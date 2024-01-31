Старый Lamborghini Diablo Дональда Трампа продали за рекордные 1,1 млн долларов
Фото: Barrett-Jackson
Фото: Barrett-Jackson
Фото: Barrett-Jackson
Фото: Barrett-Jackson
Фото: Barrett-Jackson
Фото: Barrett-Jackson
Фото: Barrett-Jackson
На двери красуется специальный круглый шильдик с надписью «Диабло Дональда Трампа 1997 год». На аукционе борьба за раритетный автомобиль развернулась нешуточная. Победитель торгов заплатил 1,1 млн долларов за 27-летний спорткар с пробегом без малого 25 тысяч километров. Сумма рекордная. Участники аукциона приветствовали покупателя аплодисментами. Обычно такие Lamborghini Diablo VT уходят за 300 – 500 тысяч долларов.
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Звезды рок-н-ролла тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. Являясь персонами не бедными, они в состоянии приобрести дорогие, редкие и подчас эксцентричные автомобили. Вот лишь некоторые примеры. Читать далее
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10.09.2021, 09:40
Синди Кроуфорд воссоздала знаменитую рекламу Pepsi 30-летней давности для единственной цели
55-летняя Синди Кроуфорд вернулась на заправку Halfway Café в джинсовых шортах, белой майке и красных туфлях. Но теперь на заднем фоне красуется Cadillac Eldorado, на котором сидят два волка. Но эта фотосессия уже не для рекламы Pepsi.Читать далее
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01.02.2024, 16:02
Самолет из Петербурга в Минводы задержали на 9 часов
Пассажиры рейса A4 6010 Петербург – Саранск – Минеральные Воды были вынуждены всю ночь просидеть в аэропорту Пулково в ожидании вылета. Без объяснения причин самолет задержали на 9 часов.Читать далее
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01.02.2024, 15:14
Главные автомобильные новинки января 2024 года в России: 11 моделей
В январе на автомобильном рынке обычно наблюдается затишье, но нынешний год можно назвать исключением. В продажу поступили три новые модели, еще восемь автомобилей производители пообещали в ближайшее время начать отгружать дилерам.Читать далее
-
01.02.2024, 13:36
ГИБДД открыла сезон охоты на нарушителей, которые не платят штрафы. Что им грозит
Накануне в МВД России прошло межведомственное совещание, на котором подвели итоги работы по повышению безопасности дорожного движения за 2023 год. Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал и о планах по борьбе со злостными нарушителями и неплательщиками штрафов в 2024 году.Читать далее
-
01.02.2024, 12:31
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С уходом с российского рынка ведущих мировых производителей поставщики были вынуждены перестраивать логистику и менять ассортимент. Пик кризиса пришелся на лето 2022 года, сейчас ситуация стабилизировалась, но некоторые проблемы сохраняются.Читать далее
-
01.02.2024, 08:12
Власти Великобритании предлагают не отправлять старые автомобили на металлолом. Их подарят Украине
Министерство транспорта Великобритании сочло возможным отправлять на Украину подлежащие утилизации старые и неэкологичные автомобили. Соответствующее письмо ведомство направило мэру Лондона Садику Хану.Читать далее
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