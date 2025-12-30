Владельцы BMW, Toyota, Nissan и других марок оценят новинки — расширение ассортимента StartVOLT

30 декабря 2025, 09:18
StartVOLT представил 24 новые позиции для системы стеклоочистителя популярных авто
StartVOLT расширил линейку деталей для стеклоочистителей. В каталоге появились новые трапеции, моторедукторы и сборки. Гарантия на все позиции - два года. Подробности о моделях и ценах - в нашем материале.
Российский бренд StartVOLT сообщил о значительном расширении ассортимента компонентов для систем стеклоочистителя. Теперь в каталоге компании можно найти 24 новых наименования, охватывающих широкий спектр популярных автомобилей. Как сообщает пресс-служба бренда, среди новинок - восемь трапеций стеклоочистителя, столько же моторедукторов и восемь комплектов стеклоочистителей в сборе.
Обновленная линейка ориентирована на владельцев таких моделей, как Honda CR-V, Land Rover Discovery IV, Opel Astra H, BMW 1 серии, Nissan Micra III, Renault Koleos, Toyota Highlander и RAV4. Для каждой из этих машин теперь доступны новые трапеции стеклоочистителя, которые полностью соответствуют оригинальным деталям по характеристикам и размерам.
Моторедукторы, представленные в числе новинок, предназначены для Land Rover Discovery IV, Renault Koleos, Mitsubishi Pajero II, Chevrolet Aveo T200 и T300, а также для Nissan Primera P12, Pathfinder и Micra III. Это позволяет автовладельцам подобрать подходящую деталь без необходимости искать аналоги или заказывать оригинальные запчасти по завышенным ценам.
В сборе стеклоочистители теперь доступны для BMW 1 серии, Land Rover Discovery IV, Chevrolet Aveo T300, Opel Astra H, Nissan Micra III, Renault Koleos, Toyota RAV4 и Highlander. Такой подход позволяет упростить процесс замены и обслуживания, ведь все необходимые элементы уже собраны в одном комплекте.
Ценовой диапазон новых позиций варьируется от 4260 до 22 950 рублей, что делает их доступными для широкой аудитории. При этом производитель подчеркивает, что все детали соответствуют оригинальным по эксплуатационным характеристикам и полностью совместимы с заявленными моделями автомобилей.
Гарантийный срок на новые компоненты составляет два года, что подтверждает уверенность бренда в качестве своей продукции. Это особенно важно для тех, кто ценит надежность и не хочет сталкиваться с частыми поломками или необходимостью повторной замены деталей.
По информации пресс-службы StartVOLT, расширение ассортимента стало ответом на растущий спрос среди российских автовладельцев на качественные и доступные комплектующие для систем стеклоочистителя. Компания продолжает следить за тенденциями рынка и планирует и дальше пополнять каталог новыми позициями, чтобы удовлетворять потребности клиентов.
