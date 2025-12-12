Важная деталь для мотора: StartVOLT выпустил новые ТНВД для популярных авто

12 декабря 2025, 12:59
StartVOLT расширил линейку ТНВД для популярных иномарок
StartVOLT расширил линейку ТНВД для популярных иномарок
Ассортимент запчастей снова пополнился. StartVOLT представил новые компоненты. Они предназначены для популярных иномарок. Владельцам Mercedes и Nissan стоит присмотреться. Цены на новинки уже известны. Гарантия на детали составляет два года.
Компания StartVOLT, известная на рынке автомобильных компонентов, сообщила о пополнении своего каталога. В продажу поступила новая партия топливных насосов высокого давления (ТНВД), включающая пять артикулов для востребованных в России моделей автомобилей.
Владельцы немецких автомобилей получили сразу несколько вариантов. Так, насос с каталожным номером HPFP 075 разработан для моделей Mercedes-Benz GLA в кузове X156 и C-Class (W205), выпущенных после 2013 года. Для более крупных E-Class (W212) 2013 модельного года и кроссовера GLC (X253) 2015 года предназначен артикул HPFP 076. Как сообщает издание «Движок», розничные цены на эти компоненты установлены на уровне 21 950 и 23 800 рублей соответственно.
Не остались без внимания и популярные японские кроссоверы. Для Nissan Qashqai (J11) и его старшего брата X-Trail (T32) 2013 модельного года теперь доступен насос HPFP 078, который обойдется покупателям в 22 350 рублей. Замыкает список новинок деталь с номером HPFP 079, предназначенная для автомобилей концерна VAG - Volkswagen Tiguan первого поколения (с 2007 года) и Skoda Yeti (с 2009 года). Ее стоимость составляет 20 700 рублей.
Представители бренда подчеркивают, что все новые насосы полностью соответствуют заводским спецификациям как по производительности, так и по установочным размерам. В компании отдельно отметили надежность конструкции. Благодаря использованию прецизионной плунжерной пары, насосы способны стабильно функционировать в экстремальных условиях: при давлении свыше 350 бар и в широком диапазоне температур от -40 до +150 градусов Цельсия. На всю новую продукцию распространяется фирменная двухлетняя гарантия с момента приобретения.
Похожие материалы Мерседес, Ниссан, Фольксваген, Шкода, Ауди
-
12.12.2025, 13:23
Skoda раскрыла секреты выбора коробок передач для разных стран
Чешский бренд использует три типа коробок. Каждая имеет свое предназначение. Выбор зависит от климата и трафика. Не все трансмиссии одинаково надежны. Разбираемся в тонкостях выбора авто.Читать далее
-
12.12.2025, 13:13
Японский полный привод за 2 млн: чем хорош и плох кроссовер Toyota Raize
Ищете компактный кроссовер с полным приводом? Есть интересный вариант прямиком из Японии. Он стоит около двух миллионов рублей. Но у него есть свои важные секреты. Рассказываем обо всех плюсах и минусах Toyota Raize.Читать далее
-
12.12.2025, 10:59
Американскую капсулу времени Lincoln Mark V с V8 выставили на продажу в России
В России появился уникальный автомобиль. Это роскошное американское купе. Машина из лимитированной серии. У нее очень маленький пробег. Автомобиль стоит несколько миллионов рублей. Его состояние просто поражает.Читать далее
-
12.12.2025, 10:38
В России обновили более 200 км дорог: что изменилось для водителей и регионов
В 2025 году в России модернизировали сотни километров дорог. Водителей ждут новые маршруты и мосты. Некоторые проекты уже изменили транспортную карту страны. Что еще приготовили для автомобилистов?Читать далее
-
12.12.2025, 10:23
Не только автомобили: роскошный вагон превратили в стильную микроквартиру на колесах
В последние годы люди все чаще ищут необычные варианты жилья. Альтернативные дома становятся популярнее. Старые вагоны и автобусы превращаются в стильные квартиры. Узнайте, почему такие проекты привлекают внимание. Оригинальные идеи вдохновляют на перемены.Читать далее
-
12.12.2025, 09:24
FOTON VIEW выходит на российский рынок: новый фургон для города и бизнеса
В Россию привезли свежий коммерческий фургон FOTON VIEW. Модель обещает удивить сочетанием компактности и вместимости. Внутри — современный интерьер и зимний пакет. Что еще скрывает новинка — узнаете в материале.Читать далее
-
12.12.2025, 09:05
Зимние мифы водителей: как не навредить своему автомобилю в мороз
Многие водители вредят своим машинам. Они следуют устаревшим зимним советам. Это приводит к серьезным поломкам. Узнайте главные заблуждения автомобилистов. Пора пересмотреть свои привычки.Читать далее
-
12.12.2025, 08:55
В России продают уникальную Daewoo Nexia с минимальным пробегом дешевле новой Lada
В столичном регионе выставлен на продажу седан Daewoo Nexia 2012 года с пробегом всего 19 000 км. Цена автомобиля составляет 600 тысяч рублей. Это предложение дешевле новой Lada Granta. Состояние машины удивляет даже опытных автолюбителей. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
12.12.2025, 08:43
Бренд Tyren вывел на рынок новые запчасти для тормозов коммерческих авто
На рынке появились новые автокомпоненты. Бренд Tyren представил свежую линейку. Это детали для тормозных систем. Они предназначены для коммерческого транспорта. Узнайте, какие модели теперь обслуживать проще. Качество подтверждено международными сертификатами.Читать далее
-
12.12.2025, 08:26
Вместо «шишиги»: какие современные грузовики пришли на смену легендарному ГАЗ-66
ГАЗ-66 давно нуждается в замене. Какие грузовики сегодня занимают его место? В материале сравниваются российские, белорусские, немецкие и турецкие аналоги. Узнайте, чем они отличаются и кто стал новым лидером.Читать далее
Похожие материалы Мерседес, Ниссан, Фольксваген, Шкода, Ауди
-
12.12.2025, 13:23
Skoda раскрыла секреты выбора коробок передач для разных стран
Чешский бренд использует три типа коробок. Каждая имеет свое предназначение. Выбор зависит от климата и трафика. Не все трансмиссии одинаково надежны. Разбираемся в тонкостях выбора авто.Читать далее
-
12.12.2025, 13:13
Японский полный привод за 2 млн: чем хорош и плох кроссовер Toyota Raize
Ищете компактный кроссовер с полным приводом? Есть интересный вариант прямиком из Японии. Он стоит около двух миллионов рублей. Но у него есть свои важные секреты. Рассказываем обо всех плюсах и минусах Toyota Raize.Читать далее
-
12.12.2025, 10:59
Американскую капсулу времени Lincoln Mark V с V8 выставили на продажу в России
В России появился уникальный автомобиль. Это роскошное американское купе. Машина из лимитированной серии. У нее очень маленький пробег. Автомобиль стоит несколько миллионов рублей. Его состояние просто поражает.Читать далее
-
12.12.2025, 10:38
В России обновили более 200 км дорог: что изменилось для водителей и регионов
В 2025 году в России модернизировали сотни километров дорог. Водителей ждут новые маршруты и мосты. Некоторые проекты уже изменили транспортную карту страны. Что еще приготовили для автомобилистов?Читать далее
-
12.12.2025, 10:23
Не только автомобили: роскошный вагон превратили в стильную микроквартиру на колесах
В последние годы люди все чаще ищут необычные варианты жилья. Альтернативные дома становятся популярнее. Старые вагоны и автобусы превращаются в стильные квартиры. Узнайте, почему такие проекты привлекают внимание. Оригинальные идеи вдохновляют на перемены.Читать далее
-
12.12.2025, 09:24
FOTON VIEW выходит на российский рынок: новый фургон для города и бизнеса
В Россию привезли свежий коммерческий фургон FOTON VIEW. Модель обещает удивить сочетанием компактности и вместимости. Внутри — современный интерьер и зимний пакет. Что еще скрывает новинка — узнаете в материале.Читать далее
-
12.12.2025, 09:05
Зимние мифы водителей: как не навредить своему автомобилю в мороз
Многие водители вредят своим машинам. Они следуют устаревшим зимним советам. Это приводит к серьезным поломкам. Узнайте главные заблуждения автомобилистов. Пора пересмотреть свои привычки.Читать далее
-
12.12.2025, 08:55
В России продают уникальную Daewoo Nexia с минимальным пробегом дешевле новой Lada
В столичном регионе выставлен на продажу седан Daewoo Nexia 2012 года с пробегом всего 19 000 км. Цена автомобиля составляет 600 тысяч рублей. Это предложение дешевле новой Lada Granta. Состояние машины удивляет даже опытных автолюбителей. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
12.12.2025, 08:43
Бренд Tyren вывел на рынок новые запчасти для тормозов коммерческих авто
На рынке появились новые автокомпоненты. Бренд Tyren представил свежую линейку. Это детали для тормозных систем. Они предназначены для коммерческого транспорта. Узнайте, какие модели теперь обслуживать проще. Качество подтверждено международными сертификатами.Читать далее
-
12.12.2025, 08:26
Вместо «шишиги»: какие современные грузовики пришли на смену легендарному ГАЗ-66
ГАЗ-66 давно нуждается в замене. Какие грузовики сегодня занимают его место? В материале сравниваются российские, белорусские, немецкие и турецкие аналоги. Узнайте, чем они отличаются и кто стал новым лидером.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве