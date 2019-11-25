25 ноября 2019, 15:35
Стартовали продажи Lada Vesta с вариатором
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Фото: АвтоВАЗ
Сегодня, 25 ноября, в салонах официальных дилеров Lada начались продажи новой версии Lada Vesta с бесступенчатой коробкой передач Jatco и 113-сильным мотором Renault-Nissan. Цены начинаются от 736 900 рублей за седан и от 773 900 рублей за универсал.
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
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Базовой для «вариаторного» седана Lada Vesta стала комплектация Classic с пакетом Start Plus. В список стандартного оснащения входит кондиционер, трехуровневый обогрев передних сидений, две подушки безопасности, задние дисковые тормоза, электронная система контроля устойчивости, охлаждаемый перчаточный ящик, центральный подлокотник с боксом и розеткой 12V для пассажиров. Впервые такие автомобили получили электропривод и подогрев боковых зеркал. Начиная с комплектации Luxe, «Весты» оснащаются противотуманными фарами с функцией подсветки в поворотах, а на уровнях Luxe Multimedia и Luxe Prestige появляется обогрев руля.
Кроме того, Lada Vesta обзавелась бескаркасными стеклоочистителями и более глубокими функциональными подстаканниками. Комплектация Exclusive, отличающаяся особой отделкой, теперь доступна не только для седанов, но и для универсалов. Цветовая палитра пополнилась двумя новыми оттенками: глубоким синим «Дайвинг» для всех версий и оранжевым «Марс» для Vesta с приставкой Cross. В обоих случаях доплата за цвет составляет 12 000 рублей.
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Очень востребованная информация, покупайте луноходы там клиренс от 300мм) ) )
Всего 67 900 рублей в год тратит владелец лады весты , правда в Англии nissan tertano . 2003 г.в. стоит 56941 рублей , 2,2 дизель или 695 ono. Вот сижу и думаю зачем мне веста за 450, когда за эти деньги можно купить 3 пежо 207 с роботом
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