Уникальный дом на колесах для путешествий и работы – все удобства в одном модуле

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

22 ноября 2025, 10:58

STEALTH 2030: новый жилой модуль для пикапов с автономией и комфортом

STEALTH 2030: новый жилой модуль для пикапов с автономией и комфортом

Откройте для себя модуль STEALTH 2030 для пикапов. Он сочетает современный дизайн и универсальность. Подходит для туризма, работы и отдыха. Внутри – все для автономной жизни. Узнайте, чем он отличается от других решений.

На российском рынке появился интересный вариант для тех, кто мечтает о свободе передвижения и комфорте в любой точке страны. Жилой модуль STEALTH 2030 разработан специально для установки на пикапы разных размеров – от среднеразмерных до полноразмерных. Это решение подойдет владельцам таких моделей, как Amarok, Hilux, L200, Ranger, Toyota Tundra, Dodge RAM, Ford Raptor и других популярных пикапов.

Главная особенность модуля – его универсальность. Он легко снимается с автомобиля, что позволяет использовать пикап по назначению, когда дом на колесах не нужен. STEALTH 2030 рассчитан на четыре сидячих и три спальных места, что делает его отличным выбором для семейных поездок, путешествий с друзьями или длительных экспедиций.

В базовой комплектации модуль оснащен всем необходимым для комфортного проживания: мебелью, комплектом подушек, гелевой аккумуляторной батареей на 100 А*ч, крышей с люком, окнами разного размера и отдельным санузлом. Размеры конструкции – 3850х2100х2050 мм, масса – 740 кг. Спальные места организованы так, чтобы каждый пассажир чувствовал себя максимально удобно.

Для тех, кто хочет расширить возможности своего автодома, предусмотрена расширенная комплектация. В нее входят воздушный отопитель, холодильник Alpicool на 65 литров, бойлер, баки для чистой и серой воды, газовая плита с мойкой, полноценный санузел с душем и кассетным туалетом, а также солнечные панели мощностью 2х150 Вт. Все это позволяет не зависеть от внешних источников энергии и воды, делая путешествия по-настоящему автономными.

Среди дополнительных опций – потолочный кондиционер, дополнительный отопитель, вторая аккумуляторная батарея, маркиза Useroof, внешний душ, душевая маркиза, комплект механических домкратов, механическая установка модуля и подключение к электрике автомобиля. Каждый покупатель может выбрать именно те опции, которые нужны для его стиля жизни и маршрутов.

Технические характеристики модуля впечатляют: два аккумулятора по 100 А*ч, два воздушных отопителя по 2 кВт, солнечные панели, бойлер, велодержатель и маркиза длиной 2,5 метра. Окна разного размера обеспечивают хорошее освещение и вентиляцию, а отдельный санузел с душем и туалетом делает модуль полностью самостоятельным.

Стоимость базовой версии начинается от 2 140 000 рублей с НДС, а полностью укомплектованный вариант обойдется в 2 560 000 рублей. Для получения подробной информации о комплектациях, опциях и индивидуальных решениях можно обратиться к производителю – специалисты помогут подобрать оптимальный вариант и рассчитать стоимость под ваши задачи.

STEALTH 2030 – это не просто модуль для пикапа, а полноценный дом на колесах, который открывает новые горизонты для путешествий, работы и отдыха. Такой подход к организации мобильного пространства становится все более популярным среди автолюбителей, ценящих свободу и комфорт.

