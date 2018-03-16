16 марта 2018, 19:19

Стартует проект «Безаварийное начало»

Компании Continental и Total запустили совместный проект «Безаварийное начало». Информационные материалы о безопасном движении на дорогах и устройстве автомобиля подготовлены для начинающих и опытных водителей - известные автогонщики и спортсмены делятся своим опытом вождения.
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Стартует проект «Безаварийное начало»

Проект направлен на освещение и обсуждение проблем, с которыми сталкиваются молодые водители: прокол колеса, замена масла, аварийная ситуация на дороге и т.п.

Для более опытных водителей собрана информация, которая поможет освежить знания, а также напомнит о том, что участниками дорожного движения являются не только автолюбители, но и пешеходы.

Мероприятия пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Кирове, Ижевске, Набережных Челнах, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Самаре, Калуге.

Компании-партнеры поставили задачу - снизить к 2020 году аварийность среди начинающих водителей на 15%.

Поддержать проект «Безаварийное начало» можно в соцсетях с помощью хештегов #нольаварий #безаварийноеначало #zerohero.

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Стартует проект «Безаварийное начало»
Проект направлен на освещение и обсуждение проблем, с которыми сталкиваются молодые водители: прокол колеса, замена масла, аварийная ситуация на дороге и т.п. Для более опытных водителей собрана информация, которая поможет освежить знания, а также напомнит о том, что участниками дорожного движения являются не только автолюбители, но и пешеходы.Мероприятия пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Кирове, Ижевске, Набережных Челнах, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Самаре, Калуге. Компании-партнеры поставили задачу - снизить к 2020 году аварийность среди начинающих водителей на 15%.Поддержать проект «Безаварийное начало» можно в соцсетях с помощью хештегов #нольаварий #безаварийноеначало #zerohero.
2018-03-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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