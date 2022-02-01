Стартуют продажи очень черной Lada Niva Travel: рассматриваем новинку вблизи
В оснащение среди прочего входит электропривод и обогрев наружных зеркал, фронтальная подушка безопасности, аудиоподготовка, передние электростеклоподъемники, подогрев передних сидений и кондиционер. Дополнительно в версии [BLACK] появятся черные рейлинги, черные корпуса боковых зеркал и черные литые колесные диски. В салоне – ромбовидная прострочка сидений, черный потолок, черные солнцезащитные козырьки, поручни и блок системы ЭРА-ГЛОНАСС. На кузове установят шильдики с названием версии, аналогичные логотипы вышьют на спинках сидений.
Ранее АвтоВАЗ приостанавливал продажи всех имеющихся в наличии внедорожников Lada Niva Travel из-за некого дефекта, который мог приводить к самовозгоранию в моторном отсеке. Специалистам компании удалось оперативно выяснить причину. Как пишет паблик Avtograd news, была нарушена технология сборки при установке плюсового провода стартера. На всех собранных и еще не отгруженных автомобилях дефект уже устранили. Машинами, находящимися в торговых сетях и в эксплуатации, займутся официальные дилеры.
- 1 130 000 РВАЗ (Lada) Niva 2020 в Москве
- 1 200 000 РВАЗ (Lada) Niva 2021 в Москве
- 1 250 000 РВАЗ (Lada) Niva 2021 в Москве
- 490 000 РВАЗ (Lada) 4x4/Niva Legend 2015 в Москве
- 690 000 РВАЗ (Lada) 4x4/Niva Legend 2019 в Москве
- 655 000 РВАЗ (Lada) 4x4/Niva Legend 2019 в Москве
- 825 000 РВАЗ (Lada) 4x4/Niva Legend 2021 в Москве
- 735 000 РВАЗ (Lada) 4x4/Niva Legend 2019 в Москве
- 520 000 РВАЗ (Lada) 4x4/Niva Legend 2016 в Москве
- 799 000 РВАЗ (Lada) 4x4/Niva Legend 2020 в Москве
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