21 января 2020, 13:14
Стартовали продажи обновленного седана Datsun on-DO
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Фото: Datsun
Российские дилеры Datsun начали принимать заказы на рестайлинговые седаны on-DO. Автомобилям освежили внешность, доработали интерьер и пересмотрели оснащение комплектаций. Цены начинаются от 500 000 рублей.
Фото: Datsun
Фото: Datsun
Фото: Datsun
Фото: Datsun
Фото: Datsun
Фото: Datsun
Фото: Datsun
Фото: Datsun
Фото: Datsun
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Цветовая палитра пополнилась двумя новыми оттенками: темно-серым и оранжевым. В список оснащения комплектаций Dream I и Dream II добавили боковые подушки безопасности и, как следствие – более комфортные передние сидения с выраженной боковой поддержкой, которые обзавелись возможностью регулировки по высоте. Перчаточный ящик теперь имеет подсветку. Кроме того, седан получил интересную функцию – 40-секундную задержку отключения головного света.
В техническом плане изменений не произошло. Седаны по-прежнему оснащаются 1,6-литровыми бензиновыми «атмосферниками» мощностью 87 и 106 лошадиных сил. Двигатели работают в паре с 5-ступенчатой «механикой» или 4-диапазонным «автоматом» Jatco.
Комментарии
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Тест-драйв Datsun on-DO: «автоматом» движимый
18.11.2016, 08:01
Ретро-тест Datsun Bluebird 1600 SSS: он - настоящий!
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Тест-драйв Datsun mi-DO: нотная грамота
27.02.2015, 08:26
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Сейчас бы datsun on do считать иномаркой...
Очень востребованная информация, покупайте луноходы там клиренс от 300мм) ) )
машина с «лапой» или прицепной тележкой в России для легковых просто не существует
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