Стартовали продажи нового китайского бизнес-седана по цене от 2,8 рублей
Фото: Changan
Фото: Changan
Фото: Changan
Фото: Changan
Фото: Changan
Под капотом установлен экономичный 1,5-литровый турбомотор мощностью 166 л.с. и пиковым крутящим моментом равным 300 Нм. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двойным мокрым сцеплением. Максимальная скорость достигает 200 км/ч.
В списке стандартного оснащения значится полностью светодиодная оптика, скрытые дверные ручки и 18-дюймовые колесные диски. В салоне – отделка эко-кожей, цифровая «приборка», 13,2-дюймовый экран медиасистемы с поддержкой Apple CarPlay и Andriod Auto, климат-контроль с фильтром мелкой очистки и ионизатором, 4 подушки безопасности и шторки безопасности, встроенный видеорегистратор, а также комплекс электронных ассистентов. Стоит такой автомобиль от 2 789 900 рублей.
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-
05.09.2023, 15:03
5 самых популярных в России кроссоверов в августе 2023 года
В минувшем месяце российские дилеры реализовали без малого 110 тысяч новых легковых автомобилей или в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Титул бестселлера сегмента SUV продолжает удерживать кроссовер Chery.Читать далее
-
05.09.2023, 13:18
Представлена новая марка российских тяжелых грузовиков
На открывшейся сегодня в Москве отраслевой выставке «Комтранс» прошла премьера новой российской марки тяжелых грузовиков «Валдай», сборку которых наладят в Нижнем Новгороде. Как выяснилось, к марке ГАЗ они имеют опосредованное отношение.Читать далее
-
05.09.2023, 11:44
Автомобили Omoda подорожали в России второй раз за месяц
Накануне российской премьеры новой модели Omoda марка решила вновь пересмотреть прайс-листы на свои автомобили. Предыдущее подорожание произошло в первой половине августа.Читать далее
-
05.09.2023, 08:28
Врач рассказал, как определить, что водитель начинает засыпать
Усталость может стать причиной серьезного ДТП, поэтому пассажиры должны обращать внимание на состояние водителя и замечать первые признаки сонливости. Невнимательность может стоить им жизни.Читать далее
-
05.09.2023, 08:04
На петербургской КАД водитель BMW побил рекорд скорости
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