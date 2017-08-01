1 августа 2017, 14:50

Стартовали продажи нового поколения Kia Rio

С 1 августа 2017 года во всех дилерских центрах KIA Motors на территории России начались продажи нового поколения Rio. По словам представителей компании, новинка стала более современной и оснащенной по сравнению с предшественниками.
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  Стартовали продажи нового поколения Kia Rio KIA Rio Стартовали продажи нового поколения Kia Rio
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KIA Rio
Выпускается с 2001 г.
Новый от 669 900 до 989 900 Р
Объявлений: 6173
Отзывов: 7
Отечественным покупателям четвертое поколение модели доступно в 10 разных комплектациях. Цена новинки варьируется от 669 900 до 989 990 рублей. Руководство Kia сообщает, что Rio разработан специально для российского рынка с учетом особенностей эксплуатации именно в России.

Моторная линейка новой версии Rio представлена двумя вариантами двигателей. Покупатели смогут выбрать между новым 1,4-литровым «мотором» Kappa MPI мощностью 100 л. с. и модернизированным 1,6 Gamma MPI мощностью 123 л. с. Оба двигателя могут агрегатироваться как с 6-ступенчатой механической, так и новой 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Дополнительный объем салона обеспечен увеличенными габаритами, которые приблизили модель к верхней границе сегмента В+. Список оснащения включает отделку сидений эко-кожей, интеллектуальной системой открывания багажника, поддержкой платформ интеграции смартфонов Apple CarPlay и Android Auto. По дизайну экстерьера модель ориентирована на разные возрастные категории.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум KIA Rio
новая KIA RIO, не заводится даже при -10. Несколько попыток убили стартер. в автосервисе заменили его, но через 2 для снова не цепляеи при -21, тоже на следующий день при -14. Хотя ремонт гарантийный, но доставка в сервис обходится в 2000 т это каждую неделю! Полное расстройство. всего 3 месяца эксплуатации ...
Владимир
ТОП-5 автомобилей для студентов
При элементарных признаках перепроизводства автомобилей в мире вообще, производители не желают снижать цены, которые и так задраны выше некуда. Для того, чтобы обеспечить тех же студентов хоть каким то автомобилем, нужно обеспечить студенту покупательную возможность, т.е. повысить стипендию или дать ...
Bazil
Kia Rio подорожал после обновления
Светодиоды вообще пора ставить везде и всюду. И забыть про обычные лампы-фонари.
taran
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Стартовали продажи нового поколения Kia Rio
{{model_620}}Отечественным покупателям четвертое поколение модели доступно в 10 разных комплектациях. Цена новинки варьируется от 669 900 до 989 990 рублей. Руководство Kia сообщает, что Rio разработан специально для российского рынка с учетом особенностей эксплуатации именно в России. Моторная линейка новой версии Rio представлена двумя вариантами двигателей. Покупатели смогут выбрать между новым 1,4-литровым «мотором» Kappa MPI мощностью 100 л. с. и модернизированным 1,6 Gamma MPI мощностью 123 л. с. Оба двигателя могут агрегатироваться как с 6-ступенчатой механической, так и новой 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.Дополнительный объем салона обеспечен увеличенными габаритами, которые приблизили модель к верхней границе сегмента В+. Список оснащения включает отделку сидений эко-кожей, интеллектуальной системой открывания багажника, поддержкой платформ интеграции смартфонов Apple CarPlay и Android Auto. По дизайну экстерьера модель ориентирована на разные возрастные категории.
2017-08-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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