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Автор: Дарья Климова

17 июня 2026, 08:13

Старые авто вытесняют новые: в МВД назвали риски для безопасности на дорогах

Старые авто вытесняют новые: в МВД назвали риски для безопасности на дорогах

Почему россияне вынуждены ездить на опасных машинах и как власти хотят это изменить

Старые авто вытесняют новые: в МВД назвали риски для безопасности на дорогах

В России резко выросло число автомобилей старше десяти лет, и это уже влияет на безопасность на дорогах. МВД отмечает: современные системы защиты не работают на старых машинах так, как должны. Какие последствия ждут водителей и что планируют менять - объясняем, почему эта тема касается каждого.

В России резко выросло число автомобилей старше десяти лет, и это уже влияет на безопасность на дорогах. МВД отмечает: современные системы защиты не работают на старых машинах так, как должны. Какие последствия ждут водителей и что планируют менять - объясняем, почему эта тема касается каждого.

Российские автомобилисты все чаще сталкиваются с проблемой: на дорогах становится все больше машин, чей возраст давно перевалил за десятилетие. Это не просто статистика - речь идет о реальной угрозе безопасности, ведь устаревшие автомобили хуже справляются с аварийными ситуациями, а современные системы помощи водителю на них либо отсутствуют, либо работают не так эффективно, как на новых моделях.

Как сообщает Autonews, в МВД России серьезно обеспокоены тем, что автопарк страны стремительно стареет. Генерал-майор полиции Олег Понарьин, выступая на пресс-конференции, подчеркнул: эффективность электронных ассистентов и других систем безопасности на возрастных авто заметно ниже. Это значит, что даже при наличии ABS, ESP или подушек безопасности, их работа может быть нестабильной или вовсе не соответствовать современным стандартам.

По данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), к 2025 году большая часть легковых машин в стране оказалась старше десяти лет. За последние десять лет этот показатель вырос более чем на 20%. Сейчас на дорогах около 8 миллионов автомобилей в возрасте от пяти до десяти лет, а машин младше пяти лет - всего 5,25 миллиона. Эксперты «Автостата» уточняют: почти 70% всего автопарка - это автомобили старше десяти лет, а доля новых (до трех лет) не превышает 8%.

Старение автопарка напрямую влияет на аварийность. Чем старше машина, тем выше риск отказа важных узлов и систем, а значит, и вероятность ДТП. Власти уже обсуждают ужесточение правил техосмотра: если автомобиль не пройдет проверку из-за неисправности, его эксплуатацию могут запретить. Такой механизм прописан в новом плане по повышению безопасности дорожного движения.

Проблема не ограничивается только техническим состоянием. Многие водители не спешат обновлять свои автомобили из-за высокой стоимости новых моделей и ограниченного выбора. Это создает замкнутый круг: старые машины остаются на дорогах, а уровень безопасности не растет. В похожей ситуации оказались и сервисные центры, где внедрение новых технологий идет медленно - как отмечалось в материале о том, как искусственный интеллект меняет диагностику и ремонт, но пока не способен полностью заменить опытных специалистов (подробнее о рисках и выгодах новых технологий).

Для понимания масштабов: в Европе средний возраст автомобиля - около 11 лет, а в России этот показатель уже превышает 14 лет. Это значит, что большинство машин не оснащены современными системами предотвращения аварий, а их техническое состояние часто оставляет желать лучшего. Важно помнить: даже если машина прошла техосмотр, это не гарантирует исправность всех электронных ассистентов и систем безопасности.

В ближайшие годы ситуация может измениться только при комплексном подходе: ужесточении контроля за техническим состоянием, стимулировании обновления автопарка и повышении доступности новых автомобилей. Пока же водителям стоит внимательнее относиться к состоянию своих машин и не игнорировать даже мелкие неисправности - от этого напрямую зависит безопасность на дорогах.

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