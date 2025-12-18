Грандиозное возвращение автосалонов — что покажет Stellantis в Бельгии

Stellantis готовит 62 автомобиля 11 брендов для автосалона в Брюсселе 2026 года

Stellantis удивит публику на автосалоне в Брюсселе 2026 года. Компания привезет 62 модели от 11 брендов. Ожидаются мировые премьеры и концепты. Автосалоны снова в центре внимания. Какие сюрпризы готовит концерн - узнаем совсем скоро.

Автосалон в Брюсселе в 2026 году обещает стать одним из самых масштабных событий в автомобильном мире. По сообщению autoevolution, Stellantis, один из крупнейших мировых автоконцернов, готовит для этого события впечатляющую экспозицию. Компания представит обширную коллекцию автомобилей, охватывающую множество своих брендов, а также планирует показать абсолютно новые мировые премьеры и концептуальные модели, демонстрирующие видение будущего.

Еще недавно традиционные автосалоны, казалось, теряли актуальность, но сейчас происходит их возрождение. Они вновь становятся ключевыми площадками для громких анонсов и демонстрации технологий. Stellantis возвращается на выставку с четкой стратегией, делая ставку на масштаб и разнообразие. Посетители увидят как серийные модели, так и новинки, готовящиеся к выходу на рынок.

Организаторы отмечают растущий интерес к мероприятию. Выставка пройдет в январе 2026 года в комплексе Brussels Expo. Ожидается, что стенд концерна будет включать не только автомобили, но и интерактивные зоны, где можно будет познакомиться с новейшими технологиями, включая решения в области электромобильности и безопасности.

Возвращение автосалонов в привычный формат — это возможность для производителей заявить о себе, а для автолюбителей — вживую увидеть новинки и ощутить тенденции рынка. Stellantis намерен использовать этот шанс в полной мере.

Таким образом, благодаря масштабной экспозиции Stellantis, мировым премьерам и концептуальным разработкам, автосалон в Брюсселе станет одним из самых ожидаемых событий для всех, кто следит за развитием автомобильной индустрии.