Грандиозное возвращение автосалонов — что покажет Stellantis в Бельгии

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

18 декабря 2025, 18:07

Stellantis готовит 62 автомобиля 11 брендов для автосалона в Брюсселе 2026 года

Stellantis готовит 62 автомобиля 11 брендов для автосалона в Брюсселе 2026 года

Грандиозное возвращение автосалонов — что покажет Stellantis в Бельгии

Stellantis готовит 62 автомобиля 11 брендов для автосалона в Брюсселе 2026 года

Stellantis удивит публику на автосалоне в Брюсселе 2026 года. Компания привезет 62 модели от 11 брендов. Ожидаются мировые премьеры и концепты. Автосалоны снова в центре внимания. Какие сюрпризы готовит концерн - узнаем совсем скоро.

Stellantis удивит публику на автосалоне в Брюсселе 2026 года. Компания привезет 62 модели от 11 брендов. Ожидаются мировые премьеры и концепты. Автосалоны снова в центре внимания. Какие сюрпризы готовит концерн - узнаем совсем скоро.

Автосалон в Брюсселе в 2026 году обещает стать одним из самых масштабных событий в автомобильном мире. По сообщению autoevolution, Stellantis, один из крупнейших мировых автоконцернов, готовит для этого события впечатляющую экспозицию. Компания представит обширную коллекцию автомобилей, охватывающую множество своих брендов, а также планирует показать абсолютно новые мировые премьеры и концептуальные модели, демонстрирующие видение будущего.

Еще недавно традиционные автосалоны, казалось, теряли актуальность, но сейчас происходит их возрождение. Они вновь становятся ключевыми площадками для громких анонсов и демонстрации технологий. Stellantis возвращается на выставку с четкой стратегией, делая ставку на масштаб и разнообразие. Посетители увидят как серийные модели, так и новинки, готовящиеся к выходу на рынок.

Организаторы отмечают растущий интерес к мероприятию. Выставка пройдет в январе 2026 года в комплексе Brussels Expo. Ожидается, что стенд концерна будет включать не только автомобили, но и интерактивные зоны, где можно будет познакомиться с новейшими технологиями, включая решения в области электромобильности и безопасности.

Возвращение автосалонов в привычный формат — это возможность для производителей заявить о себе, а для автолюбителей — вживую увидеть новинки и ощутить тенденции рынка. Stellantis намерен использовать этот шанс в полной мере.

Таким образом, благодаря масштабной экспозиции Stellantis, мировым премьерам и концептуальным разработкам, автосалон в Брюсселе станет одним из самых ожидаемых событий для всех, кто следит за развитием автомобильной индустрии.

Упомянутые марки: Peugeot, Fiat, Opel, Jeep, Citroen, DS, Alfa Romeo
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Пежо, Фиат, Опель, Джип, Ситроен, ДС, Альфа Ромео

Похожие материалы Пежо, Фиат, Опель, Джип, Ситроен, ДС, Альфа Ромео

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Renault Clio шестого поколения: новый дизайн и гибридная технология в действии
VGV готовит к выходу в России новый пикап Bolden S7 и обновленный U70 в 2026 году
Volga K50 официально сертифицирована в России и готовится к запуску производства
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставрополь Пермский край Самара
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться