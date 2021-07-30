Стартовали продажи Nissan X-Trail нового поколения с 200-сильным турбомотором
Фото: njcar.ru
Фото: njcar.ru
Фото: njcar.ru
Фото: njcar.ru
Фото: njcar.ru
Фото: njcar.ru
Фото: njcar.ru
Фото: njcar.ru
Новый Nissan X-Trail для китайского рынка оснащается трехцилиндровым турбированным двигателем объемом 1,5 литра, мощность которого достигает 204 л.с. а максимальный крутящий момент – 300 Нм. Благодаря переменой степени сжатия от 8:1 до 14:1 силовой агрегат отличается высокой экономичностью. Напомним, в США модель предлагается только с 2,5-литровым «атмосферником» на 184 л.с. Но в Китае размер налога зависит от объема, а не от мощности двигателя, поэтому здесь так популярны компактные турбомоторы.
Помимо нового двигателя «китайский» Nissan X-Trail в топовых версиях получил усовершенствованную систему полного привода 4x4-i, которая более эффективно, чем на предшественнике перераспределяет крутящий момент между всеми колесами. Коробка передач – стандартный вариатор Xtronic CVT. Цены начинаются от 190 тысяч юаней или порядка 2,1 млн рублей в пересчете по курсу.
- 950 000 РNissan X-Trail 2010 в Москве
- 525 000 РNissan X-Trail 2004 в Москве
- 1 570 000 РNissan X-Trail 2017 в Москве
- 2 577 000 РNissan X-Trail 2020 в Москве
- 1 390 000 РNissan X-Trail 2017 в Москве
- 2 080 000 РNissan X-Trail 2018 в Москве
- 1 249 000 РNissan X-Trail 2012 в Москве
- 2 348 000 РNissan X-Trail 2019 в Москве
- 1 565 000 РNissan X-Trail 2015 в Москве
- 925 000 РNissan X-Trail 2011 в Москве
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