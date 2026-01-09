Новые комплекты для Hyundai, Kia, Lada и Renault — что внутри и зачем они нужны

9 января 2026, 18:24
StartVOLT начал продажи комплектов катушек зажигания для популярных моделей
StartVOLT расширил линейку катушек зажигания. Компания представила комплекты для ТО. В ассортименте появились решения для Hyundai, Kia, Lada, Renault и других марок. Новая упаковка и удобство замены - подробности в материале.
Российский бренд StartVOLT сделал заметный шаг вперед в сегменте автозапчастей, предложив автомобилистам свежий формат - комплекты катушек зажигания. Теперь владельцы популярных моделей Hyundai, Kia, Lada, Renault и ряда других марок могут приобрести сразу полный набор для замены, не тратя время на подбор отдельных деталей.
Как сообщает пресс-служба компании, на старте доступны два варианта комплектов. Первый, под артикулом SC 0854, ориентирован на автомобили Hyundai и Kia, которые давно завоевали доверие российских водителей. В этот набор входят катушки, подходящие для Solaris, Creta, Rio, а также Elantra, i20, i30, Veloster, Carens III, Cee'd, Pro Cee'd, Cerato, Seltos, Soul и Venga. Все перечисленные модели оснащаются моторами 1.4i или 1.6i, что делает комплект универсальным решением для широкого круга машин.
Розничная цена комплекта SC 0854 составляет 4260 рублей. Это предложение выглядит особенно актуальным для тех, кто предпочитает проводить техническое обслуживание самостоятельно или хочет быть уверенным в качестве установленных деталей.
Второй комплект, получивший артикул SC 0924, предназначен для обслуживания автомобилей Lada, Renault, Nissan и Opel. В частности, он подойдет для Lada Largus, Renault Logan, а также для моделей Nissan Kubistar, Primastar, Terrano и Opel Vivaro. Кроме того, в список совместимых машин входят Renault Clio, Duster, Fluence, Espace, Grand Scenic, Kangoo, Laguna, Megane, Scenic, Trafic и Twingo. Все эти автомобили оснащаются моторами 1.4i или 1.6i 16-клапанными двигателями.
Стоимость комплекта SC 0924 в рознице - 4660 рублей. По мнению представителей StartVOLT, такой подход позволяет не только сэкономить время, но и избежать ошибок при подборе запчастей, ведь все необходимые элементы уже собраны в одной коробке.
Интересно, что в новых комплектах реализованы дополнительные меры по защите электроники автомобиля. В модуле управления катушкой предусмотрены специальные схемы и фильтры, которые минимизируют электромагнитные помехи. Это особенно важно для современных машин, насыщенных электронными и мультимедийными системами, чувствительными к внешним воздействиям.
Появление подобных комплектов на рынке - явный сигнал: производители начинают лучше понимать реальные потребности автовладельцев. Ведь замена всех катушек зажигания разом - не только вопрос удобства, но и профилактика возможных проблем с запуском двигателя и стабильностью его работы.
Стоит отметить, что комплекты StartVOLT могут стать отличным решением для тех, кто не хочет рисковать и предпочитает менять все катушки одновременно, а не по одной. Такой подход снижает вероятность внезапных отказов и обеспечивает ровную работу мотора на протяжении всего межсервисного интервала.
В целом, появление новых комплектов катушек зажигания - шаг навстречу тем, кто ценит свое время и не готов мириться с компромиссами в вопросах надежности. Как показывает практика, подобные решения быстро находят отклик у автомобилистов, особенно в условиях, когда рынок автозапчастей переживает не самые простые времена.
По информации пресс-службы StartVOLT, компания планирует и дальше расширять ассортимент комплектов, ориентируясь на самые востребованные модели на российском рынке. Остается только следить за новостями и ждать появления новых позиций для других популярных автомобилей.
