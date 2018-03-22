22 марта 2018, 09:49
Ставку утилизационного налога повысили
На сайте правительства появились утвержденные ставки утилизационного сбора, который должны платить все автопроизводители, работающие на российском рынке. В среднем тариф увеличился на 15%. Новые ставки вступают в силу с 1 апреля нынешнего года. По мнению ряда экспертов, эти суммы компании заложат в итоговую стоимость своих автомобилей.
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Увеличение ставки не должно сказаться на розничной цене автомобилей российской сборки. Компаниям с локализованным производством государство предоставляет налоговые льготы и компенсирует утилизационный сбор. По мнению Министерства промышленности и торговли, новые тарифы не приведут к резкому скачку цен, а наоборот, будут способствовать росту российского авторынка. Но оптимизм чиновников разделяют далеко не все. Ранее Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) даже отказалась давать прогноз на 2018 год по продажам машин в России из-за неясной ситуации с налоговой ставкой.
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