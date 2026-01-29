Это стоит увидеть: как старый автобус стал полноценным домом на колесах — комфорт и стиль

29 января 2026, 09:22
Старый автобус превратили в дом на колесах с камином и тремя спальнями
Старый автобус превратили в дом на колесах с камином и тремя спальнями
Пара из Великобритании купила списанный городской автобус и за шесть лет превратила его в полноценный автодом с тремя двуспальными кроватями, кухней и даже камином. В статье - детали необычного проекта, подводные камни переделки и почему такие машины все чаще появляются на рынке.
В 2011 году Том Грентэм и Кейли Барнс решили провести смелый эксперимент: вместо привычного автодома приобрели старый городской автобус «Дилижанс», который долгие годы курсировал по маршруту между Гримсби и Лаутом. За 1200 фунтов им достался 23-летний одиночный автобус, знакомый им с детства - именно он проезжал мимо их дома каждый день.
Преобразование общественного транспорта в семейное жилье на колесах заняло шесть лет и потребовало вложений около 10 тысяч фунтов. За это время автобус полностью изменился: внутри появились три двуспальные кровати, полноценная кухня с духовкой, газовый камин, санузел с душем и туалетом. При этом Том и Кейли сохранили часть оригинальных деталей - рулевое колесо, водительское кресло, приборную панель и даже некоторые таблички, чтобы не потерять связь с прошлым машины.
Семья с тремя детьми активно пользовалась необычным автодомом для путешествий по Европе. Они побывали в Бельгии, Франции, даже доехали до Диснейленда в Париже. Однако без приключений не обошлось: во время поездки в Италию двигатель автобуса вышел из строя в Швейцарии, и семья вынуждена была ехать домой на поезде, а мотор - менять уже по возвращении.
Несмотря на комфорт в путешествиях, супруги приняли решение расстаться с автодомом. Сейчас автобус выставлен на аукционе eBay. По словам Тома, который работает зубным техником для лошадей, этот дом на колесах стал крутым воспоминанием для семейных каникул и съемок, но пришло время двигаться дальше.
История Грентэма и Барнса - не просто рассказ о необычной переделке. В условиях роста цен на новые дома на колесах и ограниченного выбора на рынке энтузиасты все чаще обращают внимание на списанную технику, чтобы создать уникальное пространство для путешествий.
Похожие материалы
-
29.01.2026, 08:50
Haval Dargo X тульская версия и китайская сборка: сравнение комплектаций и возможностей
Haval Dargo представлен в двух вариантах: российской сборки и китайской версии X с расширенными внедорожными функциями. Разбираемся, какие отличия в оснащении, дизайне и возможностях для бездорожья могут повлиять на выбор будущего владельца.Читать далее
-
29.01.2026, 08:27
Как Belgee меняет рынок: белорусские кроссоверы для России
Белорусский бренд Belgee вышел на российский рынок с адаптированными кроссоверами, собранными на современном заводе. Чем эти машины отличаются от китайских моделей, как устроено производство и какие перспективы у марки - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 07:53
Необычный автодом на базе Chevrolet Viking 1959 года: ретро и комфорт в деталях
Уникальный автодом, созданный на платформе школьного автобуса Chevrolet Viking 1959 года, удивляет сочетанием ретро-стиля и современных удобств. Вдохновленный марокканскими мотивами интерьер, дубовая отделка и продуманная планировка делают этот кемпер настоящим домом на колесах. Узнайте, как старый автобус получил новую жизнь и почему такие проекты становятся все популярнее среди автолюбителей.Читать далее
-
29.01.2026, 07:24
Сравнение BELGEE X50 и X70: особенности, отличия и выбор для российских дорог
Детальный разбор кроссоверов BELGEE X50 и X70: дизайн, технические параметры, комфорт, технологии и безопасность. Узнайте, какой из этих автомобилей лучше справится с городскими пробками, а какой - с выездом на природу. Экспертный взгляд на белорусские новинки и их возможности для российских автолюбителей.Читать далее
-
29.01.2026, 07:08
Американский школьный автобус превратили в полноценный дом на колесах
Во Флориде на аукционе Mecum выставлен необычный автодом, созданный на базе школьного автобуса Freightliner FS65. Внутри - полноценное жилье для двоих, современное оснащение и даже электровелосипед. Чем интересен этот проект и почему такие машины становятся трендом среди автолюбителей - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 07:00
Владелец Cadillac CT4-V Blackwing проехал 1150 км и вернул авто дилеру
В России все чаще встречаются случаи, когда новые автомобили возвращают дилерам после минимального пробега. Один из владельцев Cadillac CT4-V Blackwing проехал всего 1150 км и решил обменять машину на более оснащенную версию. Почему такие ситуации происходят, какие подводные камни ждут покупателей и что советуют эксперты - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 06:42
Владелец Ford Mustang Mach-E 2023 не согласился на продажу ниже 31 500 долларов
Владелец Ford Mustang Mach-E 2023 года отказался продавать свой электрокроссовер за 31 500 долларов, несмотря на неудачную попытку реализовать авто на онлайн-аукционе. Почему современные электромобили теряют в цене и с какими трудностями сталкиваются их владельцы при продаже - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 06:28
Сколько стоит владение кроссовером Belgee X50 в России за пять лет
Эксперты рассчитали, во сколько обойдется содержание белорусского кроссовера Belgee X50 за пять лет. В статье разбираем, из чего складываются расходы, какие нюансы учтены в расчетах и почему итоговая сумма может удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
29.01.2026, 04:27
Реальные объемы багажников: как производители завышают цифры
Свежая проверка показала: заявленные производителями объемы багажников часто не совпадают с реальными. Особенно это заметно у дорогих марок. Почему так происходит и на что обращать внимание при выборе машины — разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 03:28
Почему запреты не работают: овербукинг в авиации остается вне закона
Обской суд признал овербукинг у S7 Airlines незаконным, но эксперты уверены: для пассажиров мало что изменится. Почему авиакомпании продолжают продавать больше билетов, чем мест, и что мешает решить проблему — разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы
-
29.01.2026, 08:50
Haval Dargo X тульская версия и китайская сборка: сравнение комплектаций и возможностей
Haval Dargo представлен в двух вариантах: российской сборки и китайской версии X с расширенными внедорожными функциями. Разбираемся, какие отличия в оснащении, дизайне и возможностях для бездорожья могут повлиять на выбор будущего владельца.Читать далее
-
29.01.2026, 08:27
Как Belgee меняет рынок: белорусские кроссоверы для России
Белорусский бренд Belgee вышел на российский рынок с адаптированными кроссоверами, собранными на современном заводе. Чем эти машины отличаются от китайских моделей, как устроено производство и какие перспективы у марки - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 07:53
Необычный автодом на базе Chevrolet Viking 1959 года: ретро и комфорт в деталях
Уникальный автодом, созданный на платформе школьного автобуса Chevrolet Viking 1959 года, удивляет сочетанием ретро-стиля и современных удобств. Вдохновленный марокканскими мотивами интерьер, дубовая отделка и продуманная планировка делают этот кемпер настоящим домом на колесах. Узнайте, как старый автобус получил новую жизнь и почему такие проекты становятся все популярнее среди автолюбителей.Читать далее
-
29.01.2026, 07:24
Сравнение BELGEE X50 и X70: особенности, отличия и выбор для российских дорог
Детальный разбор кроссоверов BELGEE X50 и X70: дизайн, технические параметры, комфорт, технологии и безопасность. Узнайте, какой из этих автомобилей лучше справится с городскими пробками, а какой - с выездом на природу. Экспертный взгляд на белорусские новинки и их возможности для российских автолюбителей.Читать далее
-
29.01.2026, 07:08
Американский школьный автобус превратили в полноценный дом на колесах
Во Флориде на аукционе Mecum выставлен необычный автодом, созданный на базе школьного автобуса Freightliner FS65. Внутри - полноценное жилье для двоих, современное оснащение и даже электровелосипед. Чем интересен этот проект и почему такие машины становятся трендом среди автолюбителей - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 07:00
Владелец Cadillac CT4-V Blackwing проехал 1150 км и вернул авто дилеру
В России все чаще встречаются случаи, когда новые автомобили возвращают дилерам после минимального пробега. Один из владельцев Cadillac CT4-V Blackwing проехал всего 1150 км и решил обменять машину на более оснащенную версию. Почему такие ситуации происходят, какие подводные камни ждут покупателей и что советуют эксперты - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 06:42
Владелец Ford Mustang Mach-E 2023 не согласился на продажу ниже 31 500 долларов
Владелец Ford Mustang Mach-E 2023 года отказался продавать свой электрокроссовер за 31 500 долларов, несмотря на неудачную попытку реализовать авто на онлайн-аукционе. Почему современные электромобили теряют в цене и с какими трудностями сталкиваются их владельцы при продаже - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 06:28
Сколько стоит владение кроссовером Belgee X50 в России за пять лет
Эксперты рассчитали, во сколько обойдется содержание белорусского кроссовера Belgee X50 за пять лет. В статье разбираем, из чего складываются расходы, какие нюансы учтены в расчетах и почему итоговая сумма может удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
29.01.2026, 04:27
Реальные объемы багажников: как производители завышают цифры
Свежая проверка показала: заявленные производителями объемы багажников часто не совпадают с реальными. Особенно это заметно у дорогих марок. Почему так происходит и на что обращать внимание при выборе машины — разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 03:28
Почему запреты не работают: овербукинг в авиации остается вне закона
Обской суд признал овербукинг у S7 Airlines незаконным, но эксперты уверены: для пассажиров мало что изменится. Почему авиакомпании продолжают продавать больше билетов, чем мест, и что мешает решить проблему — разбираемся в деталях.Читать далее