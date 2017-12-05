5 декабря 2017, 09:39
Стартовали продажи рестайлингового Hyundai Grand Santa Fe
Ведущий южнокорейский автопроизводитель запустил на родном рынке продажи обновленной версии Hyundai Grand Santa Fe, где этот внедорожник известен под названием Maxcruz. На данный момент оффроуд 2018 модельного года реализуется только в Южной Корее. О планируемых поставках новинки в Россию, к сожалению, не сообщается.
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Базовый вариант внедорожника оснащается бензиновым V6 с рабочим объемом 3,3 литра производительностью 290 л.с. Топовая модификация доступна с 2,2-литровым турбированным мотором, развивающим 202 л.с.
Версия с бензиновым движком предлагается только с 6-диапазонной автоматической трансмиссией, тогда как дизельный Maxcruz оснащается 8-диапазонным «автоматом». Опционально доступны модификации с системой полного привода.
Уже в базе новинка щеголяет кожаным салоном, оснащена климат-контролем, множеством подушек безопасности, системой контроля слепых зон и системой предотвращения столкновений, электроподогревом наружных зеркал и лобового стекла. Кроме того, опционально доступны еще ряд опций, удорожающих машину, но существенно повышающих комфорт и безопасность водителя и пассажиров.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Турбина хорошо повышает мощность двигателя, но вот надежность... увы : ( И это у всех так почти. Атмосферники лучше в этом отношении. И таскают не хуже - на Кайроне по трассе шел - на диво приемистая машинка, на обгон идет с завидной резвостью.
Отзыв явно заказной (т.е. ни о чом) . Если сравнивать с q5 то цену сравните (считаю не корректно сравнивать)
Туссан это вещь.
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