быть внедорожником, а для городского паркетника мог бы быть и компактнее.
Мотор 1.6л слаб для Арканы. Моторы и убогость сведут на нет всю привлекательность Арканы.
Подскажите какое масло лить лучше в движок Рено премиум 1998 г. 340 л. С.
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