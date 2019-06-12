12 июня 2019, 09:58

Стартовали продажи Lada Granta Cross

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Сегодня, 12 июня 2019 года, начинаются официальные продажи вседорожного универсала Lada Granta Cross. Покупатели смогут выбирать из двух моторов, двух коробок и трех уровней оснащения. Цены стартуют от 554 900 рублей с учетом всех скидок.
Стартовали продажи Lada Granta Cross
Стартовали продажи Lada Granta Cross
Стартовали продажи Lada Granta Cross
Стартовали продажи Lada Granta Cross
Стартовали продажи Lada Granta Cross
Стартовали продажи Lada Granta Cross
Стартовали продажи Lada Granta Cross
Стартовали продажи Lada Granta Cross
Стартовали продажи Lada Granta Cross
Стартовали продажи Lada Granta Cross
Стартовали продажи Lada Granta Cross
Стартовали продажи Lada Granta Cross
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Вседорожный универсал Lada Granta Cross отличается от стандартной модели защитным обвесом из неокрашенного пластика, рейлингами на крыше и увеличенным до 198 мм дорожным просветом. Сидения обиты оригинальной серо-оранжевой тканью с контрастной прострочкой. Комфорт в поездке обеспечит улучшенная шумоизоляция, энергоемкая подвеска и кондиционер, который входит в базовое оснащение.

Покупателям предлагается выбор из двух моторов: 1,6 литра (8 клапанов) мощностью 87 л.с. и 1,6 литра (16 клапанов) мощностью 106 л.с. Первый агрегат сочетается только с 5-ступенчатой механической коробкой передач, второй может работать в паре как с «механикой», так и с «роботом». Базовая комплектация Classic доступна только для связки 87-сильный двигатель плюс МКПП и стоит от 554 900 рублей. В список стандартного оборудования входит одна подушка безопасности, кондиционер, электропривод и обогрев наружных зеркал, подушка безопасности водителя, атермальная тонировка стекол, передние электростеклоподъемники, аудиоподготовка и 15-дюймовые легкосплавные колесные диски.

На следующем уровне Comfort (от 577 900 рублей) дополнительно появляется подушка безопасности переднего пассажира, аудиосистема с Bluetooth, обогрев передних сидений, козырек пассажира со встроенным зеркалом, штатная сигнализация, центральный замок и складной ключ. В оснащение топовой комплектации Luxe (от 618 900 рублей) также входят противотуманные фары, парктроники сзади, круиз-контроль, обогрев лобового стекла, датчики дождя и света, задние электростеклоподъемники, 3 подголовника во втором ряду.


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Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум ВАЗ 2199
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
Артур
Форум ВАЗ Kalina седан
Владею калиной универсал 2011 г.вып. два месяца., пробег чуть более 60 тыс.км. Это мой первый автомобиль. Сразу после покупки поменяли передние колодки, естественно, масло, фильтры. Электроусилитель сразу не понравился, как-то странно вела себя машина на дороге. Отключили и радуемся жизни. Гремит задняя ...
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Стартовали продажи Lada Granta Cross
{{material_126580}}Вседорожный универсал Lada Granta Cross отличается от стандартной модели защитным обвесом из неокрашенного пластика, рейлингами на крыше и увеличенным до 198 мм дорожным просветом. Сидения обиты оригинальной серо-оранжевой тканью с контрастной прострочкой. Комфорт в поездке обеспечит улучшенная шумоизоляция, энергоемкая подвеска и кондиционер, который входит в базовое оснащение.Покупателям предлагается выбор из двух моторов: 1,6 литра (8 клапанов) мощностью 87 л.с. и 1,6 литра (16 клапанов) мощностью 106 л.с. Первый агрегат сочетается только с 5-ступенчатой механической коробкой передач, второй может работать в паре как с «механикой», так и с «роботом». Базовая комплектация Classic доступна только для связки 87-сильный двигатель плюс МКПП и стоит от 554 900 рублей. В список стандартного оборудования входит одна подушка безопасности, кондиционер, электропривод и обогрев наружных зеркал, подушка безопасности водителя, атермальная тонировка стекол, передние электростеклоподъемники, аудиоподготовка и 15-дюймовые легкосплавные колесные диски.На следующем уровне Comfort (от 577 900 рублей) дополнительно появляется подушка безопасности переднего пассажира, аудиосистема с Bluetooth, обогрев передних сидений, козырек пассажира со встроенным зеркалом, штатная сигнализация, центральный замок и складной ключ. В оснащение топовой комплектации Luxe (от 618 900 рублей) также входят противотуманные фары, парктроники сзади, круиз-контроль, обогрев лобового стекла, датчики дождя и света, задние электростеклоподъемники, 3 подголовника во втором ряду.
2019-06-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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