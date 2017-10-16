16 октября 2017, 12:05

Стартовали продажи седана Suzuki Alivio Pro

Компания Suzuki анонсировала начало продаж обновленного седана Alivio. Модель получила к имени приставку Pro. Первым рынком, встретившим новинку, стал Китай.
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Сложно не заметить, что передняя часть кузова Alivio Pro напоминает стилистику седанов Audi, выпускавшихся около десяти лет назад. Но это не единственные перемены. Дизайнеры изменили передний и задний бамперы, а также поработали над формой противотуманных фар.

Габариты автомобиля остались практически прежними. Длина достигает 4 545 мм, ширина - 1 730, а высота составила 1 475 мм. Создатели снабдили седан 1,6-литровым бензиновым двигателем, мощность которого равняется 122 л.с. Мотор может работать в паре с 5-скоростной «механикой» или 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

В список базового оснащения входит запуск двигателя с кнопки, климатическая установка, заводская мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем. Также водителю доступен круиз-контроль и система стабилизации при движении. Стоимость модели на китайском рынке стартует с отметки в 78 тыс. юаней, что составляет около 690 тыс. рублей.

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Стартовали продажи седана Suzuki Alivio Pro
{{material_id}}Сложно не заметить, что передняя часть кузова Alivio Pro напоминает стилистику седанов Audi, выпускавшихся около десяти лет назад. Но это не единственные перемены. Дизайнеры изменили передний и задний бамперы, а также поработали над формой противотуманных фар.Габариты автомобиля остались практически прежними. Длина достигает 4 545 мм, ширина - 1 730, а высота составила 1 475 мм. Создатели снабдили седан 1,6-литровым бензиновым двигателем, мощность которого равняется 122 л.с. Мотор может работать в паре с 5-скоростной «механикой» или 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.В список базового оснащения входит запуск двигателя с кнопки, климатическая установка, заводская мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем. Также водителю доступен круиз-контроль и система стабилизации при движении. Стоимость модели на китайском рынке стартует с отметки в 78 тыс. юаней, что составляет около 690 тыс. рублей.
2017-10-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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