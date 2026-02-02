Какие новинки появились у StartVOLT для владельцев Ford Focus и других популярных авто в 2026 году

StartVOLT представил новые фары для Ford Focus и расширил ассортимент электродеталей

Российский рынок автозапчастей пополнился свежими предложениями от StartVOLT. Мало кто знает, что теперь доступны новые фары для Ford Focus II и III, а также детали электросистемы для разных марок. Что изменилось и почему это важно именно сейчас - в нашем материале.

Российские автомобилисты в 2026 году все чаще сталкиваются с нехваткой качественных запчастей для популярных моделей, особенно когда речь идет о светотехнике и элементах электросистемы. На этом фоне расширение ассортимента бренда StartVOLT становится заметным событием для владельцев Ford Focus и других востребованных автомобилей. Как сообщает пресс-служба компании, теперь в продаже появились новые фары головного света для Ford Focus II (2005 года выпуска) и Focus III (2011 года), что особенно актуально на фоне возрастающего спроса на доступные и надежные комплектующие.

В общей сложности StartVOLT вывел на рынок девять новых позиций фар для Focus II, охватив все основные варианты: для рестайлинговых и дорестайлинговых кузовов, с черным или хромированным внутренним корпусом, а также комплекты из двух фар - правой и левой. Такой подход позволяет подобрать оптимальное решение для любого владельца, независимо от модификации автомобиля. Диапазон рекомендованных розничных цен на новые фары варьируется от 8750 до 20800 рублей, что делает их доступными для широкой аудитории.

Помимо светотехники, StartVOLT продолжает активно развивать линейку электродеталей. Во второй половине января компания представила стартеры для легковых и грузовых автомобилей, а также спецтехники - всего 31 новая позиция. Кроме того, ассортимент пополнили катушки зажигания для иномарок азиатских и европейских брендов (7 новых артикулов). Это решение закрывает сразу несколько болевых точек для владельцев машин, которые ранее сталкивались с трудностями при поиске качественных аналогов.

Не осталась без внимания и система стеклоочистки. В ассортименте StartVOLT появились трапеции, моторедукторы и стеклоочистители в сборе - всего 23 новых позиции. Такой шаг особенно важен для тех, кто предпочитает поддерживать свой автомобиль в идеальном техническом состоянии и не готов мириться с компромиссами в вопросах безопасности и комфорта.

Как отмечают представители бренда, в ближайшие месяцы ожидается дальнейшее расширение продуктовой линейки. Уже в середине года на российском рынке появятся фирменные зеркала заднего вида StartVOLT, что дополнительно укрепит позиции компании среди поставщиков автокомпонентов.

По информации «Движка», подобные инициативы бренда отражают общую тенденцию на рынке: российские производители и поставщики все активнее закрывают дефицитные ниши, предлагая решения, которые ранее были доступны только через импорт или по завышенным ценам. Для автомобилистов это означает не только экономию, но и уверенность в качестве приобретаемых деталей.

В условиях, когда многие зарубежные бренды ограничили поставки, а цены на оригинальные запчасти продолжают расти, появление новых предложений от отечественных производителей становится настоящим спасением для владельцев массовых моделей. Особенно это касается Ford Focus, который по-прежнему остается одним из самых популярных автомобилей на вторичном рынке России.