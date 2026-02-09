Как трансформируемый Starvan Advance RV меняет представление о мобильных домах и путешествиях

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

9 февраля 2026, 18:14

Starvan Advance RV: модульный автодом на базе Mercedes-Benz Sprinter удивил новыми возможностями

Starvan Advance RV: модульный автодом на базе Mercedes-Benz Sprinter удивил новыми возможностями

Как трансформируемый Starvan Advance RV меняет представление о мобильных домах и путешествиях

Starvan Advance RV: модульный автодом на базе Mercedes-Benz Sprinter удивил новыми возможностями

Модульные решения в автодомах позволяют забыть о компромиссах между комфортом и компактностью. Новый Starvan Advance RV на базе Mercedes-Benz Sprinter демонстрирует, как современные технологии меняют подход к организации пространства и автономности в путешествиях.

Модульные решения в автодомах позволяют забыть о компромиссах между комфортом и компактностью. Новый Starvan Advance RV на базе Mercedes-Benz Sprinter демонстрирует, как современные технологии меняют подход к организации пространства и автономности в путешествиях.

Современный автодом давно перестал быть просто транспортом для ночевок на природе. Сегодня это полноценные мобильные квартиры, где каждый сантиметр пространства продуман до мелочей. Именно поэтому появление обновленного Starvan Advance RV вызвало такой интерес среди любителей путешествий и экспертов рынка. В основе концепции - модульность, позволяющая владельцу буквально за минуты менять назначение и функционал салона, подстраиваясь под любые задачи: от семейного отдыха до работы в дороге.

В отличие от конкурентов, Starvan Advance RV построен на базе Mercedes-Benz Sprinter, что уже само по себе говорит о высоком уровне комфорта и надежности. Но главное - это уникальная система трансформации интерьера. Здесь нет привычных стационарных перегородок и громоздкой мебели: все легко перемещается, складывается или убирается, освобождая пространство для нужного использования. Например, днем ​​салон превращается в просторную гостиную или рабочий кабинет, а ночью - в уютную спальню с полноценной кроватью и индивидуальным освещением.

Особое внимание инженеры уделили автономности. В Starvan Advance RV предусмотрены современные системы энергоснабжения, включая солнечные панели и мощные аккумуляторы, что позволяет перемещаться на далекие расстояния. Кухонный блок оснащен всем необходимым для приготовления еды, санузел - полноценным душем и туалетом. Встроенная система климат-контроля поддерживает комфортную температуру в любую погоду, а шумоизоляция салона обеспечивает тишину даже на особых трассах.

Фото: YouTube/German Television

Интересно, что производитель предусмотрел возможность индивидуальной настройки каждого экземпляра по запросу клиента. Можно выбрать не только цвет и материалы отделки, но и конфигурацию модуля, количество спальных мест, тип кухонного оборудования и даже уровень цифровизации - от базового до полностью «умного» дома на колесах. Такой подход делает Starvan Advance RV универсальным для самых разных категорий пассажиров: от молодых пар до семей с детьми и даже для тех, кто работает удаленно и нуждается в мобильном офисе.

В последние годы рынок автодомов стремительно меняется, и модульные решения становятся все более востребованными. Это связано не только с ростом популярности самостоятельных путешествий, но и с изменением образа жизни: многие предпочитают работать и отдыхать вне города, не привязываясь к какой-либо одной остановке. Starvan Advance RV отвечает этим тенденциям, максимальной свободе и комфорту без лишних компромиссов.

Кстати, ранее мы уже обращались к необычным решениям на базе Mercedes-Benz Sprinter. Например, британские мастера из Ashben Conversions создали автодом с полным приводом и подъемной крышей, который удивил продуманной планировкой и возможностями для автономных поездок. Подробнее о том, как нестандартные подходы создают комфортные путешествия, можно узнать в нашем материале по этой ссылке .

В целом, появление Starvan Advance RV подтверждает: модульность - это не просто модный тренд, реальный способ сделать автодом максимально удобным и функциональным. Такой подход позволяет владельцам не ограничивать себя стандартными решениями и создавать пространство, идеально подходящее под их стиль жизни и стиль жизни.

Упомянутые марки: Mercedes
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Мерседес

Похожие материалы Мерседес

Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
GAC S7 выходит на российский рынок: дата старта продаж и интересные особенности
Рейтинг кроссоверов 2026: какие модели лидируют в России и сколько они стоят
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Калуга Тула Омск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться