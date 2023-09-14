Стартовали продажи нового китайского кроссовера из Калининграда: сколько он стоит?

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Габаритная длина BAIC X55 составляет 4 620 мм, ширина – 1 886 мм, высота – 1 680 мм, а расстояние между осями – 2 735 мм. Дорожный просвет – 180 мм. Кроссовер построен архитектуре BMFA с поперечно расположенным двигателем и внушительной долей высокопрочных сталей в силовой структуре кузова. Передняя подвеска у него «МакФерсон», задняя«многорычажка». Все тормоза дисковые. Под капотом работает безальтернативный 1,5-литровый турбомотор, выдающий 177 сил и 300 Нм пикового крутящего момента. Двигатель способен переваривать 92-й бензин и работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» DCT.

Российским покупателям предложили на выбор две комплектации. Базовая Comfort (от 2 755 000 рублей) предусматривает наличие полностью светодиодной оптики, двух подушек безопасности, камеры заднего вида, парковочного ассистента, а также цифровой «приборки» и 14,6-дюймового экрана медиасистемы.

Фото: BAIC

На следующем уровне Elite (от 2 999 000 рублей) дополнительно появляются еще четыре подушки безопасности, система кругового обзора, двухзонный «климат», панорамная крыша, сервопривод двери багажника и охлаждаемый бокс в центральном подлокотнике, а также комплекс электронных ассистентов, включая адаптивный «круиз» и систему удержания в полосе.

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