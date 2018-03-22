22 марта 2018, 09:49

Ставку утилизационного налога повысили

На сайте правительства появились утвержденные ставки утилизационного сбора, который должны платить все автопроизводители, работающие на российском рынке. В среднем тариф увеличился на 15%. Новые ставки вступают в силу с 1 апреля нынешнего года. По мнению ряда экспертов, эти суммы компании заложат в итоговую стоимость своих автомобилей.
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Утилизационный налог был введен для российских автопроизводителей в 2014 году. Ранее его должны были платить только зарубежные компании. Ставка налога зависит от объема двигателя. Поэтому нынешнее повышение не было симметричным. Больше всего не повезло массовому сегменту – автомобилям с двигателями объемом от 1 до 2 литров. Ставка для них увеличилась почти вдвое – с 44 200 рублей до 84 000 рублей. На втором месте по масштабам роста – машины с моторами от 2 до 3 литров. Ставка для них возросла в 1,5 раза – с 84 400 рублей до 126 000 рублей. А вот для автомобилей с двигателями 3 литра и более ставка не изменилась. Поэтому в среднем по отрасли подорожание и составило искомые 15 процентов.

Увеличение ставки не должно сказаться на розничной цене автомобилей российской сборки. Компаниям с локализованным производством государство предоставляет налоговые льготы и компенсирует утилизационный сбор. По мнению Министерства промышленности и торговли, новые тарифы не приведут к резкому скачку цен, а наоборот, будут способствовать росту российского авторынка. Но оптимизм чиновников разделяют далеко не все. Ранее Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) даже отказалась давать прогноз на 2018 год по продажам машин в России из-за неясной ситуации с налоговой ставкой.

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Ставку утилизационного налога повысили
{{material_122795}}Утилизационный налог был введен для российских автопроизводителей в 2014 году. Ранее его должны были платить только зарубежные компании. Ставка налога зависит от объема двигателя. Поэтому нынешнее повышение не было симметричным. Больше всего не повезло массовому сегменту – автомобилям с двигателями объемом от 1 до 2 литров. Ставка для них увеличилась почти вдвое – с 44 200 рублей до 84 000 рублей. На втором месте по масштабам роста – машины с моторами от 2 до 3 литров. Ставка для них возросла в 1,5 раза – с 84 400 рублей до 126 000 рублей. А вот для автомобилей с двигателями 3 литра и более ставка не изменилась. Поэтому в среднем по отрасли подорожание и составило искомые 15 процентов.Увеличение ставки не должно сказаться на розничной цене автомобилей российской сборки. Компаниям с локализованным производством государство предоставляет налоговые льготы и компенсирует утилизационный сбор. По мнению Министерства промышленности и торговли, новые тарифы не приведут к резкому скачку цен, а наоборот, будут способствовать росту российского авторынка. Но оптимизм чиновников разделяют далеко не все. Ранее Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) даже отказалась давать прогноз на 2018 год по продажам машин в России из-за неясной ситуации с налоговой ставкой.
2018-03-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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