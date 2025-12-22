Расширение ассортимента StartVOLT — какие автомобили получили свежие детали и что изменилось

22 декабря 2025, 22:37
StartVOLT представил 11 новых катушек и наконечников зажигания для популярных авто
StartVOLT расширил линейку автозапчастей. В продаже появились новые катушки и наконечники. Модели охватывают разные марки и годы выпуска. Подробности о совместимости и ценах - в нашем материале.
Российский производитель автокомпонентов StartVOLT объявил о расширении своей продуктовой линейки. В ассортименте бренда появились сразу 11 новых позиций: шесть катушек зажигания и пять наконечников для катушек. Новинки уже доступны для заказа и охватывают широкий спектр автомобилей, включая как зарубежные, так и отечественные модели.
Одна из ключевых новинок - катушка зажигания с артикулом SC 1519, предназначенная для Mercedes-Benz M–Class (W164) и S (W221) 63 AMG 2005 года выпуска. Помимо этого, в списке обновлений оказались детали для Chrysler 300C 2004 года (SC 0730), Fiat Brava 1996 года (SC 1604), а также для Hyundai Elantra 2016 года и Kia Cerato 2018 года (SC 1849). Не обошли вниманием и владельцев Renault Laguna 1993 года и Megane 1995 года (SC 0920), а также коммерческий транспорт: КАМАЗ, НЕФАЗ и Volgabus с двигателями Yuchai (SC 0700).
Ценовой диапазон новых катушек варьируется от 1450 до 3900 рублей, что делает их доступными для широкой аудитории автомобилистов. Как отмечает производитель, все изделия прошли необходимые испытания и соответствуют современным стандартам качества.
Пять новых наконечников катушек зажигания также рассчитаны на разные марки и модели. Например, артикул STC 1901 подойдет для Lexus RX 2015 года и NX 2014 года, а STC 2106 предназначен для Toyota Corolla 1995 года. Для Hyundai Elantra 2016 года и Kia Cerato 2018 года подойдет STC 1849, а владельцы Changan CS55 2018 года и Uni-V 2022 года могут обратить внимание на STC 2717. Еще один наконечник, STC 2714, совместим с Chery Tiggo 7 2016 года, Tiggo 4 2019 года и Omoda C5 2021 года. Стоимость наконечников составляет от 615 до 735 рублей.
Важной особенностью новых компонентов стала интеграция защитных схем и фильтров радиопомех. Это решение позволяет минимизировать влияние системы зажигания на работу электронных и мультимедийных устройств автомобиля. По информации StartVOLT, такие меры особенно актуальны для современных машин, насыщенных электроникой.
Появление новых позиций в каталоге StartVOLT - это ответ на растущий спрос на качественные и доступные автозапчасти для широкого круга автомобилей. Компания продолжает следить за тенденциями рынка и регулярно обновляет ассортимент, чтобы удовлетворять потребности как владельцев иномарок, так и отечественного транспорта.
