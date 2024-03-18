Стартовали продажи новой версии внедорожника Tank 300 с битурбо 3.0 V6

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Мощный внедорожник получил индекс Tank 330 и внешне отличается декоративными накладками на капоте, имитирующими воздухозаборники, новым передним бампером, красным шильдиком V6 на двери багажного отделения, расширенной колеей и 18-дюймовыми колесами. Главные изменения скрываются под капотом. Внедорожник получил бензиновый битурбо 3.0 V6 (заводской номер E30Z) от старшего «брата» Tank 500.

Двигатель работает в паре с 9-ступенчатой автоматического КПП и выдает 360 л.с. и до 510 Нм пикового крутящего момента. Автомобиль оснастили системой полного привода с двумя блокировками дифференциалов и пониженной передачей. Угол въезда составляет 36 градусов, угол съезда 33 градуса, минимальный дорожный просвет 242 мм, а глубина преодолеваемого брода – 750 мм.

Фото: Tank

В списке оснащения значатся цифровая «приборка» и экран медиасистемы (оба диагональю 12,3 дюйма), кондиционер, беспроводная зарядка, функция подогрева и вентиляции для передних сидений (а у водителя еще и массаж), а также система удержания в полосе. В комплектацию не вошла функция автоматической парковки и система автоматического экстренного торможения, что позволило установить цену ниже, чем ожидалось. В Китае Tank 330 стоит от 330 тысяч юаней или порядка 4,3 млн рублей в пересчете по текущему курсу. Тираж первой партии – всего 1000 экземпляров, пишет Carsnewschina.

Упомянутые модели: TANK 300 (от 3 699 000 Р )

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