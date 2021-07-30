Старый Ranger Rover притворился подводной лодкой и переплыл озеро (видео)
Пассажир запрыгивает на переднее сидение и пятидверный классический Ranger Rover срывается с места, смело врезается в тихую гладь озера и продолжает свой путь, невзирая на бурление воды в салоне. Через считанные секунды внедорожник полностью уходит под воду. Еще немного спустя пассажир не выдерживает и выныривает на поверхность, чтобы глотнуть воздуха, или чтобы проверить, не сбились ли они с курса. Range Rover подползает к противоположному берегу, вода хлещет изо всех щелей, но он победоносно выбирается на сушу.
Конечно, подобный марш-бросок требует серьезной предварительной подготовки. Надо убедиться в герметичности силовой установки и хорошенько заизолировать все провода и электрические соединения.
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