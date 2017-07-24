24 июля 2017, 15:28

Стартовали продажи самого мощного кросс-хэтчбека Datsun redi-GO

Японский автопроизводитель объявил старт продаж новой версии хэтчбека Datsun redi-GO, которая отличается от предшественников более мощной силовой установкой.
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Под капотом у «заряженного» хэтча скрывается литровый двигатель с отдачей 68 л.с. и крутящим моментом 91 Нм. Модель оснащена 5-ступенчатой механической коробкой передач. Также компания обещала выпустить redi-GO на «автомате» или с роботизированной коробкой.

Кроме мощности в автомобиле не многое изменилось. Базовая комплектация порадует владельца кондиционером, цифровым тахометром, дневными ходовыми огнями, электрическими стеклоподъемниками, подушкой безопасности водителя и аудиосистемой.

Datsun redi-GO собирается на индийском заводе Renault-Nissan. Не так давно автопроизводитель выпустил спортивную версию «малыша», но даже она не может  похвастаться такой же мощностью, как у новинки. У модификации redi-GO Sport установлен двигатель 0,8-литров и отдача в 53 л.с.

На индийском рынке модель предлагается за 375 тысяч рупий (около 343 тысяч рублей). Позже компания объявит, на каких иностранных рынках стоит ждать «заряженный» кросс-хэтчбек.

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Стартовали продажи самого мощного кросс-хэтчбека Datsun redi-GO
{{material_120198}}Под капотом у «заряженного» хэтча скрывается литровый двигатель с отдачей 68 л.с. и крутящим моментом 91 Нм. Модель оснащена 5-ступенчатой механической коробкой передач. Также компания обещала выпустить redi-GO на «автомате» или с роботизированной коробкой.Кроме мощности в автомобиле не многое изменилось. Базовая комплектация порадует владельца кондиционером, цифровым тахометром, дневными ходовыми огнями, электрическими стеклоподъемниками, подушкой безопасности водителя и аудиосистемой.Datsun redi-GO собирается на индийском заводе Renault-Nissan. Не так давно автопроизводитель выпустил спортивную версию «малыша», но даже она не может  похвастаться такой же мощностью, как у новинки. У модификации redi-GO Sport установлен двигатель 0,8-литров и отдача в 53 л.с.На индийском рынке модель предлагается за 375 тысяч рупий (около 343 тысяч рублей). Позже компания объявит, на каких иностранных рынках стоит ждать «заряженный» кросс-хэтчбек.
2017-07-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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