4 июня 2018, 14:58
Стартовали российские продажи Audi A7 Sportback
Российский офис Audi объявил о начале продаж A7 Sportback нового поколения. Лифтбек предложат в трех комплектациях, цены стартуют с отметки 4 320 000 рублей.
|Audi A7 3.0 АМТ 4х4
|3 л, 340 л.с
|Роботизированная 7
|0-100 - 5.3 с, 250 км/ч
|4969 x 1908 x 1422 мм
|полный
|АИ-95, 6.8 л на 100 км
|Все характеристики
Автомобиль оснащен системой полного привода quattro ultra с двумя муфтами на задней оси. С места до «сотни» лифтбек разгоняется за 5,3 секунды. Максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.
Лифтбек можно оснастить одним из четырех типов подвески: классической со стальными амортизаторами; спортивной, заниженной на 10 мм; адаптивной пневмоподвеской или подвеской с электронно регулируемой жесткостью амортизаторов. Cистема динамического рулевого управления в зависимости от скорости подруливает колесами передней и задней оси, изменяя передаточное отношение в диапазоне от 9,5:1 до 16,5:1.
В салонах российских дилеров Audi A7 Sportback будет доступна в трех комплектациях: Advance, Sport и Design. В список базового оснащения входит светодиодная оптика, круиз- и климат-контроль, парктроники и камера заднего вида, обогрев руля, лобового стекла и передних сидений, датчики света и дождя.
Покупатели лифтбека в версии Sport получат особый спортивный обвес S-line, спортивные сидения с комбинированной отделкой Alcantara+кожа и тиснеными буквами «S» на подголовниках, а также 20-дюймовые легкосплавные колесные диски. Топовая комплектация Design может «похвастаться» светодиодными матричными фарами HD Matrix LED, 19-дюймовыми дисками, отделкой салона кожей Valcona, 4-зонным климат-контролем и функцией вентиляции передних сидений.
Новый Audi A7 Sportback составит конкуренцию 367-сильному Mercedes-Benz CLS (от 5 660 000 рублей) и 340-сильному BMW 6-Series GT (от 4 090 000 рублей).
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