5 декабря 2017, 09:39

Стартовали продажи рестайлингового Hyundai Grand Santa Fe

Ведущий южнокорейский автопроизводитель запустил на родном рынке продажи обновленной версии Hyundai Grand Santa Fe, где этот внедорожник известен под названием Maxcruz. На данный момент оффроуд 2018 модельного года реализуется только в Южной Корее. О планируемых поставках новинки в Россию, к сожалению, не сообщается.
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  Стартовали продажи рестайлингового Hyundai Grand Santa Fe Hyundai Santa Fe Стартовали продажи рестайлингового Hyundai Grand Santa Fe
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Рестайлинг свёлся к косметическим изменениям в экстерьере и салоне: автомобиль получил обновленную решётку радиатора, переосмысленный дизайн обоих бамперов и переднего пакета оптики. В салоне появился фирменный мультимедийно-навигационный комплекс нового поколения с 7-дюймовым сенсорным дисплеем для бензиновой и с 8-дюймовой – для дизельной модификации.

Базовый вариант внедорожника оснащается бензиновым V6 с рабочим объемом 3,3 литра производительностью 290 л.с. Топовая модификация доступна с 2,2-литровым турбированным мотором, развивающим 202 л.с.

Версия с бензиновым движком предлагается только с 6-диапазонной автоматической трансмиссией, тогда как дизельный Maxcruz оснащается 8-диапазонным «автоматом». Опционально доступны модификации с системой полного привода.

Уже в базе новинка щеголяет кожаным салоном, оснащена климат-контролем, множеством подушек безопасности, системой контроля слепых зон и системой предотвращения столкновений, электроподогревом наружных зеркал и лобового стекла. Кроме того, опционально доступны еще ряд опций, удорожающих машину, но существенно повышающих комфорт и безопасность водителя и пассажиров.
Новинки и концепт кары Хендай Санта Фе

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Отзывы по теме
Форум Hyundai Santa Fe
Турбина хорошо повышает мощность двигателя, но вот надежность... увы : ( И это у всех так почти. Атмосферники лучше в этом отношении. И таскают не хуже - на Кайроне по трассе шел - на диво приемистая машинка, на обгон идет с завидной резвостью.
Farion
Тест-драйв Hyundai Santa Fe
Отзыв явно заказной (т.е. ни о чом) . Если сравнивать с q5 то цену сравните (считаю не корректно сравнивать)
Дмитрий
Hyundai: Santa Fe из Таганрога против Tucson из Сеула
Туссан это вещь.
олег
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Стартовали продажи рестайлингового Hyundai Grand Santa Fe
{{material_117762}}Рестайлинг свёлся к косметическим изменениям в экстерьере и салоне: автомобиль получил обновленную решётку радиатора, переосмысленный дизайн обоих бамперов и переднего пакета оптики. В салоне появился фирменный мультимедийно-навигационный комплекс нового поколения с 7-дюймовым сенсорным дисплеем для бензиновой и с 8-дюймовой – для дизельной модификации.Базовый вариант внедорожника оснащается бензиновым V6 с рабочим объемом 3,3 литра производительностью 290 л.с. Топовая модификация доступна с 2,2-литровым турбированным мотором, развивающим 202 л.с.Версия с бензиновым движком предлагается только с 6-диапазонной автоматической трансмиссией, тогда как дизельный Maxcruz оснащается 8-диапазонным «автоматом». Опционально доступны модификации с системой полного привода.Уже в базе новинка щеголяет кожаным салоном, оснащена климат-контролем, множеством подушек безопасности, системой контроля слепых зон и системой предотвращения столкновений, электроподогревом наружных зеркал и лобового стекла. Кроме того, опционально доступны еще ряд опций, удорожающих машину, но существенно повышающих комфорт и безопасность водителя и пассажиров.
2017-12-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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