Статистика в России: сколько машин на каждую 1000 жителей
Согласно статистике, больше всего автомобилей вовсе не в Москве, как можно было бы ожидать, а на Северо-Западе и Урале – по 327 машин на каждую 1000 жителей.
В Центральном округе каждые 1000 жителей имеют 324 машины, на Дальнем Востоке – 323, а в Южном округе – 322. Довольно много машин в Поволжье (310 машин) и Сибири (307). А вот самый низкий уровень автомобилизации на Северном Кавказе – всего 231 машин на тысячу жителей.
Если говорить о городах, то окажется, что в Москве 285 машин на тысячу жителей, а вот в Петербурге уровень автомобилизации выше – 316.
Для сравнения, в небольшом государстве Сан-Марино на каждую 1000 жителей приходится 1216 автомобилей, в США – 910, в Италии – 625, а в Польше – 571 машина на каждую 1000 жителей.
Хотя есть огромное количество государств, где уровень автомобилизации гораздо ниже, чем в России. Например, в Туркмении – 107 машин на тысячу жителей, в Перу – 73, на Кубе – 38, а в Лаосе – 20. Меньше всего машин в государстве Того – всего 2 авто на каждую тысячу жителей
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- 5 197 000 РLand Rover Range Rover 2016 в Москве
- 385 000 РBMW 3 серии 1999 в Москве
- 757 000 РMercedes E-класс 2008 в Москве
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- 970 000 РKIA Sorento Prime 2018 в Москве
- 220 000 РВАЗ (Lada) 2115 2005 в Москве
- 420 000 РВАЗ (Lada) 2109 2001 в Москве
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