Стартовали продажи нового стильного кроссовера: 224 силы за 3,3 млн рублей
Фото: Changan
Фото: Changan
Фото: Changan
Фото: Changan
В оснащение входит двухзонный климат-контроль с функцией очистки и ионизации, электрорегулировка водительского сиденья по 10 направлениям (плюс функция памяти для двух человек), система комфортного доступа в салон, передние кресла с обивкой из перфорированной кожи, подогревом и вентиляцией. Также к услугам водителей комплекс электронных ассистентов: адаптивный круиз-контроль с функцией предупреждения фронтальных столкновений, система мониторинга «слепых зон» и система контроля рядности движения, система предотвращения боковых столкновений при движении задним ходом и система автоматической парковки.
Кроме того, в списке штатного оборудования значится цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма, тачскрин медиасистемы на 12,3 дюйма, акустика Hi-end с 8 динамиками, камеры кругового обзора, система бесключевого доступа, функция дистанционного запуска двигателя, датчики света и дождя и люк с электроприводом, уточняют «Автоновости дня». Рекомендованная цена – 3 299 900 рублей.
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Automechanika Astana – точка притяжения автобизнеса
С 12 по 14 апреля 2023 года в столице Казахстана пройдет масштабная международная выставка Automechanika Astana, на которой будут представлены запасные части, автокомпоненты, оборудование и товары для технического обслуживания автомобилей.Читать далее
-
10.02.2023, 13:45
В Подмосковье обезвредили банду автоподставщиков: пенсионерку, подростка и шеф-повара
Сотрудники уголовного розыска Московской области задержали троих местных жителей по подозрению в мошенничестве. На их счету не менее шести инсценированных ДТП. Возглавляла банду предприимчивая пенсионерка.Читать далее
-
10.02.2023, 12:21
Обновленный кроссовер Volkswagen получил более премиальный салон, но лишился моторов V6
Компания Volkswagen представила обновленный кроссовер Atlas, известный российским автолюбителям под именем Teramont. Модель отличается свежим дизайном и основательно переработанным интерьером, но теперь доступна исключительно с 2,0-литровыми «турбочетверками».Читать далее
-
10.02.2023, 09:42
Названы самые надежные автомобили 2023 года
Эксперты американского агентства JD Power опубликовали результаты ежегодного исследования надежности автомобилей. Они отметили, что машины становятся все более надежными, а возникающие проблемы, в основном, связаны с электроникой.Читать далее
-
10.02.2023, 08:55
Более 300 тысяч человек подали коллективный иск к Mercedes-Benz Group
Вокруг концерна Mercedes-Benz Group AG разгорается очередной скандал. Высокий суд Лондона приступил к рассмотрению коллективного иска, поданного с немецкому автопроизводителю.Читать далее
-
10.02.2023, 08:16
Власти предлагают разрешить инвалидам парковаться бесплатно бессрочно
Депутаты Госдумы от партии ЛДПР и еще несколько сенаторов выступили с предложением разрешить инвалидами бесплатно пользоваться платными парковками, расположенными вблизи социальных объектов.Читать далее
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