1 августа 2017, 14:50
Стартовали продажи нового поколения Kia Rio
С 1 августа 2017 года во всех дилерских центрах KIA Motors на территории России начались продажи нового поколения Rio. По словам представителей компании, новинка стала более современной и оснащенной по сравнению с предшественниками.
Моторная линейка новой версии Rio представлена двумя вариантами двигателей. Покупатели смогут выбрать между новым 1,4-литровым «мотором» Kappa MPI мощностью 100 л. с. и модернизированным 1,6 Gamma MPI мощностью 123 л. с. Оба двигателя могут агрегатироваться как с 6-ступенчатой механической, так и новой 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.
Дополнительный объем салона обеспечен увеличенными габаритами, которые приблизили модель к верхней границе сегмента В+. Список оснащения включает отделку сидений эко-кожей, интеллектуальной системой открывания багажника, поддержкой платформ интеграции смартфонов Apple CarPlay и Android Auto. По дизайну экстерьера модель ориентирована на разные возрастные категории.
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Продажи в марте: рынок форму не набрал и дна не нащупал
08.04.2016, 18:00
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