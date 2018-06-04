4 июня 2018, 14:58

Стартовали российские продажи Audi A7 Sportback

Российский офис Audi объявил о начале продаж A7 Sportback нового поколения. Лифтбек предложат в трех комплектациях, цены стартуют с отметки 4 320 000 рублей.
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  Стартовали российские продажи Audi A7 Sportback Audi A7 Стартовали российские продажи Audi A7 Sportback Audi A7 Стартовали российские продажи Audi A7 Sportback Audi A7 Стартовали российские продажи Audi A7 Sportback Audi A7 Стартовали российские продажи Audi A7 Sportback Audi A7 Стартовали российские продажи Audi A7 Sportback
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фото
  
Audi A7 3.0 АМТ 4х4
3 л, 340 л.с
Роботизированная 7
0-100 - 5.3 с, 250 км/ч
4969 x 1908 x 1422 мм
полный
АИ-95, 6.8 л на 100 км
Все характеристики
Российским покупателям Audi A7 Sportback предложат с 3-литровой «шестеркой» мощностью 340 л.с. (500 Нм), работающей в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. У мотора есть гибридная надстройка на основе стартер-генератора, питающегося от 48-вольтовой электросети. На скоростях от 55 до 160 км/ч автомобиль может двигаться накатом с заглушенным двигателем, который моментально запускается при необходимости. Данная технология, получившая название mild hybrid, снижает расхода топлива на 0,7 литра на 100 километров пути.  
 
Автомобиль оснащен системой полного привода quattro ultra с двумя муфтами на задней оси. С места до «сотни» лифтбек разгоняется за 5,3 секунды. Максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

Лифтбек можно оснастить одним из четырех типов подвески: классической со стальными амортизаторами; спортивной, заниженной на 10 мм; адаптивной пневмоподвеской или подвеской с электронно регулируемой жесткостью амортизаторов. Cистема динамического рулевого управления в зависимости от скорости подруливает колесами передней и задней оси, изменяя передаточное отношение в диапазоне от 9,5:1 до 16,5:1. 

В салонах российских дилеров Audi A7 Sportback будет доступна в трех комплектациях: Advance, Sport и Design. В список базового оснащения входит светодиодная оптика, круиз- и климат-контроль, парктроники и камера заднего вида, обогрев руля, лобового стекла и передних сидений, датчики света и дождя. 

Покупатели лифтбека в версии Sport получат особый спортивный обвес S-line, спортивные сидения с комбинированной отделкой Alcantara+кожа и тиснеными буквами «S» на подголовниках, а также 20-дюймовые легкосплавные колесные диски. Топовая комплектация Design может «похвастаться» светодиодными матричными фарами HD Matrix LED, 19-дюймовыми дисками, отделкой салона кожей Valcona, 4-зонным климат-контролем и функцией вентиляции передних сидений.

Новый Audi A7 Sportback составит конкуренцию 367-сильному Mercedes-Benz CLS (от 5 660 000 рублей) и 340-сильному BMW 6-Series GT (от 4 090 000 рублей).
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Комментарии
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Отзывы по теме
Audi рассекретила A7 Sportback нового поколения
Полноуправляемое шасси - это очень интересно. А еще интереснее узнать цены на это чудо техники, а то опять будут тянуть до последнего. И еще, а кто-нибудь может отличить обновленный А7 от предыдущей генерации? Это же с лупой надо искать изменения, особенно, если по фото. Ауди вообще обновляются часто ...
Владимир
Отзыв о Audi A7 Sportback 2010 года
машина класс жалоб нет
agent007
Форум Audi A3
| Кому: victoria19761965 У меня были похожие симптомы. причины правда в обоих случая разные. Один раз было связано с топливом: с утра залил, поставил, ушел на работу, после работы начала трястить и глохнуть. Такое повторялось и на следующий день, потом правда прошло. И был еще случай, у меня американец ...
Никита
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Стартовали российские продажи Audi A7 Sportback
{{params_58362}}Российским покупателям Audi A7 Sportback предложат с 3-литровой «шестеркой» мощностью 340 л.с. (500 Нм), работающей в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. У мотора есть гибридная надстройка на основе стартер-генератора, питающегося от 48-вольтовой электросети. На скоростях от 55 до 160 км/ч автомобиль может двигаться накатом с заглушенным двигателем, который моментально запускается при необходимости. Данная технология, получившая название mild hybrid, снижает расхода топлива на 0,7 литра на 100 километров пути.   Автомобиль оснащен системой полного привода quattro ultra с двумя муфтами на задней оси. С места до «сотни» лифтбек разгоняется за 5,3 секунды. Максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.Лифтбек можно оснастить одним из четырех типов подвески: классической со стальными амортизаторами; спортивной, заниженной на 10 мм; адаптивной пневмоподвеской или подвеской с электронно регулируемой жесткостью амортизаторов. Cистема динамического рулевого управления в зависимости от скорости подруливает колесами передней и задней оси, изменяя передаточное отношение в диапазоне от 9,5:1 до 16,5:1. В салонах российских дилеров Audi A7 Sportback будет доступна в трех комплектациях: Advance, Sport и Design. В список базового оснащения входит светодиодная оптика, круиз- и климат-контроль, парктроники и камера заднего вида, обогрев руля, лобового стекла и передних сидений, датчики света и дождя. Покупатели лифтбека в версии Sport получат особый спортивный обвес S-line, спортивные сидения с комбинированной отделкой Alcantara+кожа и тиснеными буквами «S» на подголовниках, а также 20-дюймовые легкосплавные колесные диски. Топовая комплектация Design может «похвастаться» светодиодными матричными фарами HD Matrix LED, 19-дюймовыми дисками, отделкой салона кожей Valcona, 4-зонным климат-контролем и функцией вентиляции передних сидений.Новый Audi A7 Sportback составит конкуренцию 367-сильному Mercedes-Benz CLS (от 5 660 000 рублей) и 340-сильному BMW 6-Series GT (от 4 090 000 рублей).
2018-06-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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