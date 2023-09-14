Стартовали продажи нового китайского кроссовера из Калининграда: сколько он стоит?
Фото: BAIC
Фото: BAIC
Фото: BAIC
Фото: BAIC
Фото: BAIC
Фото: BAIC
Российским покупателям предложили на выбор две комплектации. Базовая Comfort (от 2 755 000 рублей) предусматривает наличие полностью светодиодной оптики, двух подушек безопасности, камеры заднего вида, парковочного ассистента, а также цифровой «приборки» и 14,6-дюймового экрана медиасистемы.
На следующем уровне Elite (от 2 999 000 рублей) дополнительно появляются еще четыре подушки безопасности, система кругового обзора, двухзонный «климат», панорамная крыша, сервопривод двери багажника и охлаждаемый бокс в центральном подлокотнике, а также комплекс электронных ассистентов, включая адаптивный «круиз» и систему удержания в полосе.
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Весной 2022 года на фоне введения санкций и сбоев в поставках комплектующих Минпромторг разрешил российским автопроизводителям выпускать автомобили в «упрощенных» комплектациях. Но скоро ситуация изменится.Читать далее
-
14.09.2023, 09:38
На АвтоВАЗе собрали Lada Vesta NG с автоматической коробкой передач и Niva Travel с обновленным салоном
В Тольятти собрали очередную тестовую партию автомобилей Lada Vesta NG с китайской автоматической коробкой передач. Серийное производство может начаться до конца 2023 года. Внедорожник Niva Travel примерил обновленный салон.Читать далее
-
14.09.2023, 06:47
Названы претенденты на титул «Лучшего автомобиля года» в США
Жюри ежегодной премии North American Car, Truck и Utility Vehicle (NACTOY-2024) опубликовало список из 25 полуфиналистов. Среди претендентов 10 легковых автомобилей, 10 кроссоверов и 5 пикапов.Читать далее
-
14.09.2023, 06:21
Ford обновил логотип, но никто этого не заметил: в чем отличия?
На проходящем в эти дни Детройтском автосалоне компания Ford показала рестайлинговый пикап Ford F-150, а вместе с ним и обновленный логотип. Изменение эмблемы едва не осталось незамеченным.Читать далее
-
13.09.2023, 15:30
В Россию привезли партию самых неубиваемых 3-рядных внедорожников в мире
Трехрядные автомобили сегмента SUV могут стать неплохим выбором для больших семей. Они отличаются удобством и вместительностью, но далеко не все могут похвастаться надежностью. Один из самых «неубиваемых» внедорожников привезли в Россию. Стоит он дорого.Читать далее
-
13.09.2023, 14:15
АвтоВАЗ продолжает следить за ценами у дилеров
В начале лета глава АвтоВАЗа Максим Соколов предупредил дилеров о необходимости соблюдать установленные производителем розничные цены, в противном случае к автосалонам пообещали применить санкции.Читать далее
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