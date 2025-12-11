Новые фары и фонари для «китайцев»: StartVOLT расширяет линейку запчастей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

11 декабря 2025, 16:12

StartVOLT предложил новую светотехнику для китайских грузовиков

Бренд StartVOLT расширил свой ассортимент. Появилась новая светотехника для грузовиков. Она подходит для популярных китайских моделей. Владельцам стоит обратить на это внимание. Цены на компоненты уже объявлены.

Компания StartVOLT, известная на рынке автомобильных компонентов, сообщила о значительном пополнении своего каталога. В продажу поступили сразу двадцать два новых наименования в товарных группах, отвечающих за оптику. Все новинки ориентированы на сегмент коммерческого транспорта, а именно на популярные в России грузовые автомобили китайского производства.

Как сообщает издание «Движок», расширение коснулось двух ключевых категорий: «Фары» и «Фонари задние». В общей сложности модельный ряд пополнился десятью артикулами головного света и двенадцатью задними фонарями. Этот шаг выглядит вполне логичным на фоне растущего парка грузовой техники из КНР на российских дорогах и, соответственно, увеличения спроса на качественные запчасти для нее.

Новые фары предназначены для целого ряда востребованных моделей. Владельцы Howo A5, Shacman серий X3000 и L3000, а также Foton Auman и Sitrak C7H теперь могут приобрести альтернативную штатной оптику. Для каждой модели предусмотрены как левая, так и правая фары с уникальными артикулами для удобства подбора.

Ассортимент задних фонарей также охватывает широкий модельный ряд. Новые компоненты подойдут для грузовиков Sitrak C7H, Howo A7, T5G и A5. Кроме того, в списке совместимости значатся FAW J6, Foton Auman и несколько серий Shacman, включая X3000, F3000, F2000, X5000, X6000 и L3000. Такое разнообразие позволяет закрыть потребности владельцев самых распространенных китайских грузовиков.

Представители бренда подчеркивают, что вся новая светотехническая продукция полностью соответствует оригинальным изделиям по своим габаритам, крепежным элементам и техническим характеристикам. Это гарантирует простую установку без каких-либо доработок. Вся оптика прошла необходимую сертификацию и имеет маркировку ЕАС, а также отвечает европейским стандартам E-mark и требованиям ЕЭК ООН, что подтверждает ее качество и безопасность.

Что касается стоимости, то она выглядит вполне конкурентоспособной. Рекомендованные розничные цены на новые фары находятся в диапазоне от 8 550 до 22 350 рублей. Задние фонари обойдутся покупателям заметно дешевле - их цена варьируется от 3 410 до 4 550 рублей за штуку.

Упомянутые марки: FAW, Foton , JAC, DongFeng, Changan, Great Wall
