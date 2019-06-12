12 июня 2019, 09:58
Стартовали продажи Lada Granta Cross
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Сегодня, 12 июня 2019 года, начинаются официальные продажи вседорожного универсала Lada Granta Cross. Покупатели смогут выбирать из двух моторов, двух коробок и трех уровней оснащения. Цены стартуют от 554 900 рублей с учетом всех скидок.
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Покупателям предлагается выбор из двух моторов: 1,6 литра (8 клапанов) мощностью 87 л.с. и 1,6 литра (16 клапанов) мощностью 106 л.с. Первый агрегат сочетается только с 5-ступенчатой механической коробкой передач, второй может работать в паре как с «механикой», так и с «роботом». Базовая комплектация Classic доступна только для связки 87-сильный двигатель плюс МКПП и стоит от 554 900 рублей. В список стандартного оборудования входит одна подушка безопасности, кондиционер, электропривод и обогрев наружных зеркал, подушка безопасности водителя, атермальная тонировка стекол, передние электростеклоподъемники, аудиоподготовка и 15-дюймовые легкосплавные колесные диски.
На следующем уровне Comfort (от 577 900 рублей) дополнительно появляется подушка безопасности переднего пассажира, аудиосистема с Bluetooth, обогрев передних сидений, козырек пассажира со встроенным зеркалом, штатная сигнализация, центральный замок и складной ключ. В оснащение топовой комплектации Luxe (от 618 900 рублей) также входят противотуманные фары, парктроники сзади, круиз-контроль, обогрев лобового стекла, датчики дождя и света, задние электростеклоподъемники, 3 подголовника во втором ряду.
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