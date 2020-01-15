15 января 2020, 11:45
Стартовали продажи обновленной Lada 4x4
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Фото: АвтоВАЗ
АвтоВАЗ официально объявил о старте продаж внедорожника Lada 4x4 с обновленным салоном. Автомобиль получил новый блок климатической установки, две 12-вольтовые розетки на центральном тоннеле, доработанные передние кресла с подушкой безопасности водителя, «приборку» в стиле Vesta и многое другое. Разница в цене по сравнению с предшественником – 30 000 рублей.
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
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На следующем уровне Luxe (от 570 900 рублей) появляется подогрев передних сидений, электропривод и обгорев наружных зеркал, 16-дюймовые легкосплавные колесные диски. Версия Urban (от 629 900 рублей) отличается противотуманными фарами, интегрированными в передний бампер. В топовой комплектации Luxe AC (от 609 900 рублей) дополнительно появляется модернизированный кондиционер с электроприводами заслонок отопителя и рециркуляции, более крупными воздуховодами и тремя «шайбами» управления.
За дополнительные 19 900 рублей для 3-дверных версий (20 900 рублей для 5-дверных) можно заказать пакет опций «Комфорт», в который входит центральный замок с дистанционным управлением, сигнализация с обратной связью и аудиосистема с разъемами формата USB и AUX. Без доплаты доступны три цвета кузова, еще 10 оттенков «металлик» - по 6 000 рублей и эксклюзивный окрас «Камуфляж Джунгли» за 29 000 рублей.
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