Какие марки и типы двигателей оказались в топе по продажам на крупнейшем рынке Европы в начале года

Статистика продаж новых авто в Германии: кто теряет позиции, а кто укрепляет лидерство

Вышло исследование: рынок новых легковых автомобилей в Германии начал 2026 год с заметным спадом. Какие бренды и типы моторов оказались в выигрыше, а кто сдает позиции и что это значит для будущего автопарка крупнейшего рынка Европы - разбираемся в деталях.

Январская статистика по продажам новых легковых автомобилей в Германии в 2026 году может стать тревожным сигналом. Снижение спроса, смена лидеров среди производителей и неожиданные перемены в структуре двигателей - все это способно повлиять на европейские тренды.

В январе 2026 года на учет был поставлен 193 981 новый легковой автомобиль - это на 6,6% меньше, чем годом ранее. Еще более заметен спад по сравнению с декабрем, когда дилеры реализовали 246 439 машин. Такой провал в начале года редко остается без последствий: автосалоны пересматривают планы, а покупатели становятся осторожнее.

Особое внимание заслуживает распределение по типам двигателей. Гибридные автомобили уверенно заняли первое место по числу регистраций - 58 206 новых машин. Бензиновые модели, которые еще недавно считались безусловными фаворитами, уступили им, показав 43 695 проданных авто. Электромобили, несмотря на спад интереса после отмены части субсидий, удержали третью позицию с 42 692 регистрациями. Дизельные машины, некогда доминировавшие на рынке, теперь лишь четвертые - 27 309 новых авто. Замыкают пятерку подзаряжаемые гибриды (plug-in) - 21 790 штук.

Важный нюанс: средний уровень выбросов CO2 у новых автомобилей снизился почти на 10% и составил 102,4 г/км. Это рекордное падение за последние годы, что может стать аргументом для дальнейшего ужесточения экологических стандартов. Для автолюбителей это означает, что выбор в пользу более экологичных моделей становится не только модным, но и экономически оправданным.

Лидеры среди брендов остались прежними, но расстановка сил изменилась. Volkswagen сохранил первое место с долей 17,9% от всех новых регистраций. На вторую строчку неожиданно вырвался Skoda, поднявшись сразу с пятого места, что говорит о растущем интересе к чешским моделям. В тройке лидеров также Mercedes, а за ним следуют BMW и Audi. Среди моделей абсолютным фаворитом остается VW Golf, за ним - VW Tiguan, а Skoda Octavia замыкает тройку. В сегменте электромобилей произошла настоящая рокировка: Skoda Elroq впервые обошел прежнего лидера VW ID.7, который теперь на втором месте. Третья позиция - у VW ID.3.

Общий автопарк Германии на начало 2025 года достиг 61,1 миллиона транспортных средств, из которых почти 49,3 миллиона - легковые автомобили. Примечательно, что 88,3% из них зарегистрированы на частных лиц. Доля электромобилей и plug-in гибридов в общем парке пока невелика: 3,3% и 2% соответственно. Однако за последние годы гибриды других типов увеличили свою долю до 5,2% - это самый быстрый рост среди всех категорий.

Снижение интереса к электромобилям после отмены субсидий не стало катастрофой, но темпы роста замедлились. Тем не менее, гибридные технологии продолжают набирать популярность. Важно учитывать: европейские тренды часто становятся ориентиром для европейских покупателей и производителей, а значит, перемены в Германии - это не просто статистика, а возможный сценарий для авторынка Старого Света.