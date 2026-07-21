Что принесет смена директоров в Ram и Jeep

Stellantis обновила руководство Ram и Jeep: кто занял ключевые посты

Stellantis провела масштабные кадровые изменения: новые генеральные директора назначены сразу в двух знаковых брендах - Ram и Jeep. Какие задачи стоят перед ними, что изменится для покупателей и почему эти перестановки обсуждают на рынке - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но такие решения часто влияют на стратегию компаний на годы вперед.

Stellantis провела масштабные кадровые изменения: новые генеральные директора назначены сразу в двух знаковых брендах - Ram и Jeep. Какие задачи стоят перед ними, что изменится для покупателей и почему эти перестановки обсуждают на рынке - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но такие решения часто влияют на стратегию компаний на годы вперед.

Для российских автолюбителей новости о перестановках в руководстве Stellantis могут показаться далекими, но на самом деле они напрямую влияют на ассортимент и стратегию крупных брендов, чьи автомобили востребованы и на нашем рынке. Новые назначения в Ram и Jeep способны изменить подход к развитию модельных линеек, а значит, и повлиять на выбор покупателей.

Автогигант Stellantis продолжает реформировать управленческую команду. На этот раз компания объявила о назначении новых генеральных директоров для двух своих ключевых брендов - Ram и Jeep. В пресс-службе подчеркивают, что на эти посты пришли опытные профессионалы, хорошо знакомые с особенностями автомобильного бизнеса.

Позицию генерального директора Ram занял Мэтт Вандайк. До этого пост занимал Тим Кунискис, который в последние месяцы совмещал руководство Ram с управлением североамериканским подразделением Stellantis, а также курировал маркетинг и розничную стратегию в регионе. Теперь Кунискис сосредоточится на развитии бизнеса Stellantis в Северной Америке, а Вандайк будет отвечать исключительно за Ram.

В Jeep также произошли перемены: с 3 августа новым генеральным директором станет Бранден Коте. Он сменит Боба Бродердорфа, который временно отстранен по медицинским причинам. В компании уточнили, что после возвращения Бродердорф продолжит работу, но уже на другой руководящей позиции. Коте, как и Вандайк, будет подчиняться Тиму Кунискису, что позволяет выстроить более четкую вертикаль управления.

Мэтт Вандайк - фигура известная в автомобильной индустрии. За более чем 20 лет работы он успел поработать в сферах маркетинга, продаж, продуктового планирования и автоспорта. Такой опыт может быть полезен Ram, который сейчас готовится к расширению модельного ряда и внедрению новых технологий. Бранден Коте также обладает значительным стажем в автомобильном бизнесе, что должно помочь Jeep стабилизировать продажи и укрепить позиции бренда на рынке.

Перед новыми руководителями стоят разные задачи. Ram делает ставку на обновление и расширение линейки, что особенно актуально на фоне растущей конкуренции среди пикапов. Jeep, напротив, сталкивается с необходимостью остановить снижение продаж и вернуть доверие покупателей. Перераспределение обязанностей внутри Stellantis позволяет Тиму Кунискису уделять больше внимания стратегическим вопросам, связанным с развитием всей группы в Северной Америке.

Интересно, что подобные кадровые перестановки часто становятся отправной точкой для изменений в продуктовой политике компаний. Например, в последние годы Ram активно внедряет новые технологии в свои пикапы, а Jeep расширяет линейку внедорожников и электрифицирует модели. По имеющимся данным, такие шаги могут привести к появлению на рынке новых интересных предложений, в том числе и для российских покупателей.

Для справки: Stellantis - один из крупнейших автоконцернов мира, объединяющий более десятка брендов, включая Ram и Jeep. Компания активно развивает направления электромобилей и гибридов, а также инвестирует в цифровые сервисы для водителей. Чуть ранее Stellantis уже анонсировала возрождение марки Autobianchi, под которой планируется выпускать ретро-модели Fiat. Все эти изменения свидетельствуют о том, что концерн стремится гибко реагировать на вызовы рынка и формировать новые тренды в автомобильной индустрии.