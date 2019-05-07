7 мая 2019, 12:39

Стартовали продажи оранжевого УАЗ «Хантер» за миллион

  • 10431
  • 0
Дилеры УАЗа начали принимать заказы на особую экспедиционную версию внедорожника «Хантер». Автомобиль отличается ярким оранжевым цветом кузова и набором дополнительных «вседорожных» опций. Цены начинаются от 984 900 рублей без учета 10-процентной скидки по гос.программе.
Стартовали продажи оранжевого УАЗ Хантер за миллион
Стартовали продажи оранжевого УАЗ Хантер за миллион
Стартовали продажи оранжевого УАЗ Хантер за миллион
Стартовали продажи оранжевого УАЗ Хантер за миллион
Стартовали продажи оранжевого УАЗ Хантер за миллион
Стартовали продажи оранжевого УАЗ Хантер за миллион
Стартовали продажи оранжевого УАЗ Хантер за миллион
Стартовали продажи оранжевого УАЗ Хантер за миллион
УАЗ Hunter
Выпускается с 2003 г.
Новый от 654 900 до 739 900 Р
Отзывов: 3
Спец.версия под названием «Экспедиция» построена на базе комплектации «Классик» с блокировкой дифференциала заднего моста. Все дополнительное оборудование сертифицировано и устанавливается на заводе. Внедорожник получил передний силовой бампер с буксировочными петлями, который позволяет дополнительно установить домкрат и лебедку. Задний силовой бампер имеет крепление для запаски, фаркоп и отверстие для реечного домкрата. Кстати, автомобиль испытан на прочность и его можно поднять реечным домкратом, даже с учётом полной загрузки или при застревании в топкой местности. Дорожный просвет увеличился до 241 мм.

Яркая окраска сделает автомобиль заметным даже под толстым слоем грязи. Тканевая обивка салона получила водоотталкивающую пропитку, которая успешно защищает оригинальную белую прострочку сидений. Черные стальные 16-дюймовые диски внедорожника «обули» в «зубастые» покрышки BFGoodrich T/A 235/85, которые обеспечат надежное сцепление с любой поверхностью. При желании в расширенные колесные арки можно установить колеса увеличенной размерности.

Кроме того, «Хантер» получил на крышу большой экспедиционный багажник с высокими стенками, электрическую лебедку и откидной борт, зачастую оказывающийся практичнее распашной двери при выгрузке и погрузке снаряжения. Завершающим штрихом стал штатный подогрев передних сидений, который обеспечит комфорт даже в сильные морозы. Базовая цена экспедиционного «Хантера» составляет 984 900 рублей. Автомобиль попадает в программу гос.поддержки, поэтому покупатели могут рассчитывать на 10-процентную скидку по программам «Первый автомобиль»/«Семейный автомобиль». В этом случае цена снижается до 886 410 рублей.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
LELIK07.05.2019 13:57
Да, делали-бы уже сразу РЫЖИМИ чтобы ржавчину с завода видно не было, а то у официалов эта проблема к форс мажору относится, мол они неспициально...
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Названы лучшие внедорожники для трофи-рейда
Гыыыы... Паджеро внедорожник) ) ) самый что ни на есть паркетник.
Павел
Сезон охоты: ТОП-5 внедорожников для «хантеров»
Обзор полное фуфло. Где крузак 70й на дизеле? Почему паджерик стал хантерской тачкой, он никогда особой проходимостью и надежностью не отличался? Где нормальный козел уаз и буханка? Я может чего не понимаю, но буханка уж точно не должна была пройти мимо обзора. Вывод : автор просто хайпится или получил ...
Dream MAster
Готовимся к сезону дач: ТОП-5 российских внедорожников
Не понимаю, почему все так носятся с Патриотом. Все попытки довести автомобиль до мировых стандартов пока не увенчались успехом. А тем временем, все забыли об одной из первых его версий, УАЗ 3160. Да, он давно не выпускается, но в стране осталось еще немало таких машин. Вот он действительно был проходимым ...
Владимир
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы UAZ
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Тест-драйв BYD Flyer: строптивый мышонок Ли
Hyundai Solaris I поколения: ищем дешевые варианты
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Продажа УАЗ Hunter
Объявления о продаже УАЗ Hunter
Рейтинг по классам
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 13 моделей
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 24 модели
Класс А
BYD FLYER II и еще 26 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Стартовали продажи оранжевого УАЗ «Хантер» за миллион
{{model_3133}}Спец.версия под названием «Экспедиция» построена на базе комплектации «Классик» с блокировкой дифференциала заднего моста. Все дополнительное оборудование сертифицировано и устанавливается на заводе. Внедорожник получил передний силовой бампер с буксировочными петлями, который позволяет дополнительно установить домкрат и лебедку. Задний силовой бампер имеет крепление для запаски, фаркоп и отверстие для реечного домкрата. Кстати, автомобиль испытан на прочность и его можно поднять реечным домкратом, даже с учётом полной загрузки или при застревании в топкой местности. Дорожный просвет увеличился до 241 мм.Яркая окраска сделает автомобиль заметным даже под толстым слоем грязи. Тканевая обивка салона получила водоотталкивающую пропитку, которая успешно защищает оригинальную белую прострочку сидений. Черные стальные 16-дюймовые диски внедорожника «обули» в «зубастые» покрышки BFGoodrich T/A 235/85, которые обеспечат надежное сцепление с любой поверхностью. При желании в расширенные колесные арки можно установить колеса увеличенной размерности.Кроме того, «Хантер» получил на крышу большой экспедиционный багажник с высокими стенками, электрическую лебедку и откидной борт, зачастую оказывающийся практичнее распашной двери при выгрузке и погрузке снаряжения. Завершающим штрихом стал штатный подогрев передних сидений, который обеспечит комфорт даже в сильные морозы. Базовая цена экспедиционного «Хантера» составляет 984 900 рублей. Автомобиль попадает в программу гос.поддержки, поэтому покупатели могут рассчитывать на 10-процентную скидку по программам «Первый автомобиль»/«Семейный автомобиль». В этом случае цена снижается до 886 410 рублей.
2019-05-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Магнитогорск Челябинск Калужская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG