Какие марки и типы двигателей оказались в топе по продажам на крупнейшем рынке Европы в начале года

9 февраля 2026, 08:42
Статистика продаж новых авто в Германии: кто теряет позиции, а кто укрепляет лидерство
Статистика продаж новых авто в Германии: кто теряет позиции, а кто укрепляет лидерство
Вышло исследование: рынок новых легковых автомобилей в Германии начал 2026 год с заметным спадом. Какие бренды и типы моторов оказались в выигрыше, а кто сдает позиции и что это значит для будущего автопарка крупнейшего рынка Европы - разбираемся в деталях.
Январская статистика по продажам новых легковых автомобилей в Германии в 2026 году может стать тревожным сигналом. Снижение спроса, смена лидеров среди производителей и неожиданные перемены в структуре двигателей - все это способно повлиять на европейские тренды.
В январе 2026 года на учет был поставлен 193 981 новый легковой автомобиль - это на 6,6% меньше, чем годом ранее. Еще более заметен спад по сравнению с декабрем, когда дилеры реализовали 246 439 машин. Такой провал в начале года редко остается без последствий: автосалоны пересматривают планы, а покупатели становятся осторожнее.
Особое внимание заслуживает распределение по типам двигателей. Гибридные автомобили уверенно заняли первое место по числу регистраций - 58 206 новых машин. Бензиновые модели, которые еще недавно считались безусловными фаворитами, уступили им, показав 43 695 проданных авто. Электромобили, несмотря на спад интереса после отмены части субсидий, удержали третью позицию с 42 692 регистрациями. Дизельные машины, некогда доминировавшие на рынке, теперь лишь четвертые - 27 309 новых авто. Замыкают пятерку подзаряжаемые гибриды (plug-in) - 21 790 штук.
Важный нюанс: средний уровень выбросов CO2 у новых автомобилей снизился почти на 10% и составил 102,4 г/км. Это рекордное падение за последние годы, что может стать аргументом для дальнейшего ужесточения экологических стандартов. Для автолюбителей это означает, что выбор в пользу более экологичных моделей становится не только модным, но и экономически оправданным.
Лидеры среди брендов остались прежними, но расстановка сил изменилась. Volkswagen сохранил первое место с долей 17,9% от всех новых регистраций. На вторую строчку неожиданно вырвался Skoda, поднявшись сразу с пятого места, что говорит о растущем интересе к чешским моделям. В тройке лидеров также Mercedes, а за ним следуют BMW и Audi. Среди моделей абсолютным фаворитом остается VW Golf, за ним - VW Tiguan, а Skoda Octavia замыкает тройку. В сегменте электромобилей произошла настоящая рокировка: Skoda Elroq впервые обошел прежнего лидера VW ID.7, который теперь на втором месте. Третья позиция - у VW ID.3.
Общий автопарк Германии на начало 2025 года достиг 61,1 миллиона транспортных средств, из которых почти 49,3 миллиона - легковые автомобили. Примечательно, что 88,3% из них зарегистрированы на частных лиц. Доля электромобилей и plug-in гибридов в общем парке пока невелика: 3,3% и 2% соответственно. Однако за последние годы гибриды других типов увеличили свою долю до 5,2% - это самый быстрый рост среди всех категорий.
Снижение интереса к электромобилям после отмены субсидий не стало катастрофой, но темпы роста замедлились. Тем не менее, гибридные технологии продолжают набирать популярность. Важно учитывать: европейские тренды часто становятся ориентиром для европейских покупателей и производителей, а значит, перемены в Германии - это не просто статистика, а возможный сценарий для авторынка Старого Света.
Похожие материалы Фольксваген, Шкода, Мерседес, БМВ, Ауди
-
09.02.2026, 11:46
Слабые места Skoda Octavia II: владельцы выявили неожиданные проблемы
Вышло исследование: владельцы Skoda Octavia II массово жалуются на масложор, сбои электроники и капризную DSG7. Почему эти проблемы становятся критичными именно сейчас и что грозит покупателям на вторичке - разбираемся подробно.Читать далее
-
06.02.2026, 20:32
Владельцы Skoda Octavia II раскрыли неожиданные слабые места модели
Skoda Octavia второго поколения остается востребованной на вторичном рынке, но владельцы все чаще сталкиваются с серьезными техническими трудностями. Разбираемся, какие неисправности встречаются чаще всего и как они влияют на эксплуатацию.Читать далее
-
05.02.2026, 08:52
Сняли с учета и продают редкую 280-сильную Skoda Octavia в полицейской ливрее
В Новороссийске появился шанс приобрести Skoda Octavia RS 2012 года с уникальным набором доработок и прозрачной историей. Модель прошла серьезное обслуживание и получила мощную прошивку. Что еще скрывает этот экземпляр — разбираемся.Читать далее
-
23.01.2026, 15:34
Какие новые японские и европейские автомобили появились в России в 2025 году
В 2025 году в России вырос спрос на иномарки не из Китая. Некоторые модели удивили ценами. Параллельный импорт открыл неожиданные возможности. Какие авто оказались самыми желанными - в нашем обзоре.Читать далее
-
21.01.2026, 12:01
Какие иномарки выгодно ввозить в Россию по новым правилам утильсбора в 2026 году
В 2026 году изменились условия ввоза подержанных авто. Новые ставки утильсбора не остановили спрос. Какие иномарки все еще выгодны? Эксперты раскрыли неожиданные детали. Список моделей удивляет.Читать далее
-
13.01.2026, 16:45
Volkswagen Golf 8 после обновления: новый взгляд на привычный хэтчбек
Volkswagen Golf 8 получил заметные перемены после рестайлинга. Производитель сделал акцент на эргономике и технологиях. Электрическая версия удивила запасом хода. Цены остались на высоком уровне. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 11:58
Пять причин, почему Skoda Octavia второго поколения может разочаровать владельца
Владельцы делятся неожиданными сложностями эксплуатации. Модель вызывает споры среди автолюбителей. Некоторые плюсы не перекрывают минусы. Подробности - в материале.Читать далее
-
11.12.2025, 14:23
В Казахстане начали продавать Skoda Octavia 4x4 с мощным мотором
В Казахстане стартовали продажи новой Октавии. Автомобиль получил полный привод. У него мощный двухлитровый турбомотор. Цена новинки уже известна. Она сопоставима со стоимостью Lada Aura. Узнайте все подробности о комплектациях.Читать далее
-
13.11.2025, 20:13
Volkswagen Golf Mk9 с ДВС: почему легенда осталась только в мечтах автолюбителей
Volkswagen когда-то сделал автомобили доступными для миллионов. Golf стал символом компактных машин. Но сегодня его дух будто растворился. Почему новый Golf с ДВС так и не появился? Что ждет поклонников классики? Ответы ищите в нашем материале.Читать далее
-
10.11.2025, 10:13
VW Golf с двухлитровым мотором выдает более 1000 л.с. и поражает воображение
Мощность в четыре цифры для хэтчбека — это не фантастика. Новый VW Golf с двухлитровым двигателем удивляет даже опытных автолюбителей. Как инженерам удалось добиться такого результата? Подробности — в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Фольксваген, Шкода, Мерседес, БМВ, Ауди
-
09.02.2026, 11:46
Слабые места Skoda Octavia II: владельцы выявили неожиданные проблемы
Вышло исследование: владельцы Skoda Octavia II массово жалуются на масложор, сбои электроники и капризную DSG7. Почему эти проблемы становятся критичными именно сейчас и что грозит покупателям на вторичке - разбираемся подробно.Читать далее
-
06.02.2026, 20:32
Владельцы Skoda Octavia II раскрыли неожиданные слабые места модели
Skoda Octavia второго поколения остается востребованной на вторичном рынке, но владельцы все чаще сталкиваются с серьезными техническими трудностями. Разбираемся, какие неисправности встречаются чаще всего и как они влияют на эксплуатацию.Читать далее
-
05.02.2026, 08:52
Сняли с учета и продают редкую 280-сильную Skoda Octavia в полицейской ливрее
В Новороссийске появился шанс приобрести Skoda Octavia RS 2012 года с уникальным набором доработок и прозрачной историей. Модель прошла серьезное обслуживание и получила мощную прошивку. Что еще скрывает этот экземпляр — разбираемся.Читать далее
-
23.01.2026, 15:34
Какие новые японские и европейские автомобили появились в России в 2025 году
В 2025 году в России вырос спрос на иномарки не из Китая. Некоторые модели удивили ценами. Параллельный импорт открыл неожиданные возможности. Какие авто оказались самыми желанными - в нашем обзоре.Читать далее
-
21.01.2026, 12:01
Какие иномарки выгодно ввозить в Россию по новым правилам утильсбора в 2026 году
В 2026 году изменились условия ввоза подержанных авто. Новые ставки утильсбора не остановили спрос. Какие иномарки все еще выгодны? Эксперты раскрыли неожиданные детали. Список моделей удивляет.Читать далее
-
13.01.2026, 16:45
Volkswagen Golf 8 после обновления: новый взгляд на привычный хэтчбек
Volkswagen Golf 8 получил заметные перемены после рестайлинга. Производитель сделал акцент на эргономике и технологиях. Электрическая версия удивила запасом хода. Цены остались на высоком уровне. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 11:58
Пять причин, почему Skoda Octavia второго поколения может разочаровать владельца
Владельцы делятся неожиданными сложностями эксплуатации. Модель вызывает споры среди автолюбителей. Некоторые плюсы не перекрывают минусы. Подробности - в материале.Читать далее
-
11.12.2025, 14:23
В Казахстане начали продавать Skoda Octavia 4x4 с мощным мотором
В Казахстане стартовали продажи новой Октавии. Автомобиль получил полный привод. У него мощный двухлитровый турбомотор. Цена новинки уже известна. Она сопоставима со стоимостью Lada Aura. Узнайте все подробности о комплектациях.Читать далее
-
13.11.2025, 20:13
Volkswagen Golf Mk9 с ДВС: почему легенда осталась только в мечтах автолюбителей
Volkswagen когда-то сделал автомобили доступными для миллионов. Golf стал символом компактных машин. Но сегодня его дух будто растворился. Почему новый Golf с ДВС так и не появился? Что ждет поклонников классики? Ответы ищите в нашем материале.Читать далее
-
10.11.2025, 10:13
VW Golf с двухлитровым мотором выдает более 1000 л.с. и поражает воображение
Мощность в четыре цифры для хэтчбека — это не фантастика. Новый VW Golf с двухлитровым двигателем удивляет даже опытных автолюбителей. Как инженерам удалось добиться такого результата? Подробности — в нашем материале.Читать далее