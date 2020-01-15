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15 января 2020, 11:45

Стартовали продажи обновленной Lada 4x4

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Фото: АвтоВАЗ
АвтоВАЗ официально объявил о старте продаж внедорожника Lada 4x4 с обновленным салоном. Автомобиль получил новый блок климатической установки, две 12-вольтовые розетки на центральном тоннеле, доработанные передние кресла с подушкой безопасности водителя, «приборку» в стиле Vesta и многое другое. Разница в цене по сравнению с предшественником – 30 000 рублей.
Стартовали продажи обновленной Lada 4x4

Фото: АвтоВАЗ

Стартовали продажи обновленной Lada 4x4

Фото: АвтоВАЗ

Стартовали продажи обновленной Lada 4x4

Фото: АвтоВАЗ

Стартовали продажи обновленной Lada 4x4

Фото: АвтоВАЗ

Стартовали продажи обновленной Lada 4x4

Фото: АвтоВАЗ

Стартовали продажи обновленной Lada 4x4

Фото: АвтоВАЗ

Стартовали продажи обновленной Lada 4x4
Стартовали продажи обновленной Lada 4x4
Стартовали продажи обновленной Lada 4x4
Стартовали продажи обновленной Lada 4x4
Стартовали продажи обновленной Lada 4x4
Стартовали продажи обновленной Lada 4x4
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Внедорожники Lada 4x4 остаются самыми доступными полноприводными автомобилями на российском рынке. После обновления 3-дверная версия в базовой комплектации Classic стоит от 553 900 рублей. C учетом всех скидок по спец.предложениям цена снижается до 498 510 рублей. Всего же для автомобиля предусмотрены 10 вариантов исполнения. В список стандартного оснащения входит ГУР, ABS, дневные ходовые огни, передние элетростеклоподъемники и аудиоподготовка.

На следующем уровне Luxe (от 570 900 рублей) появляется подогрев передних сидений, электропривод и обгорев наружных зеркал, 16-дюймовые легкосплавные колесные диски. Версия Urban (от 629 900 рублей) отличается противотуманными фарами, интегрированными в передний бампер. В топовой комплектации Luxe AC (от 609 900 рублей) дополнительно появляется модернизированный кондиционер с электроприводами заслонок отопителя и рециркуляции, более крупными воздуховодами и тремя «шайбами» управления.

За дополнительные 19 900 рублей для 3-дверных версий (20 900 рублей для 5-дверных) можно заказать пакет опций «Комфорт», в который входит центральный замок с дистанционным управлением, сигнализация с обратной связью и аудиосистема с разъемами формата USB и AUX. Без доплаты доступны три цвета кузова, еще 10 оттенков «металлик» - по 6 000 рублей и эксклюзивный окрас «Камуфляж Джунгли» за 29 000 рублей.


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Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2131)
Цитата:| Кому: Михаил: Продолжаю историю. Летом 2017 заварены швы по стыкам крыши и стоек, швы по стыкам порогов, после чего машина полностью покрашена заново и покрыта лаком. Откуда-то дует холодом в ноги водителя - откуда никто понять не может. Салон разбирали полностью, когда в 2016 оклеивали противошумкой ...
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Стартовали продажи обновленной Lada 4x4
{{material_128478}}Внедорожники Lada 4x4 остаются самыми доступными полноприводными автомобилями на российском рынке. После обновления 3-дверная версия в базовой комплектации Classic стоит от 553 900 рублей. C учетом всех скидок по спец.предложениям цена снижается до 498 510 рублей. Всего же для автомобиля предусмотрены 10 вариантов исполнения. В список стандартного оснащения входит ГУР, ABS, дневные ходовые огни, передние элетростеклоподъемники и аудиоподготовка.На следующем уровне Luxe (от 570 900 рублей) появляется подогрев передних сидений, электропривод и обгорев наружных зеркал, 16-дюймовые легкосплавные колесные диски. Версия Urban (от 629 900 рублей) отличается противотуманными фарами, интегрированными в передний бампер. В топовой комплектации Luxe AC (от 609 900 рублей) дополнительно появляется модернизированный кондиционер с электроприводами заслонок отопителя и рециркуляции, более крупными воздуховодами и тремя «шайбами» управления.За дополнительные 19 900 рублей для 3-дверных версий (20 900 рублей для 5-дверных) можно заказать пакет опций «Комфорт», в который входит центральный замок с дистанционным управлением, сигнализация с обратной связью и аудиосистема с разъемами формата USB и AUX. Без доплаты доступны три цвета кузова, еще 10 оттенков «металлик» - по 6 000 рублей и эксклюзивный окрас «Камуфляж Джунгли» за 29 000 рублей.
2020-01-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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