Стартуем в режиме Launch Control: Porsche Taycan Turbo S и 911 Turbo S уходят с места в отрыв
Фото: И. Братуха
Taycan Turbo S и 911 Turbo S – сладкая парочка Porsche, которая лихо выезжает из 3 секунд до «сотни». Подобная езда развращает, но именно в ней машины раскрываются как попкорн на сковородке.
«Не торопитесь бросать тормоз»
Трековое задание – проще некуда: стартовая площадка, 80-метровый разгон, резкое торможение при заезде в коридор из оранжевых конусов. При этом есть свои нюансы. Первый и самый главный касается подготовки к «выстрелу». Левая нога нажимает педаль тормоза и удерживает ее на старте. Правая утапливает газ до упора – получается, что уже в «стоячем» положении мы имеем «залихвацкие» обороты двигателя.
«Не торопитесь бросать тормоз, - доносится из рации голос инструктора Porsche Experience Center Russia. – В таком режиме следует постоять на старте 2-3 секунды. Представьте, что стоите на светофоре, не зная, когда загорится зеленый сигнал, то есть в состоянии ожидания. Вы готовы стартовать красиво и утереть нос любому, кто попытается с вами посоревноваться».
Прометей, похищая огонь с неба, наверное, чувствовал себя спокойней. Голову укладываю на подлокотник, чтобы избежать возможных последствий. Раздается команда: «Старт!», резко бросаю тормоз – начинается молниеносное ускорение.
Электрический «Тайкан» практически бесшумно (специфический гул не в счет) и по-ракетному стремительно доставляет в зону торможения. Еле успеваю сообразить, что пора бить по тормозам. Оно и понятно: только-только ждал команды на «выстрел», и вот уже требуется замедление.
Взрывоопасно
Вышеназванные 80 метров электрокар прокрывает за время, которое не успеваешь трезво оценить. При этом к моменту торможения на электронном спидометре уже далеко «за сто». Инструктор говорит, что с точки зрения старта Taycan - самый скучный: ничего не рычит и не шумит. Вот машина стояла, и вдруг улетела. Максимум шелест колес. Факт! Но это не мешает автомобилю «делать сотню» за 2,6 секунды, вводя неискушенного «рулевого» в некое замешательство.
Бензиновый 911 Turbo S не менее быстр – 2,8 секунды до «сотни». Проигрыш в две «десятки» никак не ощущается. Возможно, потому что у этого спорткара (в нашем случае – без «кепки») совсем иное звуковое сопровождение. Если у «Тайкана» крутящий момент доступен уже с места, то «девятьсот одиннадцатый» требуется заранее «покрутить». Желательно до 4000-5000 об/мин. Продавливаешь педаль газа, машина устанавливает обороты и выдает момента ровно столько, чтобы избежать на старте нежелательной пробуксовки. В любом случае этот момент внушительный. С открытым верхом взрывной старт впечатляет вдвойне, если не втройне.
Первая, вторая, третья попытки… Появляется желание вновь и вновь повторить издевательство под названием Launch Control, ибо оно завораживает. Даже резкое прерывание потока бешеной скорости доставляет удовольствие ведрами. «Тайкан» крупнее и тяжелее «911-го», поэтому его тормозной путь чуть длиннее, но для ориентира - это 32 метра со 100 км/ч. Тормоза керамические, недешевые, при этом легкие. Знаете, кстати, как определить срок службы этих самых тормозов? Нужно их просто взвесить. Интересен и другой факт: с некоторых пор суппорты окрашиваются не только в желтый и красный цвета, но и в черный.
В отличие от других электромобилей, у Porsche Taycan присутствует коробка передач. Она смонтирована на задней оси, и у нее 2 ступени. Когда вы стартуете в режиме Launch Control и едете, понятное дело, агрессивно, в этот момент задействуется в том числе 1-я передача. В обычной жизни, если едете более-менее спокойно, используется 2-я передача. Чтобы стартовать на «Тайкане» в «лаунче», не обязательно устанавливать режим Sport Plus, вполне хватает «Спорта».
Made in Porsche: старты без ограничений
Функция Launch Control на слуху у людей, по-настоящему увлекающихся спортивными машинами. Она незаменима на треке, при этом не бесполезна для передвижения в повседневной жизни. Она предоставляет возможность «стремительного старта», позволяет эффективно управлять системой впрыска, зажигания, дроссельной заслонкой. Долгое время в серийных автомобилях, оснащенных автоматической трансмиссией, режим Launch Control не использовался – чтобы не выводить коробку из строя раньше времени. Но когда на рынке появились «автоматы» с двойным сцеплением, «лаунч» обрел свое второе дыхание.
С того момента водители серийных автомобилей получили в лице Launch Control хорошего помощника при быстром старте – как на загородных дорогах, так и в городских условиях. В настоящее время функцию использовали и используют разные производители: BMW - на М-серии, Nissan - на GT-R, Mitsubishi – на Lancer Evolution X MR, ну и, конечно же, Porsche – на «911», Panamera Turbo и Taycan Turbo S.
При этом если конкуренты ограничивают количество стартов в режиме Launch Control, то Porsche никаких ограничений не вводит. И даже не просит, чтобы после ряда экстремальных стартов автомобиль проехал 5-10 км в спокойном режиме, чтобы дать остыть всем узлам, задействованным в системе движения.
Вообще, систему Launch Control рекомендуется использовать в теплое время года, скажем, с мая по сентябрь и на хорошем сухом дорожном покрытии (асфальтном или бетонном). Применение «лаунча» в других климатических и дорожных условиях может стать причиной износа двигателя и всех задействованных механизмов трансмиссии, а также снижения уровня управляемости автомобилем.
Наши нон-стоп Launch-заезды из нескольких десятков попыток подряд прошли на автодроме «Игора-Драйв» при жаре «за 30». Ближайшие дни в рамках программы Porsche World Roadshow опробовать оригинальный режим старта с места сможет не одна сотня актуальных владельцев спорткаров марки. При этом представители немецкой компании ничуть не опасаются за работоспособность функции.
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