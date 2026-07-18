220 км за 15 000 евро: сможет ли новый Fiat E-Car изменить рынок городских электрокаров

Stellantis готовит выпуск нового электромобиля Fiat: старт продаж в 2028 году

Stellantis анонсировал выпуск компактного электромобиля Fiat с ценой от 15 000 евро. Модель обещает стать одной из самых доступных на рынке и привлечь внимание покупателей, ищущих бюджетные решения для города. В чем особенности новинки - в материале.

Stellantis анонсировал выпуск компактного электромобиля Fiat с ценой от 15 000 евро. Модель обещает стать одной из самых доступных на рынке и привлечь внимание покупателей, ищущих бюджетные решения для города. В чем особенности новинки - в материале.

Stellantis объявил о запуске производства нового компактного электромобиля Fiat, который должен появиться на рынке в 2028 году. Модель, известная под рабочим названием E-Car, ориентирована на покупателей, ищущих доступный городской транспорт. Стартовая цена составит 15 000 евро, что делает новинку одной из самых бюджетных среди электрокаров в Европе.

Автомобиль станет идейным продолжением легендарного Fiat Panda, но получит современную электрическую платформу. Длина кузова составит около 3,7 метра, а для снижения себестоимости рассматривается трёхдверная компоновка и четыре посадочных места. Такой подход позволит упростить сертификацию и сделать модель ещё более привлекательной по цене.

Техническая часть включает один электромотор и аккумулятор ёмкостью до 30 кВт·ч. Заявленный запас хода — не менее 220 км на одной зарядке, что оптимально для ежедневных городских поездок. Унификация силовой установки и отказ от сложных опций позволят снизить производственные расходы и ускорить вывод модели на рынок.

Внешний облик E-Car выполнен в утилитарном стиле: плоские кузовные панели, прямые линии, прямоугольные светодиодные фары. Такой дизайн не только подчёркивает практичность, но и удешевляет процесс штамповки деталей. Серийное производство планируется организовать на заводе в Помильяно-д'Арко, где уже выпускаются Fiat Panda и Pandina.

Платформа E-Car станет общей для четырёх моделей концерна Stellantis, что позволит использовать её не только для Fiat, но и для других брендов группы. Среди возможных коммерческих названий фигурируют Pandina, Pandina Elettrica и Quattrolino. Первое публичное появление концепта ожидается на Парижском автосалоне в октябре 2026 года, где также будет представлен гибрид Pandina Hybrid.

Разработка E-Car вписывается в стратегию Stellantis FaSTLAne 2030, направленную на ускоренный переход к электрифицированным силовым установкам. Для российского рынка подобные решения могут быть интересны в перспективе, учитывая растущий спрос на компактные и экономичные автомобили для города. Важно отметить, что массовое появление бюджетных электромобилей способно изменить структуру спроса и стимулировать развитие зарядной инфраструктуры, что уже наблюдается в ряде европейских стран.

Переход к массовому производству доступных электромобилей — заметный тренд последних лет. Например, в сегменте электрокаров для семейных поездок уже появился BYD Tang с запасом хода более 800 км, что подтверждает растущий интерес к электрификации транспорта и расширению модельного ряда. Подробнее о таких тенденциях можно узнать в материале о новых электровнедорожниках BYD.