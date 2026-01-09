Новые комплекты для Hyundai, Kia, Lada и Renault — что внутри и зачем они нужны

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

9 января 2026, 18:24

StartVOLT начал продажи комплектов катушек зажигания для популярных моделей

StartVOLT начал продажи комплектов катушек зажигания для популярных моделей

Новые комплекты для Hyundai, Kia, Lada и Renault — что внутри и зачем они нужны

StartVOLT начал продажи комплектов катушек зажигания для популярных моделей

StartVOLT расширил линейку катушек зажигания. Компания представила комплекты для ТО. В ассортименте появились решения для Hyundai, Kia, Lada, Renault и других марок. Новая упаковка и удобство замены - подробности в материале.

StartVOLT расширил линейку катушек зажигания. Компания представила комплекты для ТО. В ассортименте появились решения для Hyundai, Kia, Lada, Renault и других марок. Новая упаковка и удобство замены - подробности в материале.

Российский бренд StartVOLT сделал заметный шаг вперед в сегменте автозапчастей, предложив автомобилистам свежий формат - комплекты катушек зажигания. Теперь владельцы популярных моделей Hyundai, Kia, Lada, Renault и ряда других марок могут приобрести сразу полный набор для замены, не тратя время на подбор отдельных деталей.

Как сообщает пресс-служба компании, на старте доступны два варианта комплектов. Первый, под артикулом SC 0854, ориентирован на автомобили Hyundai и Kia, которые давно завоевали доверие российских водителей. В этот набор входят катушки, подходящие для Solaris, Creta, Rio, а также Elantra, i20, i30, Veloster, Carens III, Cee'd, Pro Cee'd, Cerato, Seltos, Soul и Venga. Все перечисленные модели оснащаются моторами 1.4i или 1.6i, что делает комплект универсальным решением для широкого круга машин.

Розничная цена комплекта SC 0854 составляет 4260 рублей. Это предложение выглядит особенно актуальным для тех, кто предпочитает проводить техническое обслуживание самостоятельно или хочет быть уверенным в качестве установленных деталей.

Второй комплект, получивший артикул SC 0924, предназначен для обслуживания автомобилей Lada, Renault, Nissan и Opel. В частности, он подойдет для Lada Largus, Renault Logan, а также для моделей Nissan Kubistar, Primastar, Terrano и Opel Vivaro. Кроме того, в список совместимых машин входят Renault Clio, Duster, Fluence, Espace, Grand Scenic, Kangoo, Laguna, Megane, Scenic, Trafic и Twingo. Все эти автомобили оснащаются моторами 1.4i или 1.6i 16-клапанными двигателями.

Стоимость комплекта SC 0924 в рознице - 4660 рублей. По мнению представителей StartVOLT, такой подход позволяет не только сэкономить время, но и избежать ошибок при подборе запчастей, ведь все необходимые элементы уже собраны в одной коробке.

Интересно, что в новых комплектах реализованы дополнительные меры по защите электроники автомобиля. В модуле управления катушкой предусмотрены специальные схемы и фильтры, которые минимизируют электромагнитные помехи. Это особенно важно для современных машин, насыщенных электронными и мультимедийными системами, чувствительными к внешним воздействиям.

Появление подобных комплектов на рынке - явный сигнал: производители начинают лучше понимать реальные потребности автовладельцев. Ведь замена всех катушек зажигания разом - не только вопрос удобства, но и профилактика возможных проблем с запуском двигателя и стабильностью его работы.

Стоит отметить, что комплекты StartVOLT могут стать отличным решением для тех, кто не хочет рисковать и предпочитает менять все катушки одновременно, а не по одной. Такой подход снижает вероятность внезапных отказов и обеспечивает ровную работу мотора на протяжении всего межсервисного интервала.

В целом, появление новых комплектов катушек зажигания - шаг навстречу тем, кто ценит свое время и не готов мириться с компромиссами в вопросах надежности. Как показывает практика, подобные решения быстро находят отклик у автомобилистов, особенно в условиях, когда рынок автозапчастей переживает не самые простые времена.

По информации пресс-службы StartVOLT, компания планирует и дальше расширять ассортимент комплектов, ориентируясь на самые востребованные модели на российском рынке. Остается только следить за новостями и ждать появления новых позиций для других популярных автомобилей.

Упомянутые марки: Hyundai, KIA, Renault, Nissan, Opel, Solaris
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хендай, Киа, Рено, Ниссан, Опель, Солярис

Похожие материалы Хендай, Киа, Рено, Ниссан, Опель, Солярис

Renault представил индийский Duster с уникальным дизайном и локальной сборкой
Тридцать китайских моделей исчезли с российского рынка в 2025 году
Какой компактный кроссовер стоит покупать на вторичке в 2026 году?
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тула Воронежская область Ульяновск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться