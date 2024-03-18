Стартовали продажи новой версии внедорожника Tank 300 с битурбо 3.0 V6
Фото: Tank
Фото: Tank
Фото: Tank
Фото: Tank
Фото: Tank
Двигатель работает в паре с 9-ступенчатой автоматического КПП и выдает 360 л.с. и до 510 Нм пикового крутящего момента. Автомобиль оснастили системой полного привода с двумя блокировками дифференциалов и пониженной передачей. Угол въезда составляет 36 градусов, угол съезда 33 градуса, минимальный дорожный просвет 242 мм, а глубина преодолеваемого брода – 750 мм.
В списке оснащения значатся цифровая «приборка» и экран медиасистемы (оба диагональю 12,3 дюйма), кондиционер, беспроводная зарядка, функция подогрева и вентиляции для передних сидений (а у водителя еще и массаж), а также система удержания в полосе. В комплектацию не вошла функция автоматической парковки и система автоматического экстренного торможения, что позволило установить цену ниже, чем ожидалось. В Китае Tank 330 стоит от 330 тысяч юаней или порядка 4,3 млн рублей в пересчете по текущему курсу. Тираж первой партии – всего 1000 экземпляров, пишет Carsnewschina.
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07.12.2023, 06:00
5 самых дорогих китайских автомобилей в России в декабре 2023 года
Стереотип о дешевых китайских автомобилях серьезно устарел. За последние 20 лет автопром Поднебесной сделал гигантский шаг вперед и теперь предлагает автомобили на любой вкус и кошелек: от бюджетных ситикаров вдвое дешевле Lada Granta до роскошных и дорогих автомобилей, сопоставимых по цене с люксовыми моделями европейских брендов.Читать далее
-
16.10.2023, 15:43
Дилер рассказал, за какими китайскими автомобилями россияне выстраиваются в очереди
После ухода из России большинства крупнейших мировых автопроизводителей выбор на рынке серьезно сократился. Автолюбители или решаются купить машину без заводской гарантии, ввезенную по параллельному импорту, но чаще идут в официальный дилерский центр того или иного китайского бренда.Читать далее
-
21.09.2023, 21:26
АВТОРУСЬ — новый официальный дилер TANK в Москве
erid: LjN8K4Mqr 23 сентября в 13:00 состоится официальное открытие нового автосалона АВТОРУСЬ Лосиный Остров, посвященное марке внедорожников TANK. В программу мероприятия входят внедорожный тест-драйв в условиях off-road и развлекательная часть для взрослых и детей.Читать далее
-
20.07.2023, 14:09
Внедорожник Tank подорожал за месяц на миллион
Специалисты аналитического агентства «Автостат» в ходе регулярного мониторинга цен на новые автомобили выяснили, что и без того недешевый внедорожник Tank 500 прибавил еще 1,1 млн рублей.Читать далее
-
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Эксперты подсчитали, во сколько обходится владение электрокаром в Москве: результат удивил
Специалисты маркетингового агентства НАПИ выяснили, насколько отличается стоимость владения электрокарами и машинами с классическими ДВС. Для чистоты эксперимента расчет проводили по нескольким маркам и моделям, относящимся к различным сегментам рынка. Результат многим может показаться неожиданным.Читать далее
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