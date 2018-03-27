27 марта 2018, 11:46
Стартовали продажи обновленного Ford Explorer
Российские дилеры Ford начали принимать заказы на обновленный Ford Explorer. Базовая стоимость полноприводного внедорожника с 3,5 литровых двигателем (249 л.с.) и 6-диапазонным «автоматом» начинается от 2 699 000 рублей.
Обновленный 7-местный Ford Explorer предлагается в трех уровнях оснащения: XLT, Limited и Limited Plus. Все автомобили имеют интеллектуальную систему полного привода Terrain Management 4WD System, которая позволяет выбрать один из пяти режимов в зависимости от типа дорожного покрытия.
|Ford Explorer limited Plus 3.5 AT 4x4
|3.5 л, 249 л.с
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|0-100 - 8.7 с, 183 км/ч
|5019 x 1988 x 1788 мм
|полный
|АИ-92, 11.0 л на 100 км
|3 289 000 руб
|Все характеристики
Стоимость комплектации Limited составляет от 2 942 000 рублей. Покупатели дополнительно получают 20-дюймовые колесные диски, обогрев руля, подогрев второго ряда сидений, электропривод третьего ряда и двери багажного отделения, премиальную аудиосистему Sony и мультимедиа со встроенной навигацией.
Топовая версия Limited Plus (от 3 142 000 рублей) внешне отличается панорамным люком и мультиконтурными креслами с функцией массажа. В списке электронных помощников появляются системы слежения за рядностью движения и удержания в полосе, контроля слепых зон и помощи при парковке, адаптивный круиз-контроль, датчики света и дождя.
В ходе рестайлинга внедорожнику Ford Explorer освежили внешность, существенно улучшили шумоизоляцию и антикоррозийную защиту. Изменилась решетка радиатора, а в экстерьере прибавилось хромированных элементов. Специально для российских водителей, инженеры Ford добавили еще один USB-разъем рядом с зеркалом заднего вида. Подключать видеорегистраторы теперь стало проще. Двигатели Explorer для отечественного рынка адаптированы к 92-му бензину.
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