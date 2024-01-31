Старый Lamborghini Diablo Дональда Трампа продали за рекордные 1,1 млн долларов

Ранее мы писали Стало известно, почему на самом деле Стив Джобс покупал каждые полгода новый Porsche Основатель Apple Стив Джобс очень любил спортивные автомобили, хотя никогда особенно ими не хвастался. Но ... Читать далее

В период с 1997 по 1999 год компания Lamborghini выпустила всего 132 экземпляра Diablo VT Roadster для рынка США. Бывший президент владел этим итальянским суперкаром до 2002 года. Автомобиль Трампа уникален, поскольку это единственная модель 1997 года, выкрашенная в специальный оттенок Blu Le Mans. Для этого Трампу пришлось воспользоваться своими особым связям с Lamborghini.

На двери красуется специальный круглый шильдик с надписью «Диабло Дональда Трампа 1997 год». На аукционе борьба за раритетный автомобиль развернулась нешуточная. Победитель торгов заплатил 1,1 млн долларов за 27-летний спорткар с пробегом без малого 25 тысяч километров. Сумма рекордная. Участники аукциона приветствовали покупателя аплодисментами. Обычно такие Lamborghini Diablo VT уходят за 300 – 500 тысяч долларов.

Упомянутые модели: Lamborghini Diablo

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах