4 декабря 2017, 12:52

Стартовало производство нового BMW M5

На заводе BMW в Дингольфинге на юге Баварии началось производство нового поколения спортивного седана M5. Автомобиль поступит в продажу на европейский авторынок уже в марте 2018-го.
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  Стартовало производство нового BMW M5 BMW Стартовало производство нового BMW M5
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BMW M5
Выпускается с 1985 г.
Новый 5 490 000 Р
Модель предложат с модернизированным 4,4-литровым бензиновым двигателем V8 с двумя турбинами. Мощность агрегата составляет 600 л.с. и 750 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 8-ступенчатый «автомат».

С таким набором с места до «сотни» автомобиль разгоняется за 3,4 секунды, а отметку в 200 км/ч машина способна достичь за 11,1 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч, но за доплату можно оснастить седан спортивным пакетом опций M Driver’s Package, позволяющим сдвинуть порог до 305 км/ч.

Россияне смогут купить M5 минимум за 6,7 млн рублей. В «базе» машина будет иметь мультимедийный комплекс с навигатором, 10,25-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay, проекционный дисплей, систему управления жестами, а также адаптивные светодиодные фары головного света и 2-зонный климат-контроль. Полный перечень оснащения новинки и прайс станут известны ближе к официальной дате продаж.
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Стартовало производство нового BMW M5
{{model_137}}Модель предложат с модернизированным 4,4-литровым бензиновым двигателем V8 с двумя турбинами. Мощность агрегата составляет 600 л.с. и 750 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 8-ступенчатый «автомат».С таким набором с места до «сотни» автомобиль разгоняется за 3,4 секунды, а отметку в 200 км/ч машина способна достичь за 11,1 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч, но за доплату можно оснастить седан спортивным пакетом опций M Driver’s Package, позволяющим сдвинуть порог до 305 км/ч.Россияне смогут купить M5 минимум за 6,7 млн рублей. В «базе» машина будет иметь мультимедийный комплекс с навигатором, 10,25-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay, проекционный дисплей, систему управления жестами, а также адаптивные светодиодные фары головного света и 2-зонный климат-контроль. Полный перечень оснащения новинки и прайс станут известны ближе к официальной дате продаж.
2017-12-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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