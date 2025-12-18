Грандиозное возвращение автосалонов — что покажет Stellantis в Бельгии

18 декабря 2025, 18:07
Stellantis готовит 62 автомобиля 11 брендов для автосалона в Брюсселе 2026 года
Stellantis готовит 62 автомобиля 11 брендов для автосалона в Брюсселе 2026 года
Stellantis удивит публику на автосалоне в Брюсселе 2026 года. Компания привезет 62 модели от 11 брендов. Ожидаются мировые премьеры и концепты. Автосалоны снова в центре внимания. Какие сюрпризы готовит концерн - узнаем совсем скоро.
Автосалон в Брюсселе в 2026 году обещает стать одним из самых масштабных событий в автомобильном мире. По сообщению autoevolution, Stellantis, один из крупнейших мировых автоконцернов, готовит для этого события впечатляющую экспозицию. Компания представит обширную коллекцию автомобилей, охватывающую множество своих брендов, а также планирует показать абсолютно новые мировые премьеры и концептуальные модели, демонстрирующие видение будущего.
Еще недавно традиционные автосалоны, казалось, теряли актуальность, но сейчас происходит их возрождение. Они вновь становятся ключевыми площадками для громких анонсов и демонстрации технологий. Stellantis возвращается на выставку с четкой стратегией, делая ставку на масштаб и разнообразие. Посетители увидят как серийные модели, так и новинки, готовящиеся к выходу на рынок.
Организаторы отмечают растущий интерес к мероприятию. Выставка пройдет в январе 2026 года в комплексе Brussels Expo. Ожидается, что стенд концерна будет включать не только автомобили, но и интерактивные зоны, где можно будет познакомиться с новейшими технологиями, включая решения в области электромобильности и безопасности.
Возвращение автосалонов в привычный формат — это возможность для производителей заявить о себе, а для автолюбителей — вживую увидеть новинки и ощутить тенденции рынка. Stellantis намерен использовать этот шанс в полной мере.
Таким образом, благодаря масштабной экспозиции Stellantis, мировым премьерам и концептуальным разработкам, автосалон в Брюсселе станет одним из самых ожидаемых событий для всех, кто следит за развитием автомобильной индустрии.
Похожие материалы Пежо, Фиат, Опель, Джип, Ситроен, ДС, Альфа Ромео
-
19.12.2025, 21:50
HondaJet обновляет старейшие бизнес-джеты до уровня Elite S с новыми возможностями
HondaJet совершил прорыв, впервые использовав полностью экологичное топливо. Теперь компания готовит еще одно новшество для владельцев старых самолетов. Какие изменения ждут бизнес-джеты, пока держится в секрете. Ожидается, что обновление порадует операторов и откроет новые возможности.Читать далее
-
19.12.2025, 20:56
Caterham завершает выпуск самой мощной и быстрой серийной модели Seven 485
Caterham готовится к выпуску первого электрокара, но не забывает о легендарной линейке Seven. Компания прощается с самой мощной версией - Seven 485. Почему этот автомобиль стал знаковым и что будет дальше с моделью, читайте в нашем материале.Читать далее
-
19.12.2025, 20:41
Ram официально возвращает имя Dakota для нового среднеразмерного пикапа в 2027 году
Ram готовит возвращение в сегмент среднеразмерных пикапов. Имя Dakota вновь появится на рынке. Ожидается дебют в 2027 году. Подробности о платформе и моторах пока держатся в секрете. Интрига вокруг новинки только нарастает.Читать далее
-
19.12.2025, 20:19
Первый полет нового VTOL от Embraer: революция в городской мобильности уже началась
Городская мобильность меняется на глазах. VTOL-аппараты Embraer выходят на новый уровень. Инновации и поддержка государства ускоряют прогресс. Ожидания от летающих такси становятся реальностью. Что принесет первый успешный полет?Читать далее
-
19.12.2025, 20:02
Ram интригует загадочным тизером: возвращается ли легендарный TRX или нас ждет сюрприз
Ram опубликовал загадочный тизер с пустыней и намеком на возрождение мощи. Компания не раскрывает подробностей, подогревая интерес к новинке. Поклонники гадают: это возвращение TRX или нечто совершенно новое? Ожидание интригует, а детали держатся в секрете.Читать далее
-
19.12.2025, 19:50
Житель Калифорнии купил новый BMW M3 за 80 тысяч долларов и выставил на продажу после 6 000 км
В Калифорнии выставлен на продажу почти новый BMW M3. Владелец проехал на нем всего 3700 миль (около 6 000 км). Автомобиль выделяется необычной расцветкой кузова. Покупатель потратил на машину почти 80 тысяч долларов. Необычный лот уже вызвал споры среди автолюбителей.Читать далее
-
19.12.2025, 19:44
Джон Хеннесси тестирует Chevrolet Corvette ZR1 с мощностью 1064 л.с. на треке
Chevrolet Corvette ZR1 уже полтора года на рынке. Модель сочетает гиперкаровские характеристики и доступность. Джон Хеннесси отправился на тест-драйв этого монстра. Узнайте, чем удивил Corvette ZR1 в 2025 году.Читать далее
-
19.12.2025, 19:37
Toyota Tacoma N400 с карбоновым капотом: новый взгляд на аксессуары и стиль
Toyota Tacoma N400 продолжает удерживать позиции среди лидеров продаж в США. В 2025 году модель удивляет новым карбоновым капотом. Владельцы могут комбинировать аксессуары и создавать уникальный стиль. Ожидаются новые решения для персонализации пикапа.Читать далее
-
19.12.2025, 19:27
В России стартовали продажи нового электрокара AUDI E5 Sportback без фирменных колец
В Россию привезли необычный электромобиль AUDI E5 Sportback. Модель выделяется отсутствием привычной эмблемы. В салоне множество современных опций и инноваций. Цена и характеристики удивят даже опытных автолюбителей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
19.12.2025, 19:10
Владелец Ferrari 12Cilindri 2025 года проехал 820 км, попал в аварию и срочно продает авто
Эксклюзивный Ferrari 12Cilindri 2025 года с уникальной отделкой оказался на продаже после неприятного происшествия. Владелец, коллекционер, не планировал расставаться с машиной, но обстоятельства изменились. Что стало причиной столь быстрой продажи? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Пежо, Фиат, Опель, Джип, Ситроен, ДС, Альфа Ромео
-
19.12.2025, 21:50
HondaJet обновляет старейшие бизнес-джеты до уровня Elite S с новыми возможностями
HondaJet совершил прорыв, впервые использовав полностью экологичное топливо. Теперь компания готовит еще одно новшество для владельцев старых самолетов. Какие изменения ждут бизнес-джеты, пока держится в секрете. Ожидается, что обновление порадует операторов и откроет новые возможности.Читать далее
-
19.12.2025, 20:56
Caterham завершает выпуск самой мощной и быстрой серийной модели Seven 485
Caterham готовится к выпуску первого электрокара, но не забывает о легендарной линейке Seven. Компания прощается с самой мощной версией - Seven 485. Почему этот автомобиль стал знаковым и что будет дальше с моделью, читайте в нашем материале.Читать далее
-
19.12.2025, 20:41
Ram официально возвращает имя Dakota для нового среднеразмерного пикапа в 2027 году
Ram готовит возвращение в сегмент среднеразмерных пикапов. Имя Dakota вновь появится на рынке. Ожидается дебют в 2027 году. Подробности о платформе и моторах пока держатся в секрете. Интрига вокруг новинки только нарастает.Читать далее
-
19.12.2025, 20:19
Первый полет нового VTOL от Embraer: революция в городской мобильности уже началась
Городская мобильность меняется на глазах. VTOL-аппараты Embraer выходят на новый уровень. Инновации и поддержка государства ускоряют прогресс. Ожидания от летающих такси становятся реальностью. Что принесет первый успешный полет?Читать далее
-
19.12.2025, 20:02
Ram интригует загадочным тизером: возвращается ли легендарный TRX или нас ждет сюрприз
Ram опубликовал загадочный тизер с пустыней и намеком на возрождение мощи. Компания не раскрывает подробностей, подогревая интерес к новинке. Поклонники гадают: это возвращение TRX или нечто совершенно новое? Ожидание интригует, а детали держатся в секрете.Читать далее
-
19.12.2025, 19:50
Житель Калифорнии купил новый BMW M3 за 80 тысяч долларов и выставил на продажу после 6 000 км
В Калифорнии выставлен на продажу почти новый BMW M3. Владелец проехал на нем всего 3700 миль (около 6 000 км). Автомобиль выделяется необычной расцветкой кузова. Покупатель потратил на машину почти 80 тысяч долларов. Необычный лот уже вызвал споры среди автолюбителей.Читать далее
-
19.12.2025, 19:44
Джон Хеннесси тестирует Chevrolet Corvette ZR1 с мощностью 1064 л.с. на треке
Chevrolet Corvette ZR1 уже полтора года на рынке. Модель сочетает гиперкаровские характеристики и доступность. Джон Хеннесси отправился на тест-драйв этого монстра. Узнайте, чем удивил Corvette ZR1 в 2025 году.Читать далее
-
19.12.2025, 19:37
Toyota Tacoma N400 с карбоновым капотом: новый взгляд на аксессуары и стиль
Toyota Tacoma N400 продолжает удерживать позиции среди лидеров продаж в США. В 2025 году модель удивляет новым карбоновым капотом. Владельцы могут комбинировать аксессуары и создавать уникальный стиль. Ожидаются новые решения для персонализации пикапа.Читать далее
-
19.12.2025, 19:27
В России стартовали продажи нового электрокара AUDI E5 Sportback без фирменных колец
В Россию привезли необычный электромобиль AUDI E5 Sportback. Модель выделяется отсутствием привычной эмблемы. В салоне множество современных опций и инноваций. Цена и характеристики удивят даже опытных автолюбителей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
19.12.2025, 19:10
Владелец Ferrari 12Cilindri 2025 года проехал 820 км, попал в аварию и срочно продает авто
Эксклюзивный Ferrari 12Cilindri 2025 года с уникальной отделкой оказался на продаже после неприятного происшествия. Владелец, коллекционер, не планировал расставаться с машиной, но обстоятельства изменились. Что стало причиной столь быстрой продажи? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве