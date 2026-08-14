Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

14 августа 2026, 03:06

STEALTH 2030: жилой модуль для пикапов с автономией и расширенной комплектацией

STEALTH 2030: жилой модуль для пикапов с автономией и расширенной комплектацией

Мини-квартира: Уникальный дом на колесах для путешествий и работы – все удобства в одном модуле

STEALTH 2030: жилой модуль для пикапов с автономией и расширенной комплектацией

STEALTH 2030 - это новый модуль для пикапов, который сочетает современный дизайн, универсальность и высокий уровень автономности. Решение актуально для тех, кто ищет мобильность и комфорт в путешествиях по России, а также ценит индивидуальный подход к комплектации.

STEALTH 2030 - это новый модуль для пикапов, который сочетает современный дизайн, универсальность и высокий уровень автономности. Решение актуально для тех, кто ищет мобильность и комфорт в путешествиях по России, а также ценит индивидуальный подход к комплектации.

На российском рынке появился модуль STEALTH 2030 - решение для владельцев пикапов, которые хотят получить максимальную свободу и комфорт в поездках. Этот жилой модуль разработан с учетом современных требований к пассажирам и подходит для установки на широкий спектр моделей: от Amarok и Hilux до Ford Raptor и Dodge RAM. Универсальность конструкции позволяет использовать пикап прямо по назначению, когда модуль не требуется, что особенно ценно для тех, кто совмещает работу и отдых.

STEALTH 2030 рассчитан на четырех читающих и трех спальных местах, что делает его подходящим для семейных путешествий или длительных экспедиций с друзьями. В комплектации предусмотрены мебель, подушки, гелевая аккумуляторная батарея на 100 А*ч, крыша с люком, окна разных размеров и отдельный санузел. Габариты модуля - 3850х2100х2050 мм, масса - 740 кг. Внутреннее пространство организовано так, чтобы каждый пассажир чувствовал себя максимально комфортно, а спальные места не мешали друг другу.

Фото: autocamper.pro

Для тех, кто предпочитает расширенные возможности, доступна комплектация с отопителем, холодильником на 65 литров, бойлером, баками для чистой и сливной воды, газовой плитой с мойкой, полноценным санузлом с душем и кассетным туалетом, а также солнечными панелями мощностью 2х150 Вт. Такой набор позволяет не экономить на внешних источниках энергии и воды, что особенно важно при длительных автономных поездках.

Среди дополнительных опций - потолочный кондиционер, второй обогреватель, дополнительная аккумуляторная батарея, маркиза Userroof, внешний душ, душевая марка, комплект механических домкратов и возможность подключения к электронике автомобиля. Каждый покупатель может выбрать именно те опции, которые соответствуют его стилю жизни и маршрутам.

Технические характеристики STEALTH 2030 включают два аккумулятора по 100 А*ч, два воздушных отопителя на 2 кВт, солнечные панели, бойлер, велодержатель и маркизу длиной 2,5 метра. Окна разных размеров обеспечивают хорошее освещение и вентиляцию, а отдельный санузел с душем и туалетом делает модуль полностью самостоятельным. Стоимость оформления версии начинается от 2 140 000 рублей с НДС, полностью укомплектованный вариант - от 2 560 000 рублей.

Интересно, что тенденция к автономии и мобильности в автотуризме набирает обороты не только в России, но и во всем мире. По данным экспертов, спрос на подобные решения растет, а промышленность предлагает максимально гибкие комплектации. Для сравнения, в сегменте электротранспорта также наблюдается рост интереса к автономным системам - например, как следует из материалов современных трансмиссиях, выбор технических решений напрямую влияет на комфорт и независимость в пути ( подробнее о влиянии технологий на мобильность ).

Упомянутые марки: Toyota
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