Стартовали продажи нового Land Cruiser Prado
|Toyota Land Cruiser Prado 2.8 MT 4x4
|2.8 л, 177 л.с
|Механическая 6-ступенчатая
|0-100 - 12.1 с, 175 км/ч
|4840 x 1855 x 1845 мм
|полный
|ДТ, 7.4 л на 100 км
|Все характеристики
Под капотом рестайлингового «Прадика» размещен 2,7-литровый бензиновый двигатель, выдающий 162 л.с. Мотор работает в тандеме с 5-скоростной «механикой» или с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Более «богатые» версии предполагают установку 4-литрового «движка», мощность которого составляет 249 л.с. Любителям дизельных двигателей производитель предлагает версию с 2,8-литровым мотором на «тяжелом» топливе с отдачей в 177 «лошадей». Эти два агрегата сочетаются только автоматической коробкой передач.
Базовый набор опций включает систему стабилизации и распределения тормозных усилий, центральный дифференциал повышенного трения Torsen, фронтальные и боковые подушки безопасности, светодиодные дневные ходовые огни, датчик света и кондиционер.
Топовые версии порадуют владельца пакетом систем активной безопасности Toyota Safety Sense, в состав которого входит ассистент предотвращения фронтальных столкновений и контроля рядности движения, функция распознания дорожных знаков, адаптивные фары головного света и адаптивный круиз-контроль.
Новая версия Toyota Land Cruiser Prado была представлена общественности в сентябре на мотор-шоу во Франкфурте. От предшественника новинка отличается иной формой капота, измененной решетке радиатора, фарами головного света и противотуманками новой формы и иным передним крыльям.
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