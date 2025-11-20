Интеллектуальный седан Stelato S9 удивляет премиальным оснащением и запасом хода – стоит ли ждать в России?

20 ноября 2025, 12:11
Stelato S9 с поддержкой Huawei выходит в Китае: новые технологии и дизайн
В Китае дебютировал обновленный седан Stelato S9 с поддержкой Huawei. Модель получила свежий дизайн, расширенный набор электронных ассистентов и новые силовые установки. Цены варьируются от 43 400 до 51 800 долларов (3,5-4,2 млн рублей). Подробности о комплектациях и технологиях – в нашем материале.
Китайский рынок представил обновленный седан Stelato S9, который стал одной из ключевых премьер перед автосалоном в Гуанчжоу 2025 года. Модель, разработанная при участии Huawei, предлагается в четырех версиях стоимостью от 309 800 до 369 800 юаней (примерно 3,5-4,2 млн рублей).
Экстерьер автомобиля был существенно переработан. На капоте появилась новая эмблема «Веленская звезда», а головная оптика получила интеллектуальные фары с миллионом пикселей. Задние фонари выполнены в стиле «Туманность», а также добавлены новые варианты дизайна. В список опций входят умные электродвери и электронные наружные зеркала. Габаритные размеры остались без изменений: длина - 5160 мм, ширина - 2005 мм, высота - 1492 мм при колесной базе 3050 мм. Для покупателей доступны шесть цветов кузова и три варианта дисков.
В технологическом оснащении Stelato S9 делает акцент на интеллектуальные системы. Автомобиль использует 36 высокоточных датчиков, включая четыре лидара, обновленную матрицу миллиметровых радаров и внешние микрофоны. За функции автопилота отвечает комплекс Huawei Qiankun ADS 4, обеспечивающий движение в сложных условиях. В салоне сохранены премиальные материалы: кожа наппа, деревянные вставки и потолок из алькантары. Мультимедийная система была дополнена 16,1-дюймовым центральным дисплеем, 12,3-дюймовым экраном для пассажира и дополнительной панелью MagLink Mini. К новым функциям относятся голосовое управление, расширенный режим охраны и управление жестами.
Уровень комфорта для пассажиров также повышен. Кресла созданы по 10-слойной технологии с 20-миллиметровым слоем упругого поролона. Для отделки салона предлагаются три цветовых решения: янтарно-коричневый, трюфельный и опциональный белый песок. Задние сиденья могут быть оснащены регулируемой функцией «невесомости», а для переднего пассажира эта опция доступна за дополнительную плату.
Техническая часть представлена двумя вариантами силовых установок. Чисто электрическая версия построена на 800-вольтовой платформе и предлагается с задним или полным приводом. Она комплектуется аккумулятором CATL емкостью 100 кВт-ч, что обеспечивает запас хода по циклу CLTC до 816 км или 721 км в зависимости от модификации. Гибридная версия с увеличенным запасом хода способна проехать 372 км на электротяге и до 1378 км в смешанном режиме. Все комплектации оснащены пневмоподвеской и адаптированными амортизаторами.
