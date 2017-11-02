2 ноября 2017, 18:33

Стартовали продажи нового Land Cruiser Prado

Официальные дилеры японской марки Toyota в России объявили о старте продаж «посвежевшего» внедорожника Land Cruiser Prado. Всего отечественным покупателям предложено шесть вариантов комплектаций.
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  Стартовали продажи нового Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado Стартовали продажи нового Land Cruiser Prado
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Toyota Land Cruiser Prado 2.8 MT 4x4
2.8 л, 177 л.с
Механическая 6-ступенчатая
0-100 - 12.1 с, 175 км/ч
4840 x 1855 x 1845 мм
полный
ДТ, 7.4 л на 100 км
Все характеристики
Как сообщают представители компании, стоимость автомобиля стартует с отметки в 2 199 000 рублей. Базовая цена выросла на 202 000 рублей по сравнению с прайсом на прошлую версию.

Под капотом рестайлингового «Прадика» размещен 2,7-литровый бензиновый двигатель, выдающий 162 л.с. Мотор работает в тандеме с 5-скоростной «механикой» или с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Более «богатые» версии предполагают установку 4-литрового «движка», мощность которого составляет 249 л.с. Любителям дизельных двигателей производитель предлагает версию с 2,8-литровым мотором на «тяжелом» топливе с отдачей в 177 «лошадей». Эти два агрегата сочетаются только автоматической коробкой передач.

Базовый набор опций включает систему стабилизации и распределения тормозных усилий, центральный дифференциал повышенного трения Torsen, фронтальные и боковые подушки безопасности, светодиодные дневные ходовые огни, датчик света и кондиционер.

Топовые версии порадуют владельца пакетом систем активной безопасности Toyota Safety Sense, в состав которого входит ассистент предотвращения фронтальных столкновений и контроля рядности движения, функция распознания дорожных знаков, адаптивные фары головного света и адаптивный круиз-контроль.

Новая версия Toyota Land Cruiser Prado была представлена общественности в сентябре на мотор-шоу во Франкфурте. От предшественника новинка отличается иной формой капота, измененной решетке радиатора, фарами головного света и противотуманками новой формы и иным передним крыльям.

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Стартовали продажи нового Land Cruiser Prado
{{params_57840}}Как сообщают представители компании, стоимость автомобиля стартует с отметки в 2 199 000 рублей. Базовая цена выросла на 202 000 рублей по сравнению с прайсом на прошлую версию.Под капотом рестайлингового «Прадика» размещен 2,7-литровый бензиновый двигатель, выдающий 162 л.с. Мотор работает в тандеме с 5-скоростной «механикой» или с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.Более «богатые» версии предполагают установку 4-литрового «движка», мощность которого составляет 249 л.с. Любителям дизельных двигателей производитель предлагает версию с 2,8-литровым мотором на «тяжелом» топливе с отдачей в 177 «лошадей». Эти два агрегата сочетаются только автоматической коробкой передач.Базовый набор опций включает систему стабилизации и распределения тормозных усилий, центральный дифференциал повышенного трения Torsen, фронтальные и боковые подушки безопасности, светодиодные дневные ходовые огни, датчик света и кондиционер.Топовые версии порадуют владельца пакетом систем активной безопасности Toyota Safety Sense, в состав которого входит ассистент предотвращения фронтальных столкновений и контроля рядности движения, функция распознания дорожных знаков, адаптивные фары головного света и адаптивный круиз-контроль.Новая версия Toyota Land Cruiser Prado была представлена общественности в сентябре на мотор-шоу во Франкфурте. От предшественника новинка отличается иной формой капота, измененной решетке радиатора, фарами головного света и противотуманками новой формы и иным передним крыльям.
2017-11-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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