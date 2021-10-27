27 октября 2021, 18:11
Стартовали продажи первого в мире аэробайка (теперь водителям надо опасаться атаки сверху): видео
В Японии представили первый в мире серийный летающий мотоцикл. Ховербайк или аэробайк разработала компания A.L.I. Technologies. Он называется Xturismo и стоит 77,7 млн иен. Первые поставки запланированы на 2022 год.
Дарья Климова Фото: youtube.com / dronefund vc
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Фото: youtube.com / dronefund vc
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Компания A.L.I. Technologies продемонстрировала летные качества ховербайка накануне, 26 октября, на автодроме в Японии. Создатели уже принимают заказы, поставки запланированы на первую половину 2022 года. Стоит аппарат недешево – от 77,7 млн иен или порядка 48 млн рублей в пересчете по актуальному курсу. Пока на таком аэробайке нельзя летать над дорогами общего пользования, но компания уже ведет переговоры с властями.
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