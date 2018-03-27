27 марта 2018, 11:46

Стартовали продажи обновленного Ford Explorer

Российские дилеры Ford начали принимать заказы на обновленный Ford Explorer. Базовая стоимость полноприводного внедорожника с 3,5 литровых двигателем (249 л.с.) и 6-диапазонным «автоматом» начинается от 2 699 000 рублей.
^
Стартовали продажи обновленного Ford Explorer Ford Explorer
Обновленный 7-местный Ford Explorer предлагается в трех уровнях оснащения: XLT, Limited и Limited Plus. Все автомобили имеют интеллектуальную систему полного привода Terrain Management 4WD System, которая позволяет выбрать один из пяти режимов в зависимости от типа дорожного покрытия.

Ford Explorer limited Plus 3.5 AT 4x4
3.5 л, 249 л.с
Автоматическая, 6-ступенчатая
0-100 - 8.7 с, 183 км/ч
5019 x 1988 x 1788 мм
полный
АИ-92, 11.0 л на 100 км
3 289 000 руб
Все характеристики
В базовую комплектацию XLT входит светодиодная оптика, функция бесключевого доступа в салон и запуска автомобиля кнопкой, полный электропакет боковых зеркал, 3-зонный климат-контроль, кожаный салон, 5 подушек безопасности, камера заднего вида и парктроники по кругу. Стоимость такого автомобиля начинается от 2 699 000 рублей. Дополнительная скидка по трейд-ин составляет 100 000 рублей.

Стоимость комплектации Limited составляет от 2 942 000 рублей. Покупатели дополнительно получают 20-дюймовые колесные диски, обогрев руля, подогрев второго ряда сидений, электропривод третьего ряда и двери багажного отделения, премиальную аудиосистему Sony и мультимедиа со встроенной навигацией.

Топовая версия Limited Plus (от 3 142 000 рублей) внешне отличается панорамным люком и мультиконтурными креслами с функцией массажа. В списке электронных помощников появляются системы слежения за рядностью движения и удержания в полосе, контроля слепых зон и помощи при парковке, адаптивный круиз-контроль, датчики света и дождя. 

В ходе рестайлинга внедорожнику Ford Explorer освежили внешность, существенно улучшили шумоизоляцию и антикоррозийную защиту. Изменилась решетка радиатора, а в экстерьере прибавилось хромированных элементов. Специально для российских водителей, инженеры Ford добавили еще один USB-разъем рядом с зеркалом заднего вида. Подключать видеорегистраторы теперь стало проще. Двигатели Explorer для отечественного рынка адаптированы к 92-му бензину.

Купить авто Форд Эксплорер
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Ford Explorer
| Кому: Александр Ну если честно, то расход большой у вас. Я не говорю, что он должен быть маленьким, но при обычной езде он не должен превышать и 20 литров. Если точнее то где-то литров 18 на сотню. Еще может зависеть от вашей манеры езды, кондиционер, высокие обороты. Если данный расход у вас был ...
Kirill
«За край света», к природным декорациям «Левиафана»
На новом Ford EcoSport мы этим летом забрели в такие дебри - ездили в Тигирекский заповедник. Высокий клиренс, полный привод и при этом экономичный расход бензина стали главными составляющими благодаря которым мы всё же доехали до места назначения. И салон просторный, вся электроника компактно расположена ...
Андрей
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
Honda G5466 такая как у Бена 10
Gulbozavr
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Ford Автомудрость Ford АвтоПитер Ford Дизайн и тюнинг Ford Новинки и концепт кары Ford Новости и акции автосалонов Ford Автосалоны и дилеры марки Ford Аренда и прокат авто марки Ford Автоклубы и форумы автозавчастей марки Ford Автосервисы и магазины автозапчастей марки Ford
Главные материалы
Прорываемся на Mazda CX-5 через переметы и «лезвия» Байкала
Авторынку России нужны льготные кредиты
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа Ford Explorer
Объявления о продаже Ford Explorer
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 29 моделей
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 4 модели
Класс B
FAW Vita и еще 81 модель
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 18 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Стартовали продажи обновленного Ford Explorer
Обновленный 7-местный Ford Explorer предлагается в трех уровнях оснащения: XLT, Limited и Limited Plus. Все автомобили имеют интеллектуальную систему полного привода Terrain Management 4WD System, которая позволяет выбрать один из пяти режимов в зависимости от типа дорожного покрытия.{{params_55356}}В базовую комплектацию XLT входит светодиодная оптика, функция бесключевого доступа в салон и запуска автомобиля кнопкой, полный электропакет боковых зеркал, 3-зонный климат-контроль, кожаный салон, 5 подушек безопасности, камера заднего вида и парктроники по кругу. Стоимость такого автомобиля начинается от 2 699 000 рублей. Дополнительная скидка по трейд-ин составляет 100 000 рублей.Стоимость комплектации Limited составляет от 2 942 000 рублей. Покупатели дополнительно получают 20-дюймовые колесные диски, обогрев руля, подогрев второго ряда сидений, электропривод третьего ряда и двери багажного отделения, премиальную аудиосистему Sony и мультимедиа со встроенной навигацией.Топовая версия Limited Plus (от 3 142 000 рублей) внешне отличается панорамным люком и мультиконтурными креслами с функцией массажа. В списке электронных помощников появляются системы слежения за рядностью движения и удержания в полосе, контроля слепых зон и помощи при парковке, адаптивный круиз-контроль, датчики света и дождя. В ходе рестайлинга внедорожнику Ford Explorer освежили внешность, существенно улучшили шумоизоляцию и антикоррозийную защиту. Изменилась решетка радиатора, а в экстерьере прибавилось хромированных элементов. Специально для российских водителей, инженеры Ford добавили еще один USB-разъем рядом с зеркалом заднего вида. Подключать видеорегистраторы теперь стало проще. Двигатели Explorer для отечественного рынка адаптированы к 92-му бензину.
2018-03-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Благовещенск Нижний Тагил Чебоксары
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG