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Автор: Дарья Климова

1 июля 2026, 08:37

Ставки падают, но ажиотажа нет: как отреагировал рынок автокредитов на девятое снижение ключевой ставки ЦБ

Ставки падают, но ажиотажа нет: как отреагировал рынок автокредитов на девятое снижение ключевой ставки ЦБ

Сбербанк, ВТБ или Альфа: где выгоднее брать автокредит летом 2026 года после снижения ключевой ставки

Ставки падают, но ажиотажа нет: как отреагировал рынок автокредитов на девятое снижение ключевой ставки ЦБ

Снижение ключевой ставки Банком России до 14,25% на заседании 19 июня стало девятым подряд решением регулятора по смягчению денежно-кредитной политики, но не вызвало ажиотажа на рынке автокредитования. Как обстоят дела сейчас и под какой процент реально взять автокредит - в нашем материале.

Снижение ключевой ставки Банком России до 14,25% на заседании 19 июня стало девятым подряд решением регулятора по смягчению денежно-кредитной политики, но не вызвало ажиотажа на рынке автокредитования. Как обстоят дела сейчас и под какой процент реально взять автокредит - в нашем материале.

Представители крупнейших кредитных организаций в беседе с Autonews.ru отметили рост выдач автокредитов, однако подчеркнули, что эффект от снижения ставки накапливается постепенно, а продажи автомобилей зависят от множества факторов, не только от динамики ключевой ставки.

В пресс-службе ВТБ заявили, что снижение ключевой ставки является позитивным сигналом для рынка, но всплеска выдач автокредитов в последние дни не зафиксировано. Старший управляющий директор Совкомбанка Артем Языков отметил, что рынок отреагировал сдержанно, а увеличение выдач в конце недели связано не только с макроэкономическим фоном, но и с традиционной повышенной активностью в сегменте автокредитования. По его словам, на результат влияют как сезонные особенности, так и общий уровень спроса, поэтому увеличение выдач не может быть однозначно связано с изменением ключевой ставки. Представители Альфа-банка тоже не увидели ажиотажа, отметив лишь небольшой всплеск в обращениях, который в целом соответствует обычной динамике.

Продажи автомобилей за неделю с 22 по 28 июня выросли на 3,1% по сравнению с неделей до снижения ключевой ставки, по данным директора агентства Автостат Сергея Целикова. При этом показатель продаж превышает аналогичный период прошлого года на 11,6%. Autonews.ru обратился в шесть крупнейших банков и узнал условия по автокредитам на 26 июня. Минимальная ставка в Сбербанке стартует от 16–17% годовых с максимальной суммой 5 миллионов рублей на срок до восьми лет. ВТБ предлагает ориентир от 17–18% с суммой до 10 миллионов рублей на такой же срок. Альфа-банк работает в диапазоне 18–20% с суммой до 7,5 миллионов рублей на срок до пяти лет. Газпромбанк предлагает среднюю ставку 18–19% с суммой до 7 миллионов рублей на пять лет. Т-банк выдает кредиты от 20,9% годовых с суммой до 8 миллионов рублей на срок до семи лет. Россельхозбанк ориентируется на ставку 17–18%, делая акцент на льготных программах.

До решения ЦБ многие банки уже начали смягчать условия автокредитования. Средневзвешенная ставка по автокредитам снизилась примерно на 0,4–0,5 процентных пункта, и минимальная ставка теперь составляет 16% вместо прежних 16,5%. В Совкомбанке ожидают, что тенденция по восстановлению рынка автокредитования продолжится и во второй половине года. Выдачи за первые пять месяцев 2026 года оказались на 44% выше прошлогодних значений, а совокупный портфель вырос на 3,3% с начала года. Старший аналитик Совкомбанка Андрей Крылов прогнозирует рост портфеля автокредитов более чем на 10% по итогам 2026 года.

Основными драйверами роста аналитик назвал дальнейшее снижение ключевой ставки и стоимости рыночных автокредитов. По прогнозам банка, ставка на конец года может составить 13,25%. Второй причиной является крепкий рубль, который сдерживает рост цен на импортные автомобили. Третьим фактором выступает высокий рост зарплат, который в первом квартале 2026 года составил 15% год к году и поддерживает потребительский спрос. В пресс-службе ВТБ спрогнозировали рост выдач по рынку в целом на 14% до около 2 триллионов рублей по итогам 2026 года, отметив, что сегмент автокредитования будет постепенно отыгрывать прошлогодний спад. Оптимистичный прогноз озвучили и в Альфа-банке, где ожидают рост объема выдач автокредитов на 10% по сравнению с 2025 годом.

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