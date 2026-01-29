Это стоит увидеть: как старый автобус стал полноценным домом на колесах — комфорт и стиль

Старый автобус превратили в дом на колесах с камином и тремя спальнями

Пара из Великобритании купила списанный городской автобус и за шесть лет превратила его в полноценный автодом с тремя двуспальными кроватями, кухней и даже камином. В статье - детали необычного проекта, подводные камни переделки и почему такие машины все чаще появляются на рынке.

В 2011 году Том Грентэм и Кейли Барнс решили провести смелый эксперимент: вместо привычного автодома приобрели старый городской автобус «Дилижанс», который долгие годы курсировал по маршруту между Гримсби и Лаутом. За 1200 фунтов им достался 23-летний одиночный автобус, знакомый им с детства - именно он проезжал мимо их дома каждый день.

Фото: dailymail

Преобразование общественного транспорта в семейное жилье на колесах заняло шесть лет и потребовало вложений около 10 тысяч фунтов. За это время автобус полностью изменился: внутри появились три двуспальные кровати, полноценная кухня с духовкой, газовый камин, санузел с душем и туалетом. При этом Том и Кейли сохранили часть оригинальных деталей - рулевое колесо, водительское кресло, приборную панель и даже некоторые таблички, чтобы не потерять связь с прошлым машины.

Фото: dailymail

Семья с тремя детьми активно пользовалась необычным автодомом для путешествий по Европе. Они побывали в Бельгии, Франции, даже доехали до Диснейленда в Париже. Однако без приключений не обошлось: во время поездки в Италию двигатель автобуса вышел из строя в Швейцарии, и семья вынуждена была ехать домой на поезде, а мотор - менять уже по возвращении.

Несмотря на комфорт в путешествиях, супруги приняли решение расстаться с автодомом. Сейчас автобус выставлен на аукционе eBay. По словам Тома, который работает зубным техником для лошадей, этот дом на колесах стал крутым воспоминанием для семейных каникул и съемок, но пришло время двигаться дальше.

История Грентэма и Барнса - не просто рассказ о необычной переделке. В условиях роста цен на новые дома на колесах и ограниченного выбора на рынке энтузиасты все чаще обращают внимание на списанную технику, чтобы создать уникальное пространство для путешествий.