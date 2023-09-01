Стартовали продажи нового китайского бизнес-седана по цене от 2,8 рублей

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Новый Changan Lamore станет 15-й моделью бренда в нашей стране. По габаритам он близок к корейским Kia K5 и Hyundai Sonata, а сейчас в России будет конкурировать за сердца автомобилистов с китайским Chery Arrizo 8. Длина седана достигает 4 770 мм, ширина – 1 840 мм, высота – 1 440 мм, а размер колесной базы равен 2 765 мм. Спереди у него независимая подвеска McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости, сзади – многорычажная.

Под капотом установлен экономичный 1,5-литровый турбомотор мощностью 166 л.с. и пиковым крутящим моментом равным 300 Нм. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двойным мокрым сцеплением. Максимальная скорость достигает 200 км/ч.

Фото: Changan

В списке стандартного оснащения значится полностью светодиодная оптика, скрытые дверные ручки и 18-дюймовые колесные диски. В салоне – отделка эко-кожей, цифровая «приборка», 13,2-дюймовый экран медиасистемы с поддержкой Apple CarPlay и Andriod Auto, климат-контроль с фильтром мелкой очистки и ионизатором, 4 подушки безопасности и шторки безопасности, встроенный видеорегистратор, а также комплекс электронных ассистентов. Стоит такой автомобиль от 2 789 900 рублей.

Упомянутые модели: Changan Lamore

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