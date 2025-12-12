Важная деталь для мотора: StartVOLT выпустил новые ТНВД для популярных авто

StartVOLT расширил линейку ТНВД для популярных иномарок

Ассортимент запчастей снова пополнился. StartVOLT представил новые компоненты. Они предназначены для популярных иномарок. Владельцам Mercedes и Nissan стоит присмотреться. Цены на новинки уже известны. Гарантия на детали составляет два года.

Компания StartVOLT, известная на рынке автомобильных компонентов, сообщила о пополнении своего каталога. В продажу поступила новая партия топливных насосов высокого давления (ТНВД), включающая пять артикулов для востребованных в России моделей автомобилей.

Владельцы немецких автомобилей получили сразу несколько вариантов. Так, насос с каталожным номером HPFP 075 разработан для моделей Mercedes-Benz GLA в кузове X156 и C-Class (W205), выпущенных после 2013 года. Для более крупных E-Class (W212) 2013 модельного года и кроссовера GLC (X253) 2015 года предназначен артикул HPFP 076. Как сообщает издание «Движок», розничные цены на эти компоненты установлены на уровне 21 950 и 23 800 рублей соответственно.

Не остались без внимания и популярные японские кроссоверы. Для Nissan Qashqai (J11) и его старшего брата X-Trail (T32) 2013 модельного года теперь доступен насос HPFP 078, который обойдется покупателям в 22 350 рублей. Замыкает список новинок деталь с номером HPFP 079, предназначенная для автомобилей концерна VAG - Volkswagen Tiguan первого поколения (с 2007 года) и Skoda Yeti (с 2009 года). Ее стоимость составляет 20 700 рублей.

Представители бренда подчеркивают, что все новые насосы полностью соответствуют заводским спецификациям как по производительности, так и по установочным размерам. В компании отдельно отметили надежность конструкции. Благодаря использованию прецизионной плунжерной пары, насосы способны стабильно функционировать в экстремальных условиях: при давлении свыше 350 бар и в широком диапазоне температур от -40 до +150 градусов Цельсия. На всю новую продукцию распространяется фирменная двухлетняя гарантия с момента приобретения.