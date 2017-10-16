Стартовали продажи седана Suzuki Alivio Pro
Сложно не заметить, что передняя часть кузова Alivio Pro напоминает стилистику седанов Audi, выпускавшихся около десяти лет назад. Но это не единственные перемены. Дизайнеры изменили передний и задний бамперы, а также поработали над формой противотуманных фар.
Габариты автомобиля остались практически прежними. Длина достигает 4 545 мм, ширина - 1 730, а высота составила 1 475 мм. Создатели снабдили седан 1,6-литровым бензиновым двигателем, мощность которого равняется 122 л.с. Мотор может работать в паре с 5-скоростной «механикой» или 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.
В список базового оснащения входит запуск двигателя с кнопки, климатическая установка, заводская мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем. Также водителю доступен круиз-контроль и система стабилизации при движении. Стоимость модели на китайском рынке стартует с отметки в 78 тыс. юаней, что составляет около 690 тыс. рублей.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное