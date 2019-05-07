7 мая 2019, 12:39
Стартовали продажи оранжевого УАЗ «Хантер» за миллион
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Дилеры УАЗа начали принимать заказы на особую экспедиционную версию внедорожника «Хантер». Автомобиль отличается ярким оранжевым цветом кузова и набором дополнительных «вседорожных» опций. Цены начинаются от 984 900 рублей без учета 10-процентной скидки по гос.программе.
УАЗ Hunter
Выпускается с 2003 г.
Новый от 654 900 до 739 900 Р
Отзывов: 3
Яркая окраска сделает автомобиль заметным даже под толстым слоем грязи. Тканевая обивка салона получила водоотталкивающую пропитку, которая успешно защищает оригинальную белую прострочку сидений. Черные стальные 16-дюймовые диски внедорожника «обули» в «зубастые» покрышки BFGoodrich T/A 235/85, которые обеспечат надежное сцепление с любой поверхностью. При желании в расширенные колесные арки можно установить колеса увеличенной размерности.
Кроме того, «Хантер» получил на крышу большой экспедиционный багажник с высокими стенками, электрическую лебедку и откидной борт, зачастую оказывающийся практичнее распашной двери при выгрузке и погрузке снаряжения. Завершающим штрихом стал штатный подогрев передних сидений, который обеспечит комфорт даже в сильные морозы. Базовая цена экспедиционного «Хантера» составляет 984 900 рублей. Автомобиль попадает в программу гос.поддержки, поэтому покупатели могут рассчитывать на 10-процентную скидку по программам «Первый автомобиль»/«Семейный автомобиль». В этом случае цена снижается до 886 410 рублей.
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Комментарии пользователей
LELIK07.05.2019 13:57
Да, делали-бы уже сразу РЫЖИМИ чтобы ржавчину с завода видно не было, а то у официалов эта проблема к форс мажору относится, мол они неспициально...
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Гыыыы... Паджеро внедорожник) ) ) самый что ни на есть паркетник.
Обзор полное фуфло. Где крузак 70й на дизеле? Почему паджерик стал хантерской тачкой, он никогда особой проходимостью и надежностью не отличался? Где нормальный козел уаз и буханка? Я может чего не понимаю, но буханка уж точно не должна была пройти мимо обзора. Вывод : автор просто хайпится или получил ...
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