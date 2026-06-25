Новая партия электромобилей «Амберавто» выходит на рынок - цены и важные детали

Стартовало производство обновленного электроседана «Амберавто А5» с новыми цветами

Компания «Автотор» запустила выпуск свежей партии электроседанов «Амберавто А5» с расширенной палитрой цветов и двумя комплектациями. До конца года планируется собрать 3,5 тысячи машин. Почему это событие может изменить рынок электромобилей в России и какие нюансы стоит учесть при выборе - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что цены с учетом субсидии начинаются от 2,2 млн рублей, а дилерская сеть уже охватывает 10 городов.

Компания «Автотор» запустила выпуск свежей партии электроседанов «Амберавто А5» с расширенной палитрой цветов и двумя комплектациями. До конца года планируется собрать 3,5 тысячи машин. Почему это событие может изменить рынок электромобилей в России и какие нюансы стоит учесть при выборе - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что цены с учетом субсидии начинаются от 2,2 млн рублей, а дилерская сеть уже охватывает 10 городов.

Для российских автомобилистов новость о запуске новой партии электроседанов «Амберавто А5» может стать знаковой: отечественный рынок электромобилей продолжает расти, а доступность современных моделей становится все выше. Как сообщает Российская Газета, компания «Автотор» начала серийное производство обновленных машин, что напрямую влияет на выбор покупателей и расширяет возможности для тех, кто рассматривает переход на электротягу.

В этом году с конвейера планируется выпустить около 3,5 тысячи экземпляров «Амберавто А5». Особое внимание уделено внешнему виду: теперь модель доступна сразу в шести фирменных цветах - Baltic Pearl («Балтийский жемчуг»), Black Amber («Черный янтарь»), Sky Sapphire («Небесный сапфир»), Mint Breeze («Мятный бриз»), Sea Crystal («Морской кристалл») и Digital Steel («Цифровая сталь»). Такой выбор оттенков позволяет подобрать автомобиль под индивидуальные предпочтения, что редко встречается в сегменте электромобилей российского производства.

Техническая начинка «Амберавто А5» также заслуживает внимания. Электроседан оснащен двигателем мощностью 160 л.с., который питается от батареи емкостью 63,1 кВт·ч. По заявленному стандарту CLTC запас хода достигает 520 км, а полная зарядка занимает примерно 40 минут. Это делает модель конкурентоспособной не только среди отечественных, но и среди зарубежных аналогов. Покупателям доступны две комплектации - «Комфорт» и «Бизнес», а цены с учетом государственной поддержки составляют 2 225 000 и 3 350 000 рублей соответственно.

Фото: Амбер Авто

Сеть официальных дилеров «Амберавто» уже охватывает 15 центров в 10 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Краснодарский край, Ростов-на-Дону и Севастополь. Это позволяет потенциальным владельцам получить сервис и поддержку практически в любом крупном регионе страны. Интересно, что ранее компания анонсировала расширение линейки Eonyx, что может свидетельствовать о планах по дальнейшему развитию электрического направления.

В контексте развития российского автопрома стоит отметить, что подобные инициативы способствуют не только росту числа электромобилей на дорогах, но и формированию новых стандартов обслуживания и эксплуатации. Например, недавно обсуждались изменения в законодательстве, касающиеся штрафов за магнитные рамки на номерах - подробности о возможных нововведениях могут быть полезны для всех, кто следит за изменениями в правилах и требованиях к автомобилям.

В завершение стоит добавить несколько важных фактов: электромобили в России пока занимают небольшую долю рынка, однако спрос на них стабильно растет. Государственные субсидии и расширение дилерской сети делают такие машины более доступными. Кроме того, развитие зарядной инфраструктуры и появление новых моделей, подобных «Амберавто А5», позволяют предположить, что в ближайшие годы электромобили станут привычной частью городского пейзажа. Для многих водителей это шанс пересесть на современный и экономичный транспорт, не теряя в комфорте и возможностях.