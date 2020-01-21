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21 января 2020, 13:14

Стартовали продажи обновленного седана Datsun on-DO

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Фото: Datsun
Российские дилеры Datsun начали принимать заказы на рестайлинговые седаны on-DO. Автомобилям освежили внешность, доработали интерьер и пересмотрели оснащение комплектаций. Цены начинаются от 500 000 рублей.
Стартовали продажи обновленного седана Datsun on DO

Фото: Datsun

Стартовали продажи обновленного седана Datsun on DO

Фото: Datsun

Стартовали продажи обновленного седана Datsun on DO

Фото: Datsun

Стартовали продажи обновленного седана Datsun on DO

Фото: Datsun

Стартовали продажи обновленного седана Datsun on DO

Фото: Datsun

Стартовали продажи обновленного седана Datsun on DO

Фото: Datsun

Стартовали продажи обновленного седана Datsun on DO

Фото: Datsun

Стартовали продажи обновленного седана Datsun on DO

Фото: Datsun

Стартовали продажи обновленного седана Datsun on DO

Фото: Datsun

Стартовали продажи обновленного седана Datsun on DO
Стартовали продажи обновленного седана Datsun on DO
Стартовали продажи обновленного седана Datsun on DO
Стартовали продажи обновленного седана Datsun on DO
Стартовали продажи обновленного седана Datsun on DO
Стартовали продажи обновленного седана Datsun on DO
Стартовали продажи обновленного седана Datsun on DO
Стартовали продажи обновленного седана Datsun on DO
Стартовали продажи обновленного седана Datsun on DO
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Бюджетный седан Datsun on-DO, разработанный японской компанией Nissan совместно с АвтоВАЗом на платформе Lada Granta, вышел на отечественный рынок летом 2014 года. Сейчас компания решила немного освежить один из самых доступных в России автомобилей. В результате рестайлинга седан получил новый передний бампер, линзованную оптику и более изящные боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова и имеющие встроенные указатели поворотов. Начиная с уровня Trust II, на дверях Datsun on-DO имеются новые защитные молдинги, также окрашенные в цвет кузова. В салоне появилось более крупное зеркало заднего вида, новая рукоятка стояночного тормоза и иной блок управления системой вентиляции.

Цветовая палитра пополнилась двумя новыми оттенками: темно-серым и оранжевым. В список оснащения комплектаций Dream I и Dream II добавили боковые подушки безопасности и, как следствие – более комфортные передние сидения с выраженной боковой поддержкой, которые обзавелись возможностью регулировки по высоте. Перчаточный ящик теперь имеет подсветку. Кроме того, седан получил интересную функцию – 40-секундную задержку отключения головного света. 

В техническом плане изменений не произошло. Седаны по-прежнему оснащаются 1,6-литровыми бензиновыми «атмосферниками» мощностью 87 и 106 лошадиных сил. Двигатели работают в паре с 5-ступенчатой «механикой» или 4-диапазонным «автоматом» Jatco.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Пять новых иномарок до 660 000 рублей
Сейчас бы datsun on do считать иномаркой...
sgdhaioq
Сделано для России: ТОП-5 седанов с высоким клиренсом
Очень востребованная информация, покупайте луноходы там клиренс от 300мм) ) )
Алеша Попович
Дёшево и с «автоматом»: ТОП-5 бюджетников с АКПП
машина с «лапой» или прицепной тележкой в России для легковых просто не существует
Макс
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Стартовали продажи обновленного седана Datsun on-DO
{{material_128527}}Бюджетный седан Datsun on-DO, разработанный японской компанией Nissan совместно с АвтоВАЗом на платформе Lada Granta, вышел на отечественный рынок летом 2014 года. Сейчас компания решила немного освежить один из самых доступных в России автомобилей. В результате рестайлинга седан получил новый передний бампер, линзованную оптику и более изящные боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова и имеющие встроенные указатели поворотов. Начиная с уровня Trust II, на дверях Datsun on-DO имеются новые защитные молдинги, также окрашенные в цвет кузова. В салоне появилось более крупное зеркало заднего вида, новая рукоятка стояночного тормоза и иной блок управления системой вентиляции.Цветовая палитра пополнилась двумя новыми оттенками: темно-серым и оранжевым. В список оснащения комплектаций Dream I и Dream II добавили боковые подушки безопасности и, как следствие – более комфортные передние сидения с выраженной боковой поддержкой, которые обзавелись возможностью регулировки по высоте. Перчаточный ящик теперь имеет подсветку. Кроме того, седан получил интересную функцию – 40-секундную задержку отключения головного света. В техническом плане изменений не произошло. Седаны по-прежнему оснащаются 1,6-литровыми бензиновыми «атмосферниками» мощностью 87 и 106 лошадиных сил. Двигатели работают в паре с 5-ступенчатой «механикой» или 4-диапазонным «автоматом» Jatco.
2020-01-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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