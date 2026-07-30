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Автор: Дарья Климова

30 июля 2026, 10:25

Ставки по автокредитам снижаются, а одобрение заявок растет второй квартал подряд

Ставки по автокредитам снижаются, а одобрение заявок растет второй квартал подряд

Автокредит становится доступнее: как снижение ставок до 10 % меняет правила игры во второй половине 2026 года

Ставки по автокредитам снижаются, а одобрение заявок растет второй квартал подряд

Средняя ставка по кредитам на новые автомобили почти достигла однозначных значений, а уровень одобрения заявок уверенно растет. Мало кто замечает, что эти перемены могут повлиять на доступность машин для россиян уже в ближайшие месяцы. Какие тенденции фиксируют аналитики, что происходит с суммами займов и почему сейчас особенно важно следить за изменениями - объясняем с опорой на свежие данные.

Средняя ставка по кредитам на новые автомобили почти достигла однозначных значений, а уровень одобрения заявок уверенно растет. Мало кто замечает, что эти перемены могут повлиять на доступность машин для россиян уже в ближайшие месяцы. Какие тенденции фиксируют аналитики, что происходит с суммами займов и почему сейчас особенно важно следить за изменениями - объясняем с опорой на свежие данные.

Для российских автолюбителей вторая половина 2026 года может стать переломной: условия автокредитования заметно смягчаются, что напрямую влияет на возможности покупки как новых, так и подержанных машин. По информации «Российской Газеты», средняя ставка по кредиту на новые автомобили во втором квартале снизилась до 10,1%, практически вернувшись к однозначным значениям. Это не просто цифры - для многих семей это шанс приобрести автомобиль на более выгодных условиях, чем годом ранее.

В сегменте новых авто одобрение заявок на кредит с апреля по июнь выросло на 3% и достигло 77%, что превышает показатели прошлого года. При этом средняя сумма займа осталась на уровне 1,84 млн рублей, а стоимость автомобиля - 2,76 млн рублей. Снижение средней ставки связано с решениями Центробанка, что создает дополнительный стимул для покупателей. Интересно, что 41% клиентов вносили сразу более половины стоимости машины, а минимальные взносы (до 10% от цены) делали только 6% заемщиков.

Рынок подержанных автомобилей также демонстрирует позитивную динамику. Доля одобренных заявок выросла с 63% до 68%, а средняя сумма кредита увеличилась на 2% и составила 1,58 млн рублей. Стоимость подержанных машин практически не изменилась - 1,92 млн рублей. Особенно заметно снижение средней ставки по кредитам на такие авто: теперь она составляет 20,17%, что почти на 1,5 процентных пункта ниже, чем в первом квартале. Треть заемщиков выбрали первоначальный взнос в 20-30% от суммы, а 14% внесли более половины стоимости автомобиля. Более половины кредитов в этом сегменте оформляются на срок 7 лет.

Эксперты платформы еКредит отмечают, что рынок автокредитования укрепляет позитивный тренд: снижение ставок и рост одобрения заявок делают покупку автомобиля более доступной для широкой аудитории. По их мнению, если средняя ставка по новым авто опустится ниже 10%, это может стать дополнительным драйвером спроса. Важно учитывать, что такие перемены происходят на фоне стабилизации цен на автомобили и постепенного восстановления предложения.

Стоит отметить, что изменения в автокредитовании происходят на фоне других важных тенденций в автомобильной сфере. Например, как показал недавний анализ, привычка доливать топливо после автоматической отсечки на АЗС может привести к неожиданным проблемам с автомобилем - подробнее об этом можно узнать в материале о скрытых рисках при заправке. Такие детали подчеркивают, что грамотный подход к владению автомобилем сегодня требует внимания не только к кредитным условиям, но и к повседневным привычкам.

В завершение стоит добавить несколько важных фактов: средний срок автокредита в России сейчас составляет 5-7 лет, а доля заемщиков, выбирающих минимальный первоначальный взнос, остается низкой. Это может указывать на осторожность покупателей и стремление снизить долговую нагрузку. Кроме того, снижение ставок по автокредитам часто сопровождается ужесточением требований к заемщикам, что важно учитывать при планировании покупки. В целом, текущие изменения создают условия для постепенного оживления рынка и расширения возможностей для россиян, желающих обновить свой автопарк.

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