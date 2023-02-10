Стартовали продажи нового стильного кроссовера: 224 силы за 3,3 млн рублей

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Новый кроссовер относится к сегменту D-SUV и считается самой крупной моделью линейки Changan CS. Его габаритная длина составляет 4 720 мм, что сопоставимо с BMW X4. Спортивный характер модели подчеркивают 19-дюймовые литые диски, каскадная головная оптика и красные акценты в дизайне. При этом дорожный просвет составляет вполне приличные для кросс-купе 185 мм. Под капотом скрывается 2,0-литровый турбомотор, который выдает 224 силы и 360 Нм максимального крутящего момента уже на 1 750 об/мин. Двигатель работает в паре с 8-диапазонным «автоматом» Aisin.

В оснащение входит двухзонный климат-контроль с функцией очистки и ионизации, электрорегулировка водительского сиденья по 10 направлениям (плюс функция памяти для двух человек), система комфортного доступа в салон, передние кресла с обивкой из перфорированной кожи, подогревом и вентиляцией. Также к услугам водителей комплекс электронных ассистентов: адаптивный круиз-контроль с функцией предупреждения фронтальных столкновений, система мониторинга «слепых зон» и система контроля рядности движения, система предотвращения боковых столкновений при движении задним ходом и система автоматической парковки.

Фото: Changan

Кроме того, в списке штатного оборудования значится цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма, тачскрин медиасистемы на 12,3 дюйма, акустика Hi-end с 8 динамиками, камеры кругового обзора, система бесключевого доступа, функция дистанционного запуска двигателя, датчики света и дождя и люк с электроприводом, уточняют «Автоновости дня». Рекомендованная цена – 3 299 900 рублей.

Упомянутые модели: Changan CS85

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